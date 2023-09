Sur quelle chaîne Browns vs Steelers est-il diffusé aujourd’hui ? Programme, heure du « Monday Night Football » au cours de la semaine 2

Si les Steelers avaient remporté le titre de « les plus décevants » lors de la première semaine, les Browns auraient pu repartir comme le plus grand gagnant du week-end.

La défense de Cleveland a tourmenté Joe Burrow et les Bengals, limitant Cincinnati à trois points et suscitant rapidement l’espoir que cette saison sera très différente de la saison dernière. Malgré le succès des Browns, Deshaun Watson a connu des difficultés lors de la première semaine.

Les Steelers sont tombés face contre terre lors d’une défaite contre les 49ers au cours de la première semaine, prenant du retard dès le début et ne montrant pas suffisamment de puissance de feu offensive pour menacer San Francisco jusqu’au bout. Après que Kenny Pickett ait passé l’été à créer un élan, la pression commence déjà à monter sur le quart-arrière de deuxième année pour montrer qu’il fait des progrès.

Pickett n’aura pas le WR Diontae Johnson à sa disposition lundi, ce qui rend encore plus difficile ce qui pourrait être une bataille difficile contre une défense améliorée de Cleveland.

Les Steelers n’ont toujours pas connu de saison perdante sous la direction de Mike Tomlin. S’ils tombent à 0-2 avec des défaites consécutives à domicile, les murmures sur la séquence commenceront sans aucun doute à devenir une priorité.

PLUS: Regardez Browns contre Steelers en direct avec Fubo (essai gratuit)

Voici ce que vous devez savoir pour regarder le match « Monday Night Football » entre les Browns et les Steelers.

Sur quelle chaîne Browns vs Steelers est-il diffusé aujourd’hui ?

Jeu: Browns de Cleveland contre Steelers de Pittsburgh

Browns de Cleveland contre Steelers de Pittsburgh Date: Lundi 18 septembre

Lundi 18 septembre Chaîne TV: abc

abc Direct: ESPN+, NFL+, Fubo (États-Unis) | DAZN (Canada)

Le match de lundi entre les Browns et les Steelers sera diffusé sur ABC. Alors que les Panthers et les Saints s’affronteront sur ESPN, Joe Buck et Troy Aikman annonceront le match sur ABC.

Il n’y aura pas de « ManningCast » cette semaine, puisque les frères Manning seront absents jusqu’à la semaine 4.

Heure de début des Browns contre les Steelers

Date: Lundi 18 septembre

Lundi 18 septembre Heure de début: 20 h 15 HE

Bien qu’il fasse partie d’un programme double, le match de lundi entre les Browns et les Steelers débutera toujours dans le créneau horaire habituel du « Monday Night Football », à savoir 20 h 15 HE.

Diffusion en direct de la NFL pour les Browns contre les Steelers

Diffusion en direct (États-Unis) : ESPN+, NFL+, Fubo

ESPN+, NFL+, Fubo Diffusion en direct (Canada) : DAZN

Les téléspectateurs aux États-Unis disposent de plusieurs options différentes pour diffuser en direct Browns contre Steelers. ESPN diffusera le jeu sur son service de streaming propriétaire, ESPN+ (abonnement requis). NFL+ proposera également le jeu, mais un abonnement est également requis.

Aux États-Unis, les coupe-câbles peuvent se tourner vers Fubo pour leurs besoins de streaming. Fubo propose la famille de réseaux ESPN, ABC, NBC, CBS et NFL Network, afin que les fans puissent assister à une multitude d’action de football tout au long de la saison 2023. Fubo propose également un essai gratuit.

Téléspectateurs au Canada peut s’inscrire à DAZNqui propose le NFL Game Pass.

Calendrier de la semaine 2 de la NFL

Heure (HE) Jeu Direct 20h15 Vikings contre Aigles Amazon Prime Vidéo

Heure (HE) Jeu chaîne TV 13 heures Packers contre Falcons Renard 13 heures Raiders contre Bills CBS 13 heures Corbeaux contre Bengals CBS 13 heures Seahawks contre Lions Renard 13 heures Colts contre Texans Renard 13 heures Chefs contre Jaguars CBS 13 heures Ours contre boucaniers Renard 13 heures Chargeurs contre Titans CBS 16h05 Géants contre cardinaux Renard 16h05 49ers contre béliers Renard 16h25 Jets contre Cowboys CBS 16h25 Commandants contre Broncos CBS 20h20 Dauphins contre Patriots BNC