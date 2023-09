Sur quelle chaîne Astros vs. Mariners est-il diffusé aujourd’hui ? Heure, programme TV, diffusion en direct du match de la MLB

Les séries éliminatoires de la MLB ne commencent pas avant une semaine, mais cela ressemble certainement à une atmosphère de séries éliminatoires à Seattle.

Les Mariners accueillent les Astros dans le dernier match d’une série au meilleur des trois avec des implications majeures en séries éliminatoires. En entrant en jeu mercredi, les rivaux de l’AL West sont séparés par un demi-match pour la dernière place de joker, la victoire de Seattle mardi égalisant la série à un match par pièce dans leur dernière série de trois matchs de la saison.

Ils s’affronteront mercredi dans le match en caoutchouc, Seattle ayant soit l’opportunité de dépasser les Astros, soit Houston ayant la chance d’ajouter à son avantage et de progresser de 1,5 matchs sur les Mariners.

Un jeu avec des enjeux aussi élevés nécessite un affrontement de lanceurs à indice d’octane élevé, et c’est ce que les fans obtiendront. Dusty Baker remettra le ballon à l’as Framber Valdez, qui a été dominant en 2023, avec une MPM de 3,39 en 194 manches avec un taux de retrait au bâton de 24,6 % et un taux de marche de 6,6 %. Cependant, en deux matchs contre les Mariners, il a été malmené, ayant accordé huit points en deux départs. Les frappeurs des Mariners frappent .326 contre lui avec un pourcentage de frappe de .478.

Scott Servais affrontera Valdez avec l’une des recrues les plus remarquables de l’équipe, Bryce Miller, qui a lancé une MPM de 4,17 en 127,1 manches depuis ses débuts en MLB en mai. Il a retiré 22,2 pour cent des frappeurs adverses sur des prises et n’en a marché que 4,8 pour cent. Contrairement à Valdez, Miller a dominé son prochain adversaire cette saison sans aucun point autorisé sur deux départs et en maintenant les Astros à une maigre ligne oblique adverse de .100/.143/.125.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder les Astros affronter les Mariners mercredi soir.

Sur quelle chaîne Astros vs Mariners est-il diffusé ce soir ?

Chaîne (nationale) : Réseau MLB

Réseau MLB Chaîne (locale) : ATT SportsNet-SW (Houston), ROOTNW (Seattle)

Les fans de partout aux États-Unis peuvent retrouver le match crucial de mercredi sur MLB Network, à l’exception des fans des marchés locaux. Ceux de Houston et de Seattle peuvent retrouver le match sur leurs chaînes locales, ATT SportsNet-SW à Houston et ROOTNW à Seattle.

MLB Network diffusera également les Padres contre les Giants en même temps, le jeu étant disponible sur MLB Network pour ceux qui ne peuvent pas regarder Houston-Seattle.

À quelle heure est Astros contre Mariners ce soir ?

Premier pitch : 21 h 40 HE

Le premier lancer du match de mercredi à Seattle devrait être lancé à 21 h 40 HE, ou à 20 h 40 CT à Houston et à 18 h 40 HP à Seattle.

Comment diffuser en direct Astros contre Mariners

Les fans de baseball souhaitant assister à ce match peuvent le trouver sur Fubo, qui propose un essai gratuit. Fubo diffuse MLB Network pour les fans hors marché et propose les deux chaînes locales pour ceux des marchés de Houston et de Seattle.

Les Astros peuvent-ils participer aux séries éliminatoires ?

Les Astros se retrouvent aux commandes pour participer aux séries éliminatoires, menant les Mariners d’un demi-match au classement des wild-cards de l’AL.

Il y a encore une chance extérieure que les Astros puissent remporter l’AL West, même si cela nécessiterait un peu d’aide. Les Rangers terminent leur série contre les Angels mercredi avant d’entamer une série de quatre matchs avec les Mariners pour terminer la saison. Les Astros, quant à eux, affronteront l’Arizona, espoir de la NL, dans une série de trois matchs pour terminer la saison. Le Texas compte 2,5 matchs d’avance dans l’AL West avec un nombre magique de trois.

Entrée en jeu mercredi, FanGraphs donne aux Astros 6,6 pour cent de chances de remporter la division et 52 pour cent de chances de remporter cette dernière wild card, ce qui leur donne 58,6 pour cent de chances de participer aux séries éliminatoires au total.

Les Mariners peuvent-ils participer aux séries éliminatoires ?

Seattle a gardé espoir avec une victoire contre Houston mardi pour égaliser la série à un match par pièce. Mais les Mariners se retrouvent toujours à un demi-match des Astros au classement des wild-cards de l’AL et à trois du Texas dans l’AL West.

Les chances des Mariners ont encore pris un coup dur après avoir perdu le premier match de la série, et ils ont déjà du pain sur la planche pour terminer l’année avec quatre matchs contre les Rangers.

Selon FanGraphs, les Mariners ont 6,5 pour cent de chances de remporter la division, 42,7 pour cent de chances de remporter la wild card et 49,2 pour cent de chances d’atteindre les séries éliminatoires au total.