Le milieu de la saison 2023 de la NFL approche à grands pas, et la liste du « Thursday Night Football » de la ligue commence à devenir encore plus excitante en conséquence.

Il y a eu quelques bons matchs jeudi soir pour commencer la saison, mais maintenant, certains affrontements interconférences deviennent plus importants. Les équipes cherchent à se positionner pour participer aux courses de division ou aux courses wild-card à travers la ligue, donc chaque victoire compte.

Ce sera le cas pour le match “Thursday Night Football” de la semaine 8. Les Bills devraient accueillir les Buccaneers dans une bataille d’équipes cherchant à sortir des récents dérapages.

Les Buccaneers ont perdu deux matchs consécutifs au cours desquels ils ont eu du mal à marquer. Ils n’ont totalisé que 19 points combinés contre les Lions et les Falcons et chercheront à dépasser ce nombre lors d’un affrontement contre une défense des Bills en difficulté.

Les Bills n’ont qu’une fiche de 1-2 lors de leurs trois derniers matchs, et ils ont été très près de perdre un match contre les Giants lors de la semaine 6. Leur défense fait face à plusieurs blessures clés – notamment celles de Matt Milano et Tre’Davious White – et Josh Allen n’a pas l’air aussi vif que d’habitude alors qu’il joue en raison d’une blessure à l’épaule.

Malgré ces moments difficiles, les Bills et les Buccaneers sont au cœur de leurs courses de division respectives, et une victoire pourrait les propulser vers une place en séries éliminatoires. À l’inverse, une défaite pourrait les reléguer au rang des wild-cards, une place à partir de laquelle il sera difficile de progresser.

Il suffit de dire que les deux équipes chercheront à canaliser leurs énergies vers celle-ci et à tenter de remporter une victoire importante ; et les Bills sont l’équipe qui a les meilleures chances de le faire, selon les paris sportifs qui les classent parmi les favoris pour gagner à domicile.

CLASSEMENTS DE PUISSANCE : Là où les Buccaneers et les Bills se classent parmi les meilleures équipes de la NFL

Voici comment vous pouvez assister au match « Thursday Night Football » de la semaine 8 sur Amazon Prime.

Amazon Prime continue d’héberger le programme « Thursday Night Football » pour la saison 2023 de la NFL. Le service de streaming a acheté les droits exclusifs du package « TNF » de la NFL avant la saison 2022 dans le cadre d’un accord de 11 ans avec la ligue. Ainsi, quiconque espère regarder « Thursday Night Football » à l’échelle nationale au cours de la prochaine décennie doit disposer d’un abonnement Amazon Prime.

Cependant, ceux qui cherchent uniquement à regarder les matchs d’Amazon impliquant des équipes de votre marché local, vous avez de la chance. La NFL diffuse les matchs sur les marchés télévisés de chacune des équipes participantes afin que ceux qui n’ont pas d’abonnement puissent regarder les matchs. Pour la semaine 8, WTVT (chaîne 13), filiale de Fox, diffusera le match à Tampa Bay, tandis que WKBW (chaîne 7), filiale d’ABC, organisera le concours sur le marché de Buffalo.

L’équipe de diffusion d’Amazon composée d’Al Michaels (play-by-play), Kirk Herbstreit (commentaire en couleur) et Kaylee Hartung (journaliste secondaire) sera à l’appel pour le match de jeudi. Pendant ce temps, Charissa Thompson dirigera une équipe de studio étoilée qui animera la couverture d’avant-match, de la mi-temps et d’après-match. Elle sera rejointe par un quatuor d’anciens joueurs devenus analystes – Tony Gonzalez, Richard Sherman, Andrew Whitworth et Ryan Fitzpatrick – sur cette partie du programme.

Marshawn Lynch fera également partie de la couverture d’Amazon avec son segment d’avant-match “N Yo City”. Le segment consiste en l’ancienne star des Seahawks effectuant une activité dans ou autour de la ville hôte pour montrer aux fans à quoi ressemble cette région géographique.

Notamment, la visite de Lynch dans le pays Amish de Pennsylvanie, telle que diffusée au cours de la deuxième semaine, a attiré l’attention des fans de la NFL du monde entier.

“Vous tous, les Amish, pensez que vous êtes tous habiles, mec.” Marshawn Lynch a appris à traire une vache 😅 pic.twitter.com/7MxL9MTU8s – NFL sur Prime Video (@NFLonPrime) 15 septembre 2023

Le voyage de Lynch lors de la sixième semaine au Negro Leagues Baseball Museum de Kansas City, en compagnie de Pat Mahomes Sr., a également suscité les éloges du public.

Le duo dont vous ne saviez pas avoir besoin. Pat Mahomes Sr. et Marshawn Lynch visitent le @NLBMuseumKC sur la dernière édition de ‘N Yo’ City. pic.twitter.com/mAPiKv2sWB – NFL sur Prime Video (@NFLonPrime) 12 octobre 2023

Les téléspectateurs au Canada n’auront pas besoin d’Amazon Prime pour accéder à “Thursday Night Football” en 2023. Ils pourront regardez les matchs sur DAZN.

L’épreuve “Thursday Night Football” de la NFL mettant en vedette les Buccaneers et les Bills débutera à 20 h 15 HE. Ce sera l’heure de début uniforme de tous les concours « TNF » d’Amazon Prime pour la saison 2023 de la NFL.

Cependant, ni Tampa Bay ni Buffalo n’auront un avantage en termes d’horloge biologique dans ce match. Les deux équipes jouent normalement dans le fuseau horaire de l’Est, donc l’heure locale de début du match sera également 20h15.

Diffusion en direct de la NFL pour Bills contre Buccaneers

Ceux qui souhaitent diffuser « Thursday Night Football » pendant la saison 2023 de la NFL auront besoin d’un abonnement à Amazon Prime pour ce faire. Le service de streaming sera l’hébergeur exclusif du programme pour la prochaine décennie et seuls les membres des marchés locaux des équipes participantes pourront accéder aux matchs via les retransmissions télévisées traditionnelles en direct.

Calendrier de la NFL, semaine 8

Le match Bills contre Buccaneers sera un début intrigant pour la semaine 8 alors que chaque équipe cherche à perdre contre un rival de division. Buffalo cherchera à éviter de chuter à 0,500 à mesure que la mi-saison se rapproche, ce sera donc un match important alors que les Bills chercheront à se remettre sur la bonne voie après leur défaite contre les Patriots.

Pour la deuxième semaine consécutive, il n’y aura pas de match international de la NFL le dimanche matin, donc le « Sunday Night Football » sera le seul match autonome ce jour-là. Le match de la semaine 8 entre les Bears et les Chargers n’est peut-être pas aussi épicé que le choc des titans Eagles-Dolphins, mais Matt Eberflus et Brandon Staley sont tous deux sur la sellette. Cela signifie que chacun entraînera désespérément alors qu’il tentera de conserver son emploi dans un match un peu léger en défense.

Comme le jeu “TNF”, “Monday Night Football” présente quelques équipes qui ont subi des défaites, les Lions et les Raiders ayant été éliminés respectivement par les Ravens et les Bears la semaine dernière. Détroit cherchera à rebondir pour consolider davantage son avance dans la NFC Nord tandis que Las Vegas cherchera à récupérer à 0,500 tout en récupérant potentiellement le quart-arrière partant Jimmy Garoppolo.

La liste principale de dimanche comporte quelques affrontements qui semblent solides sur le papier. Les Jaguars et les Steelers s’affronteront dans un affrontement d’espoirs en séries éliminatoires dès le début, tandis que les Bengals et les 49ers s’affronteront dans ce qui pourrait être un aperçu du Super Bowl – à condition que Joe Burrow et Tee Higgins aient pu être en meilleure santé pendant la semaine de congé de Cincinnati. .

Vous trouverez ci-dessous le programme complet de la semaine 8 de la saison 2023 de la NFL.

Semaine 8

Jeu Heure du coup d’envoi chaîne TV Buccaneers de Tampa Bay contre Buffalo Bills 20 h 15 HE Amazon Premier

Jeu Heure du coup d’envoi chaîne TV Texans de Houston contre Panthers de la Caroline 13 h HE Renard Rams de Los Angeles contre Cowboys de Dallas 13 h HE Renard Vikings du Minnesota contre Packers de Green Bay 13 h HE Renard Saints de la Nouvelle-Orléans contre Colts d’Indianapolis 13 h HE Renard Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Dolphins de Miami 13 h HE CBS Jets de New York contre Giants de New York 13 h HE CBS Jaguars de Jacksonville contre Steelers de Pittsburgh 13 h HE CBS Falcons d’Atlanta contre Titans du Tennessee 13 h HE CBS Eagles de Philadelphie contre les commandants de Washington 13 h HE Renard Browns de Cleveland contre Seahawks de Seattle 16 h 05 HE Renard Ravens de Baltimore contre Cardinals de l’Arizona 16 h 25 HE CBS Chiefs de Kansas City contre les Broncos de Denver 16 h 25 HE CBS Bengals de Cincinnati contre 49ers de San Francisco 16 h 25 HE CBS Bears de Chicago contre Chargers de Los Angeles 20 h 15 HE BNC