Sur quelle chaîne Chiefs vs. Vikings est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de la semaine 5 de la NFL

À 3-1, les Chiefs ont commencé la saison 2023 de la NFL du bon pied. Mais sous la surface se cachent des problèmes qui pourraient s’avérer désastreux si on les laisse s’envenimer.

Travis Kelce et Isaiah Pacheco ont connu des débuts animés dans la nouvelle campagne. Patrick Mahomes ne l’a pas fait, du moins pas par rapport à son moi typiquement explosif. Mahomes a réalisé quatre interceptions en quatre matchs, offrant parfois des passes comme des cadeaux. Le flingueur né au Texas a un peu de Brett Favre dans son jeu : il vous fera gagner des matchs encore et encore avec ce bras de canon, mais il peut aussi parfois inonder les aérodromes de canards blessés.

Les difficultés de Mahomes seront probablement révélées au grand jour. Lui et l’entraîneur-chef Andy Reid se sont révélés être de grands consommateurs de scénarios de films et de jeux. Tout cela sert bien à une équipe de Kansas City encore capable de gagner des matchs en train de trouver ses marques.

Mais cela ne veut pas non plus dire que les Chiefs sont complètement tirés d’affaire. Une couronne divisionnaire semble probable. Mais pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Et avec un corps de réception qui ressemble plus à un who’s who des menaces de vitesse et moins à une unité cohérente de capture de passes, ils ont certainement quelques problèmes à régler.

Il est difficile de ne pas les soutenir actuellement. Si vous avez Mahomes, Kelce et Reid, vous avez une chance. Mais il y a certainement du travail à faire. Peut-être qu’un affrontement avec les humbles Vikings pourrait servir de rampe de lancement pour le retour de Kansas City vers le sommet de la NFL.

Sur ce, voici ce que vous devez savoir sur l’affrontement de la semaine 5 de dimanche entre les Chiefs et les Vikings, y compris les informations de diffusion et l’heure de début.

Sur quelle chaîne Chiefs vs. Vikings est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : CBS

CBS Chaîne de télévision (Kansas City) : KCTV

KCTV Chaîne de télévision (Minneapolis) : WCCO

WCCO Direct: Fubo | Paramount+ | DAZN (Canada)

Le match de la semaine 5 entre les Chiefs et les Vikings sera diffusé sur CBS comme l’un des deux matchs de la dernière liste du réseau. KCTV diffusera le match sur le marché de Kansas City, tandis que WCCO diffusera le match dans la région de Minneapolis.

Les fans souhaitant diffuser Chiefs vs Vikings auront quelques options. Fubo propose CBS, Fox, NBC, NFL Network et la famille de réseaux ESPN, vous serez donc couvert pour toutes les compétitions de la NFL 2023 avec ce service. Paramount+ diffusera également le jeu.

Pendant ce temps, les téléspectateurs au Canada peuvent regardez le match en direct sur DAZN, qui est le transporteur exclusif du NFL Game Pass au pays. Ceux qui ont un abonnement au câble peuvent également regarder le match sur TSN.

Heure de début des Chiefs contre les Vikings

Date: Dimanche 8 octobre

Dimanche 8 octobre Temps: 16 h 25 HE

Les Chiefs contre les Vikings du US Bank Stadium à Minneapolis, au Minnesota, devraient débuter à 16 h 25 HE le dimanche 8 octobre.

Calendrier des Chiefs de Kansas City 2023

Semaine Date Adversaire/Résultat Heure du coup d’envoi (HE) chaîne TV 1 7 septembre Lions 21Chefs 20 2 17 septembre Chefs 17Jaguar 9 — — 3 24 septembre Chefs 41porte 10 — — 4 1er octobre Chefs 23Jet 20 — — 5 8 octobre chez Vikings 16h25 CBS 6 12 octobre contre les Broncos 20h15 Amazon Prime Vidéo 7 22 octobre vs chargeurs 16h25 CBS 8 29 octobre chez les Broncos 16h25 CBS 9 5 novembre Dauphins (à Francfort) 9h30 du matin Réseau NFL dix AU REVOIR 11 20 novembre contre les Aigles 20h15 ESPN/ABC 12 26 novembre chez les Raiders 16h25 CBS 13 3 décembre chez Packers 20h20 BNC 14 10 décembre vs factures 16h25 CBS 15 18 décembre chez les Patriotes 20h15 ESPN 16 25 décembre contre les Raiders 13 heures CBS, Nickelodeon 17 31 décembre contre les Bengals 16h25 CBS 18 6/7 janvier chez les chargeurs À déterminer À déterminer

