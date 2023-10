Sur quelle chaîne Commanders vs. Eagles est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de la semaine 4 de la NFL

Les Eagles tenteront de rester parfaits lorsqu’ils affronteront les Commanders lors du choc NFC Est de dimanche.

Philadelphie n’a pas été dominante pour débuter la saison 2023, mais elle a réussi à faire le travail contre la Nouvelle-Angleterre, le Minnesota et Tampa Bay. Avec une victoire contre les Buccaneers, le quart-arrière des Eagles Jalen Hurts est passé à 20-1 lors de ses 21 derniers départs.

Washington, quant à lui, espère se remettre d’une brutale défaite 37-3 contre Buffalo. Le quart-arrière des commandants Sam Howell a eu une journée misérable, puisqu’il a été limogé neuf fois et a lancé quatre interceptions.

Washington peut-il remonter au classement de la division ? Ou Philadelphie régnera-t-elle en maître ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Commanders vs. Eagles, y compris les options de télévision et de streaming pour le jeu.

Sur quelle chaîne Commanders vs. Eagles est-il diffusé aujourd’hui ?

Commanders vs. Eagles sera diffusé sur FOX à l’échelle nationale. WTTG (Washington) et WTXF (Philadelphie) couvriront le jeu sur les marchés locaux.

Les téléspectateurs peuvent également diffuser le jeu sur Fubo, qui propose un essai gratuitaux États-Unis et DAZN, qui propose le NFL Game Passau Canada.

Heure de début des Commandants contre les Eagles

Date: Dimanche 1er octobre

Dimanche 1er octobre Temps: 13 h HE

Commanders vs Eagles débutera à 13 h HE le dimanche 1er octobre. Le match se jouera au Lincoln Financial Field à Philadelphie.

Calendrier des commandants de Washington 2023

Semaine Date Adversaire/Résultat Heure du coup d’envoi (HE) chaîne TV 1 10 septembre Commandants 20, Cardinaux 16 — — 2 17 septembre Commandants 35, Broncos 33 — — 3 24 septembre Projets de loi 37, Commandants 3 — — 4 1er octobre chez les Aigles 13 heures RENARD 5 5 octobre contre les ours 20h15 Vidéo principale 6 15 octobre chez les Faucons 13 heures CBS 7 22 octobre chez les Géants 13 heures CBS 8 29 octobre contre les Aigles 13 heures RENARD 9 5 novembre chez les Patriotes 13 heures RENARD dix 12 novembre chez les Seahawks 16h25 RENARD 11 19 novembre contre les géants 13 heures RENARD 12 23 novembre contre les cowboys 16h30 CBS 13 3 décembre contre les dauphins 13 heures RENARD 14 AU REVOIR — — — 15 17 décembre chez les béliers 16h05 CBS 16 24 décembre chez Jets 13 heures CBS 17 31 décembre contre les 49ers 13 heures RENARD 18 7 janvier contre les cowboys À déterminer À déterminer

Calendrier des Eagles de Philadelphie 2023