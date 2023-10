Quiconque a dénigré le match Rangers contre Diamondbacks World Series a rapidement mangé ses mots après un premier match électrisant.

Le Texas est entré dans la neuvième manche avec deux points de retard lorsque le plus proche des Diamondbacks, Paul Sewald, a pris le monticule. Corey Seager est arrivé au marbre avec un retrait et un coureur, et l’arrêt-court vedette a livré le plus grand moment du match avec un circuit de deux points pour forcer des manches supplémentaires.

Avance rapide jusqu’en fin de 11e et le MVP de l’ALCS, Adolis Garcia, est entré en jeu avec un score égal et un retrait, possédant la capacité de terminer le match en un seul coup. La batte torride de Garcia est restée chaude alors que le cogneur a fracassé un coup de circuit sur le terrain opposé de Miguel Castro pour donner la victoire aux Rangers.

Les deux équipes n’ont cependant pas beaucoup de temps pour s’asseoir avec le premier match. Jordan Montgomery et Merrill Kelly monteront sur la colline pour le match 2 samedi alors que les Diamondbacks chercheront à en voler un au Texas avant de se rendre en Arizona pour les matchs 3, 4 et éventuellement 5.

Vous cherchez à regarder le deuxième match des World Series 2023 ? Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour voir les Diamondbacks affronter les Rangers

Sur quelle chaîne Diamondbacks vs. Rangers est-il diffusé ce soir ?

Chaîne TV: Renard (États-Unis) | Sportsnet (Canada)

Renard (États-Unis) | Sportsnet (Canada) Direct: Application Fox Sports, Fubo (États-Unis) | Sportsnet+ (Canada)

Les téléspectateurs américains peuvent retrouver tous les jeux des World Series sur Fox. Les téléspectateurs canadiens trouveront les matchs sur Sportsnet.

Joe Davis animera le play-by-play des World Series aux côtés de John Smoltz, qui fournira des commentaires en couleur sur la série. Ken Rosenthal et Tom Verducci feront des reportages depuis les abris.

Ceux qui espèrent diffuser les World Series peuvent trouver les matchs sur Fox Sports Live ou sur l’application Fox Sports (avec un abonnement au câble), ou les diffuser avec Fubo, qui propose un essai gratuit. Les téléspectateurs canadiens peuvent diffuser les matchs en direct sur Sportsnet+.

Heure de début des Diamondbacks contre les Rangers

Date: Samedi 28 octobre

Samedi 28 octobre Premier pitch : 20 h 03 HE

Le deuxième match des World Series débutera à 20 h 03 HE le samedi 28 octobre et se tiendra au Globe Life Field à Arlington, au Texas.

Calendrier des séries éliminatoires de la MLB 2023

(Toutes les heures de l’Est)

Ligue américaine

Joker

Date Résultat 3 octobre Rangers 4Rayons 0 3 octobre Jumeaux 3Geais bleus 1 4 octobre Rangers 7, Rayons 1 4 octobre Jumeaux 2, Geais bleus 0

Série de divisions

Date Résultat 7 octobre TEX3, BAL 2 (TEX, 1-0) 7 octobre HOU 6, MIN 4 (HOU, 1-0) 8 octobre TEX 11BAL 8 (TEX, 2-0) 8 octobre MIN 6HOU 2 (à égalité, 1-1) 10 octobre HOU 9MIN 1 (HOU, 2-1) 10 octobre TEX 7BAL 1 (TEX gagne 3-0) 11 octobre HOU 3, MIN 2 (HOU gagne, 3-1)

Série de championnat

Date Correspondre Heure de début (HE) chaîne TV Résultat 15 octobre Rangers chez Astros 20h15 Renard TEX2, HOU 0 (TEX, 1-0) 16 octobre Rangers chez Astros 16h37 Renard TEX5, HOU 4 (TEX, 2-0) 18 octobre Astros chez les Rangers 20h03 FS1 HOU 8, TEX 5 (TEX, 2-1) 19 octobre Astros chez les Rangers 20h03 FS1 HOU 10, TEX 3 (ÉGALATION, 2-2) 20 octobre Astros chez les Rangers 17h07 FS1 HOU 5, TEX 4 (HOU, 3-2) 22 octobre Rangers chez Astros 20h03 FS1 TEX 9, HOU 2 (égalité, 3-3) 23 octobre Rangers chez Astros 20h03 Renard TEX11, HOU 4 (TEX, 4-3)

*Si nécessaire

Ligue nationale

Série de jokers

Date Résultat 3 octobre Dos de diamant 6Brasseurs 3 3 octobre Phillies 3Marlins 1 4 octobre Dos de diamant 5, Brasseurs 2 4 octobre Phillies 7, Marlins 1

Série de divisions

Date Résultat 7 octobre DPS 3, ATL 0 (PHI, 1-0) 7 octobre ARI11, CONT 2 (ARI, 1-0) 9 octobre ATL5PHI 4 (égalité 1-1) 9 octobre ARI4DAL 2 (ARI, 2-0) 11 octobre DPS 10ATL 2 (PHI, 2-1) 11 octobre ARI4LAD 2 (victoire de l’ARI, 3-0) 12 octobre DPS 3, ATL 1 (PHI gagne, 3-1)

Série de championnat

Date Correspondre Heure de début (HE) chaîne TV Résultat 16 octobre Diamondbacks aux Phillies 20h07 SCT PH 5, ARI 3 (PHI, 1-0) 17 octobre Diamondbacks aux Phillies 20h07 SCT DPS 10ARI 0 (PHI, 2-0) 19 octobre Phillies aux Diamondbacks 17h07 SCT ARI2, PHI 1 (PHI, 2-1) 20 octobre Phillies aux Diamondbacks 20h07 SCT ARI6, PHI 5 (égalité, 2-2) 21 octobre Phillies aux Diamondbacks 20h07 SCT DPS 6ARI 1 (PHI, 3-2) 23 octobre Diamondbacks aux Phillies 17h07 SCT ARI5, PHI 1 (égalité, 3-3) 24 octobre Diamondbacks aux Phillies 20h07 SCT ARI4, PHI 2 (ARI, 4-3)

*Si nécessaire

Calendrier des Séries mondiales

Date Correspondre Heure de début (HE) chaîne TV Résultat 27 octobre Diamondbacks chez les Rangers 20h03 Renard TEX6, ARI 5 (TEX, 1-0) 28 octobre Diamondbacks chez les Rangers 20h03 Renard — 30 octobre Rangers chez Diamondbacks 20h03 Renard — 31 octobre Rangers chez Diamondbacks 20h03 Renard — 1er novembre Rangers chez Diamondbacks* 20h03 Renard — 3 novembre Diamondbacks chez Rangers* 20h03 Renard — 4 novembre Diamondbacks chez Rangers* 20h03 Renard —

*Si nécessaire