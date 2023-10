Sur quelle chaîne Cowboys vs. Chargers est-il diffusé aujourd’hui ? Programme, heure du « Monday Night Football » au cours de la semaine 6

Une paire de sièges chauds se réunissent lundi soir.

La NFL atteint la saison des licenciements d’entraîneurs, et Brandon Staley et Mike McCarthy se trouvent tous deux sur des bases moins que tenables pour le moment. L’entraîneur-chef des Cowboys a récemment reçu un autre vote de confiance de la part du propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, ce qui pourrait être moins une démonstration de soutien qu’un avertissement d’être surveillé.

Quoi qu’il en soit, l’équipe de McCarthy a ralenti après un début chaud et a subi une défaite brutale lors de la semaine 5, lorsqu’elle a été « humiliée » par les 49ers. Cela pourrait signifier que l’entraîneur se retrouve une fois de plus sur un terrain périlleux.

PLUS: Regardez Packers contre Raiders en direct sur Fubo (essai gratuit)

De l’autre côté, Staley est un sujet de discussion à la fois parmi les traditionalistes et les nerds du football depuis qu’il a pris ses fonctions en 2021. Les décisions en cours de jeu ont souvent été mises au premier plan pour la plupart de mauvaises raisons, une tendance qui l’a suivi jusqu’en 2023. .

Même si personne ne risque encore de perdre son emploi, une défaite du « Monday Night Football » à la vue de tous pourrait faire monter un peu le cadran pour l’un des deux.

Voici comment regarder le match « MNF » au cours de la semaine 6 :

Sur quelle chaîne Cowboys vs. Chargers est-il diffusé ce soir ?

Joe Buck et Troy Aikman seront à l’appel pour Cowboys vs Chargers, Lisa Salters fournissant des rapports secondaires pour le match.

Pour les coupe-câbles, Fubo propose la famille de réseaux ESPN, ainsi que ABC, CBS, Fox, NBC et NFL Network, ce qui signifie que vous pourrez regarder des matchs télévisés à l’échelle nationale tout au long de la saison 2023. Fubo propose également un essai gratuit.

Les téléspectateurs canadiens peuvent suivre le match sur DAZNqui propose le NFL Game Pass.

Quelle heure est Chargers contre Cowboys ce soir ?

Date: Lundi 16 octobre

Lundi 16 octobre Temps: 20 h 15 HE

Chargers vs Cowboys devrait débuter à 20 h 15 HE au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, pour le « Monday Night Football ».

Le jeu débutera à 17h15, heure locale.

PLUS : Prédictions, aperçus, cotes, meilleurs paris et choix pour « MNF » Packers vs Raiders

Calendrier de football du lundi soir 2023