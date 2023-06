Sur quelle chaîne de télévision est l’Ecosse contre la Géorgie? Comment suivre la couverture en direct de talkSPORT CE SOIR alors que Tartan Army se rapproche de l’Euro 2024

L’Écosse peut faire un pas de géant vers la qualification pour l’Euro 2024 en accueillant ce soir le package surprise de la Géorgie.

Les hommes de Steve Clarke sont en tête du groupe A après un début de campagne de qualification parfait avec trois victoires sur trois.

2 Le but tardif de Kenny McLean a donné à l’Écosse un énorme coup de pouce pour sa candidature à la qualification Crédit : AFP

L’Écosse a battu à la fois Chypre et l’Espagne, vainqueur de la Coupe du monde 2010, avant que deux buts en retard ne complètent une spectaculaire victoire 2-1 contre la Norvège.

L’armée tartan peut maintenant ouvrir un écart de huit points en tête du groupe avec une autre victoire qui serait presque suffisante.

Mais la Géorgie, dirigée par la star de Napoli Khvicha Kvaratskhelia, représentera un test sévère après une victoire et un match nul lors de ses deux premiers matchs.

Ecosse vs Géorgie: comment suivre

Cette qualification à l’Euro 2024 aura lieu le mardi 20 juin.

Le coup d’envoi à Hampden Park en Ecosse aura lieu à 19h45.

Ce match sera diffusé en direct sur ViaPlay Sports 1 à partir de 19h15, les abonnés pouvant streamer sur leur site ou sur l’application.

Un abonnement mensuel coûtera 14,99 £ ou 11,99 £ si vous souscrivez à un contrat de 12 mois.

talkSPORT aura également des mises à jour en direct de ce jeu, avec David Tanner rapportant de Glasgow.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

2 L’Ecosse a remporté trois victoires sur trois jusqu’à présent Crédit : Getty

Ecosse vs Géorgie: Nouvelles de l’équipe

Ecosse XI : Gunn, Hickey, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson, McGregor, Gilmour, McGinn, Dykes.

Remplaçants : Kelly, Clark, Souttar, Cooper, Taylor, Christie, Armstrong, Ferguson, Jack, McLean, Shankland, Nisbet.

Géorgie XI : Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Kverkvelia, Gagnidze, Kiteishvili, Kvekveskiri, Lobzhanidze, Dvali, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Remplaçants : Loria, Gugeshashvili, Gvelesiani, Lochoshvili, Azarovi, Gocholeishvili, Shengelia, Chakvetadze, Altunashvili, Zivzivadze, Davitashvili, Kvilitaia.

Ecosse vs Géorgie : les faits du match

Lyndon Dykes a été directement impliqué dans sept buts lors de ses huit dernières apparitions dans les éliminatoires de l’Euro/Coupe du Monde pour l’Écosse, marquant cinq fois tout en aidant deux autres buts. Dykes a marqué ou aidé toutes les 84 minutes au cours de cette course.

Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia a réalisé 13 dribbles lors des qualifications pour l’Euro 2024 jusqu’à présent, soit plus du double que tout autre joueur du groupe A. Il a réalisé 10 dribbles en solitaire lors de leur victoire contre Chypre la dernière fois, ce qui était le plus par un joueur dans un international compétitif puisqu’il a lui-même réussi 10 dribbles contre l’Estonie en septembre 2020.

L’Écosse a remporté chacun de ses neuf derniers matches de qualification pour l’Euro/Coupe du Monde, la plus longue série de son histoire, gardant sept feuilles blanches dans le processus (hors barrages).

Après avoir remporté ses trois premiers matchs en éliminatoires de l’Euro 2024, l’Ecosse cherchera à lancer une campagne de qualification pour un tournoi majeur (Euros/Coupe du Monde) avec quatre victoires successives pour la toute première fois.

La Géorgie n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers internationaux (W11 D3) et est invaincue lors de ses 10 derniers matchs de compétition lors des éliminatoires de la Coupe du monde, de l’Euro et de l’UEFA Nations League (W8 D2); c’est leur plus longue série sans défaite à travers ces tournois.

L’Écosse a remporté ses cinq derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues. Ils ont remporté six victoires consécutives pour la dernière fois entre septembre 2006 et octobre 2007, l’une de ces victoires étant survenue contre la Géorgie.

Les quatre matchs précédents entre l’Écosse et la Géorgie ont tous été remportés par l’équipe locale, les Écossais s’imposant 2-1 en mars 2007 et 1-0 en octobre 2014 à domicile.

C’est la cinquième fois que l’Écosse et la Géorgie s’affrontent, toutes les rencontres précédentes étant des éliminatoires du Championnat d’Europe. La dernière rencontre était une victoire 1-0 à domicile pour la Géorgie en septembre 2015.