Sur quelle chaîne Cowboys vs. 49ers est-il diffusé aujourd’hui ? Programme, heure du « Sunday Night Football » au cours de la semaine 5

Les Cowboys et les 49ers représentent l’essence même du football aux heures de grande écoute.

Les fans de la NFL vont se régaler lors du match « Sunday Night Football » de la semaine 5 entre deux des meilleures équipes de la NFC.

Les 49ers sont l’une des deux équipes restantes invaincues, passant par les Steelers, les Rams, les Giants et les Cardinals pour atteindre une fiche parfaite de 4-0. Le quart Brock Purdy a clairement indiqué qu’il était plus qu’un simple gestionnaire de match, lançant pour 1 019 verges, cinq touchés et aucune interception au cours du premier mois de la saison.

Christian McCaffery s’est imposé comme le meilleur porteur de ballon de la NFL, avec 459 verges au sol, six touchés au sol, 141 verges sur réception et un touché à ce stade.

Les Cowboys, en revanche, ont piétiné leurs adversaires lors de leurs trois victoires. Ils viennent de remporter une victoire de 38-3 contre les Patriots, infligeant à l’entraîneur-chef Bill Belichick la plus grosse défaite de sa carrière.

La défense de Dallas a fait la différence, accordant un record de 10,3 points par match et un deuxième meilleur score de la ligue de 259,8 verges par match.

La défense des Cowboys sera-t-elle capable de ralentir l’attaque surpuissante des 49ers ? L’actualité sportive vous propose toutes les informations dont vous avez besoin ci-dessous.

Sur quelle chaîne Cowboys vs. 49ers est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : BNC

BNC Chaîne de télévision (Dallas) : KXAS, canal 5

KXAS, canal 5 Chaîne de télévision (San Francisco) : KNTV, canal 11

KNTV, canal 11 Direct: Fubo | DAZN (Canada)

Les Cowboys accueilleront les 49ers pour « Sunday Night Football » sur NBC au cours de la semaine 5. Les téléspectateurs de Dallas pourront le voir sur Channel 5, tandis que les téléspectateurs de San Francisco pourront le voir sur Channel 11.

Pour les coupe-câbles, il existe plusieurs options. Fubo propose Fox, CBS, NBC, ABC, NFL Network et la famille de réseaux ESPN, ce qui signifie que vous pourrez suivre l’action de la NFL tout au long de la saison 2023 de la NFL. Fubo propose également un essai gratuit.

Les téléspectateurs canadiens peuvent syntoniser DAZNqui propose le NFL Game Pass.

Heure de début des Cowboys contre les 49ers

Date: Dimanche 8 octobre

Dimanche 8 octobre Temps: 20 h 20 HE

Les Cowboys contre les 49ers débuteront à 20 h 20 HE au stade AT&T de Dallas. Ce jeu aux heures de grande écoute bénéficiera du traitement complet « Sunday Night Football » avec Cris Collinsworth et Mike Tirico appelant le jeu.

Calendrier des Cowboys 2023

Semaine Date Adversaire Coup d’envoi (HE)/Résultat chaîne TV 1 10 septembre chez les Géants (SNF) F, 40-0 BNC 2 17 septembre contre les Jets W, 30-10 CBS 3 24 septembre chez les cardinaux L, 28-16 Renard 4 1er octobre contre les Patriotes F, 38-3 Renard 5 8 octobre chez 49ers (SNF) 20h20 BNC 6 16 octobre chez Chargeurs (MNF) 20h15 ESPN 7 AU REVOIR — — — 8 29 octobre contre les béliers 13 heures Renard 9 5 novembre chez les Aigles 16h25 Renard dix 12 novembre contre les géants 16h25 Renard 11 19 novembre chez les Panthères 13 heures Renard 12 23 novembre contre les commandants (Action de grâces) 16h30 CBS 13 30 novembre contre Seahawks (TNF) 20h15 Amazon Premier 14 10 décembre contre Eagles (SNF) 20h20 BNC 15 17 décembre chez Bills 16h25 Renard 16 24 décembre chez les Dauphins 16h25 Renard 17 30 décembre contre les Lions 20h15 ESPN/ABC 18 6/7 janvier chez les commandants À déterminer

Calendrier des 49ers 2023