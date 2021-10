Sur quelle chaîne Alabama vs. Ole Miss est-il diffusé aujourd’hui ? Heure, programme TV pour le match SEC de la semaine 5

Un autre ancien assistant de Nick Saban tentera de le battre sur le terrain de football ce samedi lorsque l’équipe Ole Miss de Lane Kiffin, classée 12e, affrontera le n ° 1 de l’Alabama à Tuscaloosa, Ala.

Saban a une fiche de 23-0 contre d’anciens disciples, dont 1-0 contre Kiffin. À l’exception de quelques matchs serrés avec l’ancien coordinateur défensif Kirby Smart contre la Géorgie, aucun autre entraîneur n’a donné plus de coups à Saban que Kiffin. Leurs deux équipes se sont engagées dans un match bâclé et facultatif pour la défense à Oxford en 2020, entraînant une victoire de 63-48 pour le Crimson Tide.

Le Tide a l’avantage du terrain cette fois-ci, mais Kiffin a eu une année entière pour mettre en œuvre son système offensif, dirigé par Matt Corral, favori du trophée Heisman. Le junior redshirt a réussi 997 verges et neuf touchés cette saison, ajoutant des verges et cinq scores au sol. Les demi offensifs Jerrion Ealy et Henry Parrish Jr. ont également été efficaces et explosifs. Ils ont en moyenne 6,1 et 7,0 verges par course, respectivement, tout en totalisant six touchés au sol chacun.

La marée ne fait pas vraiment mal non plus pour le talent. Le quart-arrière de deuxième année Bryce Young s’est avéré un digne successeur dans la lignée des quarts-arrière de l’Alabama, à la suite du finaliste de Heisman Mac Jones. En quatre matchs, il totalise 1 124 verges par la passe et 15 touchés pour une interception, tout en complétant 72,1 % de ses passes. Sa cible préférée à ce jour a été le transfert de l’Ohio State Jameson Williams, qui, en plus de ses 299 verges de réception et trois touchés, a également deux retours de botté d’envoi pour les scores.

La défense de l’Alabama, qui est entrée dans la saison considérée comme l’une des meilleures unités du pays, a connu des difficultés de croissance inattendues. Cela a été le plus évident lors d’un match de la semaine 3 au n ° 11 de la Floride, où les Gators ont largement abandonné le jeu de passes en faveur d’une attaque précipitée tous azimuts qui a entaillé et gazé la défense de Tide. Ole Miss reculera pour passer plus, permettant à l’Alabama d’utiliser sa force de précipitation contre Corral. Ce groupe, dirigé par Will Anderson Jr., Henry To’oTo’o et Christian Harris, peut-il arrêter Kiffin and Co. ?

Sporting News vous explique comment regarder le top 25, invaincu, entre le n ° 1 de l’Alabama et le n ° 12 Ole Miss à Tuscaloosa, Ala.:

Sur quelle chaîne Alabama vs. Ole Miss est-il diffusé aujourd’hui ?

Ce match SEC interdivisions sera diffusé à l’échelle nationale sur CBS. Gary Danielson et Brad Nessler appelleront le jeu dans la cabine. Ils seront rejoints par le journaliste de touche Jamie Erdahl et l’analyste des règles Gene Steratore.

Heure de début Alabama vs Ole Miss

Date: Samedi 2 octobre

Samedi 2 octobre Démarrer: 15 h 30 HE

Alabama vs Ole Miss débutera à 15 h 30 HE du stade Bryant-Denny à Tuscaloosa, Ala.

Calendrier de l’Alabama 2021

Adversaire Date Résultat contre le n°14 Miami (Atlanta) 4 septembre Alabama 44, Miami 13 contre Mercer 11 septembre Alabama 48, Mercier 14 au n°11 Floride 18 septembre Alabama 31, Floride 29 vs Miss Sud 25 septembre Alabama 63, Miss Sud 14 vs. No. 12 Ole Miss 2 octobre À déterminer au n°15 Texas A&M 9 octobre À déterminer dans l’État du Mississippi 16 octobre À déterminer contre Tennessee 23 octobre À déterminer Au revoir 30 octobre N / A vs LSU 6 novembre À déterminer contre l’État du Nouveau-Mexique 13 novembre À déterminer contre le n°8 de l’Arkansas 20 novembre À déterminer au n°22 Auburn 27 novembre À déterminer

Calendrier Ole Miss 2021