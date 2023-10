Sur quelle chaîne Chiefs vs. Jets est-il diffusé aujourd’hui ? Programme, heure du « Sunday Night Football » au cours de la semaine 4

La liste dominicale de la NFL pour la semaine 4 se terminera par un affrontement de « Sunday Night Football » entre les Jets et les Chiefs qui semblait beaucoup plus excitant lorsque le calendrier de la ligue pour 2023 a été révélé pour la première fois.

À cette époque, on pensait qu’Aaron Rodgers et Patrick Mahomes s’affronteraient pour la troisième fois seulement de leur carrière. Rodgers dirigerait une équipe des Jets parvenue à faire ses preuves parmi les meilleurs de l’AFC contre les champions en titre du Super Bowl.

Au lieu de cela, Rodgers est absent pour la saison après avoir subi une déchirure d’Achille à seulement quatre reprises lors de sa première saison à New York. Son remplaçant est Zach Wilson, qui a débuté pour les Jets au cours des deux dernières saisons et qui a connu peu de succès. Cette tendance s’est poursuivie, puisque New York a une fiche de 0-2 lors de ses deux départs et une moyenne de 14 points par match, le plus bas de la ligue.

En tant que tels, les Jets devront compter sur leur défense pour les maintenir dans cette compétition, et cela ne s’avérera pas une tâche facile contre Mahomes. Il a été l’un des cinq meilleurs quart-arrière selon la plupart des paramètres au cours des trois premières semaines de la saison, et ce, même s’il n’a pas eu besoin de beaucoup jouer dans la seconde moitié de la victoire éclatante de 41-10 de Kansas City contre les Bears lors de la troisième semaine.

Mahomes a eu du mal à se connecter avec ses receveurs en dehors de Travis Kelce, mais les Chiefs marquent toujours en moyenne 26 points par match, bon pour le neuvième rang de la NFL. Donc, à moins que la défense des Jets ne passe une excellente journée ou que l’offensive de New York ne prenne enfin pied malgré un affrontement difficile, il est raisonnable que les Chiefs soient largement favorisés dans celui-ci.

Ce match a le potentiel de se transformer en une autre explosion, comme deux des trois matchs du « SNF » cette saison jusqu’à présent, mais ne vous inquiétez pas. Si l’action sur le terrain n’est pas passionnante, peut-être que la romance hors terrain entre Taylor Swift et Travis Kelce pourra divertir les gens si elle finit par se rendre à Meadowlands pour ce concours.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder les Jets accueillir les Chiefs dans « Sunday Night Football », y compris les options de chaîne de télévision et de diffusion en direct.

Sur quelle chaîne Chiefs vs. Jets est-il diffusé aujourd’hui ?

Jeu: Chefs contre Jets

Chefs contre Jets Date: Dimanche 1er octobre

Dimanche 1er octobre Chaîne TV: BNC

BNC Direct: Paon | NBCSports.com | Fubo (États-Unis) | DAZN (Canada)

Le match de dimanche soir entre les Chiefs et les Jets peut être vu sur NBC, qui détient depuis longtemps les droits de diffusion de « Sunday Night Football ».

Mike Tirico (play-by-play) et Cris Collinsworth (analyste couleur) seront à l’appel du MetLife Stadium tandis que Melissa Stark servira de journaliste secondaire. L’équipe entame sa deuxième saison ensemble après que Tirico ait remplacé la légende play-by-play Al Michaels tandis que Stark a succédé à Michele Tafoya.

Heure de début des Chiefs contre les Jets

Date: Dimanche 1er octobre

Dimanche 1er octobre Heure de début: 20 h 20 HE (19 h 20 CT)

Le match Chiefs vs Jets débutera à 20 h 20 HE, ce qui correspond à l’heure à laquelle tous les matchs du « Sunday Night Football » de la saison 2023 de la NFL devraient commencer. Le match se jouera à 20h20, heure locale dans le New Jersey, tandis que le concours débutera à 19h20, heure locale pour ceux de Kansas City, qui est situé dans le fuseau horaire central.

Kansas City cherche à remporter son troisième match consécutif après une défaite en ouverture de saison contre les Lions. Pendant ce temps, les Jets espèrent éviter de perdre leur troisième match consécutif après une victoire de la première semaine contre les Bills.

Diffusion en direct des Chiefs contre les Jets

Ceux qui espèrent diffuser en direct le concours Chiefs vs. Jets auront plusieurs moyens de le faire, avec et sans abonnement au câble.

Le service de streaming de NBC, Peacock, diffusera le jeu avec NBCSports.com pour les abonnés. Les streamers sans câble peuvent se tourner vers Fubo, qui est livré avec un essai gratuit et diffuse ESPN, CBS, NBC, Fox, ABC et NFL Network. Cela signifie que vous pourrez assister à la grande majorité des actions de la NFL tout au long de la saison 2023.

Pour ceux au nord de la frontière, DAZN propose le NFL Game Passqui diffuse tous les matchs de la NFL tout au long de l’année.

Voici quelques options supplémentaires pour attraper les Chiefs contre les Jets sur « SNF : »

Option de diffusion en continu Un abonnement au câble est-il nécessaire ? Gratuit? Coût Essai gratuit? Application NFL Non Oui – – NFL+ (mobile uniquement) Non Non 6,99 $/mois Oui NFL+ Premium Non Non 14,99 $/mois Oui Yahoo! Application de sport Non Oui – – Fubo Non Non 74,99 $/mois Oui Flux DirectTV Non Non 74,99 $/mois Oui Télévision en direct Hulu Plus Non Non 69,99 $/mois Oui Sling TV (certains marchés) Non Non 40 $/mois Non YouTube TV Non Non 72,99 $/mois Oui DAZN (Canada) Non Non 24,99 $/mois* Non

*24,99 $ CA