Sur quelle chaîne Bears vs. Commanders est-il diffusé aujourd’hui ? Calendrier et heure du jeudi soir de football de la NFL au cours de la semaine 5

Les Bears et les Commanders devraient s’affronter lors du « Thursday Night Football », et les deux équipes chercheront à canaliser toute leur énergie pour remporter une victoire sur une courte semaine.

Chicago et Washington ont tous deux besoin d’une victoire après les défaites subies par chaque équipe au cours de la semaine 4. Les Commanders ont failli renverser les Eagles invaincus, mais ont finalement perdu en prolongation. Pendant ce temps, Chicago est tombé à 0-4 après avoir perdu une avance contre Denver grâce à une mauvaise performance défensive en seconde période.

Cela dit, ce match s’annonce énorme pour les Bears. Ils sont sur une séquence de 14 défaites consécutives depuis la saison dernière, et l’entraîneur-chef Matt Eberflus pourrait risquer de perdre son emploi si Chicago est à nouveau vaincu. En tant que tel, Eberflus espère que son équipe pourra faire de son mieux dans cette compétition.

Malgré cela, les Commanders (2-2) semblent être un test difficile pour les Bears. L’équipe a largement bien joué contre une concurrence moindre et a juste donné du fil à retordre aux Eagles, ce qui augure bien pour leurs chances de battre une défense des Bears qui se classe parmi les pires de la NFL.

Washington lance Sam Howell et compte de nombreux jeunes talents sur sa liste. Cela entraînera quelques obstacles sur la route, mais l’équipe devrait quand même décidément avoir un avantage dans ce match. Après tout, Terry McLaurin, Jahan Dotson et Brian Robinson ont tous marqué des points cette saison ; S’ils peuvent tous se sentir à l’aise dans le plan d’Eric Bieniemy, ils devraient alors avoir une chance de marquer tôt et souvent contre Chicago.

Voici ce qu’il faut savoir sur le match « Thursday Night Football » de la semaine 5 de la NFL, y compris sur quelle chaîne il se déroule et à quelle heure il commencera.

Sur quelle chaîne Bears vs. Commanders est-il diffusé ce soir ?

Jeu : Ours contre commandants

: Ours contre commandants Date : 5 octobre 2023

: 5 octobre 2023 Chaîne de télévision (Chicago) : WFLD (Canal 32)

: WFLD (Canal 32) Chaîne de télévision (Washington) : WTTG (Canal 5)

: WTTG (Canal 5) Direct: Amazon Prime Vidéo | DAZN (au Canada)

Les droits de diffusion exclusifs de « Thursday Night Football » appartiennent à Amazon Prime, et ils le resteront pour la prochaine décennie. En conséquence, ceux qui souhaitent regarder les matchs de jeudi de la NFL à l’échelle nationale devront s’abonner au service de streaming pour accéder aux matchs.

Cela dit, la NFL veille à ce que les personnes présentes sur les marchés locaux des équipes participantes puissent regarder les matchs sans avoir besoin d’un abonnement. Les utilisateurs du marché de Chicago sans Amazon Prime pourront regarder le match sur WFLD (chaîne 32), filiale de Fox, tandis que les téléspectateurs basés à Washington pourront le voir sur WTTG (chaîne 5), une autre filiale de Fox.

Al Michaels et Kirk Herbstreit forment le stand de la diffusion d’Amazon. Le légendaire Michaels – qui est un diffuseur de football depuis plus de quatre décennies – sert de voix play-by-play tandis que Herbstreit fournit des commentaires en couleur pour le concours. Ils sont rejoints par la journaliste Kaylee Hartung.

Amazon dispose également d’une équipe de studio respectée, dirigée par l’animatrice Charissa Thompson. Elle est rejointe par un quatuor d’anciens joueurs devenus analystes : Tony Gonzalez, Richard Sherman, Andrew Whitworth et Ryan Fitzpatrick. Marshawn Lynch continuera également à jouer un rôle dans le divertissement d’avant-match avec ses vidéos « N Yo City ».

Les téléspectateurs au Canada n’auront pas besoin d’Amazon Prime pour accéder à « Thursday Night Football » en 2023. Ils pourront regardez les matchs sur DAZN.

Heure de début des Bears contre les Commanders

Date : jeudi 5 octobre

: jeudi 5 octobre Temps: 20h15 HE (19h15 CT)

Le coup d’envoi du match Bears vs Commanders est prévu jeudi à 20 h 15 HE. C’est au même moment que tous les jeux « Thursday Night Football » d’Amazon Prime devraient commencer en 2023.

Bien entendu, ceux situés à Chicago – qui se trouve dans le fuseau horaire central – peuvent noter que le jeu commence à 19h15, heure locale. Et la couverture d’avant-match de l’événement par Amazon commencera à 19 h HE (18 h CT).

Diffusion en direct de la NFL pour le match de jeudi soir

Direct:Amazon Prime

Ceux qui souhaitent diffuser « Thursday Night Football » pendant la saison 2023 de la NFL auront besoin d’un abonnement à Amazon Prime pour ce faire. Le service de streaming sera l’hébergeur exclusif du programme pour la prochaine décennie et seuls les membres des marchés locaux des équipes participantes pourront accéder aux matchs via les retransmissions télévisées traditionnelles en direct.

Calendrier de la NFL, semaine 5

Les Commanders et les Bears s’affronteront pour commencer la semaine 5 de la NFL dans un match qui pourrait grandement contribuer à déterminer l’avenir de chaque équipe. Une victoire à Washington en ferait un concurrent potentiel, tandis qu’une victoire à Chicago pourrait aider à calmer le siège brûlant actuellement sous Eberflus. Cela rendra ce match de début de saison important pour chaque équipe.

Cela dit, le match phare de la semaine 5 aux heures de grande écoute sera la bataille 49ers contre Cowboys sur « Sunday Night Football ». Dallas entre dans le match avec une fiche de 3-1 et espère infliger à San Francisco sa première défaite de la saison. Cela aiderait à venger l’élimination des Cowboys face aux 49ers lors de chacune des deux dernières séries éliminatoires.

« Monday Night Football » mettra en vedette les Packers et les Raiders. Green Bay cherchera à rebondir après avoir été écrasé par les Lions tandis que Las Vegas cherchera à mettre fin à sa séquence de trois défaites consécutives à domicile. Ce match sera le premier de Davante Adams contre son ancienne équipe après avoir été échangé des Packers aux Raiders avant la saison 2022 de la NFL.

Il y a un autre match autonome au cours de la semaine 5 de la NFL. Ce serait le deuxième match consécutif des Jaguars à Londres. Cette fois, ils affronteront les Bills, qui viennent de remporter une impressionnante victoire de 48-20 contre les Dolphins. Les Jaguars ont battu les Falcons par 16 lors de leur premier match à Londres, mais devront faire face à un test plus difficile contre les Bills.

La liste de dimanche de la NFL regorge également de confrontations solides, comme d’habitude. Cela inclut une résurgence de la rivalité Ravens-Steelers et une bataille entre les Jets et les Broncos. Normalement, ce dernier concours – mettant en vedette deux équipes 1-3 – n’obtiendrait pas une facturation haut de gamme, mais après les commentaires de Sean Payton à propos de Nathaniel Hackett, l’ancien entraîneur des Broncos devenu coordinateur offensif des Jets pourrait vouloir se venger.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet de la semaine 5 de la saison 2023 de la NFL.

Semaine 5

Jeu Heure du coup d’envoi chaîne TV Les Bears de Chicago contre les commandants de Washington 20 h 15 HE Amazon Premier

Jeu Heure du coup d’envoi chaîne TV Jacksonville Jaguars vs Buffalo Bills (Londres) 9 h 30 HE Réseau NFL Texans de Houston contre Falcons d’Atlanta 13 h HE Renard Panthers de la Caroline contre Lions de Détroit 13 h HE Renard Titans du Tennessee contre Colts d’Indianapolis 13 h HE CBS Giants de New York contre Dolphins de Miami 13 h HE Renard Saints de la Nouvelle-Orléans contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre 13 h HE CBS Ravens de Baltimore contre Steelers de Pittsburgh 13 h HE CBS Bengals de Cincinnati contre Cardinals de l’Arizona 16 h 05 HE Renard Eagles de Philadelphie contre Rams de Los Angeles 16 h 05 HE Renard Jets de New York contre Broncos de Denver 16 h 25 HE CBS Chiefs de Kansas City contre Vikings du Minnesota 16 h 25 HE CBS Cowboys de Dallas contre 49ers de San Francisco 20 h 20 HE BNC