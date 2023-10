Le premier test de Tyson Bagent en tant que quarterback de la NFL s’est déroulé sans accroc ; l’ancienne star de la Division II a mené les Bears à une victoire contre les Raiders lors de son premier départ en carrière la semaine dernière.

Vient maintenant le plus dur : recommencer, cette fois contre l’une des meilleures armes de tout le football. Chicago devrait affronter les Chargers dans “Sunday Night Football”, ce qui confiera à Bagent la tâche peu enviable de tenter de suivre le bras d’or du partant de Los Angeles, Justin Herbert.

C’est plus facile à dire qu’à faire. Malgré les difficultés récentes – Herbert a réalisé quatre interceptions lors de ses trois derniers matchs – le side-winder des Bolts est capable de mettre le ballon sur une plaque pour ses receveurs à maintes reprises.

C’est une méthode à laquelle Bagent est encore en train de s’habituer. Mais il aura bientôt une autre chance, cette fois sous l’éclat d’un chapiteau “Sunday Night Football”.

Sur ce, voici ce que vous devez savoir sur le match « Sunday Night Football » de la semaine 8 entre les Bears et les Chargers.

Sur quelle chaîne Bears vs. Chargers est-il diffusé aujourd’hui ?

Jeu: Ours contre chargeurs

Ours contre chargeurs Date: Dimanche 29 octobre

Dimanche 29 octobre Chaîne TV: BNC

BNC Direct: Paon | NBCSports.com | Fubo (États-Unis) | DAZN (Canada)

Les Bears et les Chargers se rencontreront sous les lumières vives de « Sunday Night Football », l’émission de football phare de NBC.

Mike Tirico s’occupera du play-by-play du jeu, tandis que Cris Collinsworth proposera des réflexions en tant qu’analyste des couleurs. Melissa Stark fournira des mises à jour tout au long du match.

Ceux qui espèrent voir le match en streaming peuvent le faire via NBCSports.com (abonnement au câble requis) ou Peacock (abonnement premium requis). Les coupeurs de cordon peuvent trouver l’action sur Fubo, qui propose un essai gratuit et diffuse ESPN, CBS, NBC, Fox, ABC et NFL Network, entre autres chaînes.

Heure de début des Bears contre les Chargers

Date: Dimanche 29 octobre

Dimanche 29 octobre Heure de début: 20 h 20 HE (17 h 20 heure locale)

Le duel Bears-Chargers débutera à 20 h 20 HE (17 h 20 heure locale) depuis le SoFi Stadium de Los Angeles.

Option de diffusion en continu Un abonnement au câble est-il nécessaire ? Gratuit? Coût Essai gratuit? Application NFL Non Oui – – NFL+ (mobile uniquement) Non Non 6,99 $/mois Oui NFL+ Premium Non Non 14,99 $/mois Oui Yahoo! Application de sport Non Oui – – Fubo Non Non 74,99 $/mois Oui Flux DirectTV Non Non 74,99 $/mois Oui Télévision en direct Hulu Plus Non Non 69,99 $/mois Oui Sling TV (certains marchés) Non Non 40 $/mois Non YouTube TV Non Non 72,99 $/mois Oui DAZN (Canada) Non Non 24,99 $/mois* Non

*24,99 $ CA