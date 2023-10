Sur quelle chaîne Blackhawks vs. Penguins est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et horaire télé pour regarder la soirée d’ouverture de la LNH 2023

Connor Bédard contre Sidney Crosby. Existe-t-il une meilleure façon de démarrer la saison ?

La soirée d’ouverture de la LNH a lieu ce soir, et la ligue offre un régal aux fans pour commencer la campagne 2023-24. Les partisans n’ont pas à attendre plus longtemps pour voir Bédard, le choix n ° 1 du repêchage de cet été, alors que l’espoir très vanté fera ses débuts officiels avec les Blackhawks ce soir.

Bédard est considéré comme le prochain talent générationnel de la ligue et pourra mettre ses compétences à l’épreuve contre Crosby, une star qui avait le même battage médiatique autour de lui lorsqu’il était espoir il y a près de 20 ans.

La recrue des Blackhawks a grandi en regardant le capitaine des Penguins, qui a remporté trois coupes Stanley à Pittsburgh. Désormais, les deux s’affronteront lors du premier match aux heures de grande écoute de la saison.

Voici comment les fans peuvent regarder les Blackhawks et les Penguins lors de la soirée d’ouverture de la LNH.

Sur quelle chaîne Blackhawks vs. Penguins est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (États-Unis) : ESPN

ESPN Chaîne de télévision (Canada) : Sportsnet, TVA Sports

Sportsnet, TVA Sports Diffusion en direct (États-Unis) : ESPN+, Fubo

ESPN+, Fubo Diffusion en direct (Canada) : Sportsnet+

ESPN couvre le match Blackhawks contre Penguins mardi soir. Le concours Pittsburgh-Chicago est l’un des trois matchs organisés par le réseau lors de la soirée d’ouverture.

L’équipe A d’ESPN sera à l’appel pour les débuts de Bédard, puisque Sean McDonough (play-by-play), Ray Ferraro (analyste) et Emily Kaplan (journaliste) seront l’équipe de diffusion de Blackhawks vs. Penguins.

Le jeu peut être diffusé via ESPN+, ou avec Fuboqui propose un essai gratuit.

Au Canada, Sportsnet diffusera l’action sur les téléviseurs. TVA Sports offrira également le jeu au public francophone. Les coupe-câbles peuvent suivre l’action via Sportsnet+.

Heure de début des Blackhawks contre les Penguins

Date: Mardi 11 octobre

Mardi 11 octobre Temps: 20 h HE (19 h CT)

Les Blackhawks et les Penguins devraient lancer la mise au jeu à 20 h HE et 19 h CT à Chicago.

Le match se joue au PPG Paints Arena de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Calendrier de la soirée d’ouverture de la LNH 2023

Le match Blackhawks-Penguins est pris en sandwich entre deux autres affrontements de la soirée d’ouverture.

Le premier match au programme est un affrontement entre les Predators et le Lightning. Tampa Bay débute cette année sans le gardien vedette Andrei Vasilevskiy, qui devrait rater les deux premiers mois de la saison après avoir subi une opération au dos.

Après le concours Blackhawks-Penguins, les Golden Knights contre Kraken pour conclure la soirée. Avant le match à Vegas, les Golden Knights tiendront une cérémonie pour lever la bannière de la Coupe Stanley 2023.

Mardi 10 octobre