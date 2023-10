Sur quelle chaîne Cardinals vs. 49ers est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de la semaine 4 de la NFL

Les 49ers auront une autre chance de se solidifier en tant qu’équipe à battre dans la NFC Ouest lorsqu’ils entreront sur le terrain pour le match de dimanche contre les Cardinals.

En participant au concours de la semaine 4, San Francisco possède l’une des cinq premières offensives et défenses en termes de verges et de points par match. Les 49ers ont marqué 30 points lors de leurs trois victoires et n’ont accordé que 42 points au total.

Mais l’Arizona a montré qu’il était capable de créer la surprise. Les Cardinals ont choqué les Cowboys lors de la troisième semaine, marquant 28 points contre une talentueuse défense de Dallas.

Bonne chance pour essayer de prédire comment se déroulera ce match de division.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Cardinals contre les 49ers, y compris les options de télévision et de streaming pour le jeu.

PLUS: Regardez les Cardinals contre les 49ers en direct avec Fubo (essai gratuit)

Sur quelle chaîne Cardinals vs. 49ers est-il diffusé aujourd’hui ?

Cardinals contre 49ers sera diffusé sur FOX à l’échelle nationale. KSAZ (Arizona) et KTVU (San Francisco) couvriront le match sur les marchés locaux.

Les téléspectateurs peuvent également diffuser le jeu sur Fubo, qui propose un essai gratuitaux États-Unis et DAZN, qui propose le NFL Game Passau Canada.

Heure de début des Cardinals contre les 49ers

Date: Dimanche 1er octobre

Dimanche 1er octobre Temps: 16 h 25 HE

Les Cardinals contre les 49ers débuteront à 16 h 25 HE le dimanche 1er octobre. Le match se jouera au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.

Calendrier des Cardinals de l’Arizona 2023

Semaine Date Adversaire/Résultat Heure du coup d’envoi (HE) chaîne TV 1 10 septembre Commandants 20, Cardinaux 16 — — 2 17 septembre Géants 31, Cardinaux 28 — — 3 24 septembre Cardinaux 28, Cowboys 16 — — 4 1er octobre chez 49ers 16h25 RENARD 5 8 octobre contre les Bengals 16h05 RENARD 6 15 octobre chez les béliers 16h25 RENARD 7 22 octobre chez les Seahawks 16h05 RENARD 8 29 octobre contre les corbeaux 16h25 CBS 9 5 novembre chez Browns 13 heures CBS dix 12 novembre contre les faucons 16h05 CBS 11 19 novembre chez les Texans 13 heures CBS 12 26 novembre contre les béliers 16h05 RENARD 13 3 décembre chez les Steelers 13 heures CBS 14 AU REVOIR — — — 15 17 décembre contre les 49ers 16h05 CBS 16 24 décembre chez les ours 16h25 RENARD 17 31 décembre chez les Aigles 13 heures RENARD 18 7 janvier contre les Seahawks À déterminer À déterminer

Calendrier des 49ers de San Francisco 2023