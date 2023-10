Sur quelle chaîne Alabama contre Arkansas est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de football universitaire de la semaine 7

L’Arkansas veut désespérément faire la fête comme en 2006. Pourquoi ? C’est la dernière fois que les Hogs battent la marée. Et ils ont vraiment besoin d’une victoire ici.

L’Alabama est le dernier des quatre matchs de l’Arkansas sur la route. Et ces dernières semaines ont été difficiles pour les Razorbacks, qui ont perdu tous ces matchs jusqu’à présent, deux par une seule possession. Et bientôt, Sam Pittman pourrait être sur la sellette. Après une saison monumentale en 2021, les choses semblent s’être dégradées. L’éligibilité au Bowl devient de moins en moins probable, et si les Razorbacks (2-4) perdent contre l’Alabama, ce sera une montagne encore plus difficile à gravir. S’il s’agit d’un autre jeu à un score, cela soulèvera davantage de questions sur la capacité de Pittman à développer le programme. Cela aiderait si KJ Jefferson pouvait éviter sa septième interception en cinq matchs.

Cela a été une saison pour le moins décevante, mais l’Alabama a également eu ses difficultés.

Une défaite précoce contre le Texas et le Tide (5-1) ne sont plus la même équipe qu’avant. N’importe quel match à partir de maintenant pourrait leur coûter une apparition en séries éliminatoires, s’ils y sont encore. Mais depuis les luttes contre le sud de la Floride, les choses se sont lentement améliorées. Les questions du quarterback de l’Alabama semblent avoir disparu, avec Jalen Milroe officiellement aux commandes. Il a réalisé son meilleur match de la saison contre Texas A&M, et même s’il y a encore des points d’interrogation sur cette saison, les choses semblent enfin se mettre en place. Les Tide sont la seule équipe 3-0 de la SEC Ouest, en bonne voie pour jouer (la Géorgie, probablement) dans le match pour le titre de conférence.

Voici ce que vous devez savoir sur l’Alabama contre l’Arkansas samedi, y compris l’heure de début et la chaîne de télévision.

Sur quelle chaîne Alabama contre Arkansas est-il diffusé aujourd’hui ?

chaîne TV :ESPN

:ESPN Direct: ESPN+, Fubo

Alabama-Arkansas sera diffusé sur ESPN. Le streaming est disponible via l’application ESPN et Fubo, qui propose un essai gratuit.

Heure de début de l’Alabama contre l’Arkansas

Date : samedi 14 octobre

: samedi 14 octobre Démarrer: midi HE

La confrontation SEC West débutera à midi HE, 11 h 00, heure locale, au stade Bryant-Denny de Tuscaloosa, en Alabama.

Calendrier de football de l’Alabama 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre le Moyen Tennessee F, 56-7 9 septembre contre le Texas L, 34-24 16 septembre au sud de la Floride F, 17-3 23 septembre contre Ole Miss* F, 24-10 30 septembre dans l’État du Mississippi* F, 40-17 7 octobre chez Texas A&M* F, 26-20 14 octobre contre l’Arkansas* Midi 21 octobre contre Tennessee* 15h30 28 octobre AU REVOIR 4 novembre contre LSU* À déterminer 11 novembre au Kentucky* À déterminer 18 novembre contre Chattanooga Midi 25 novembre à Auburn* À déterminer

*Jeu SEC

Calendrier de football de l’Arkansas 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre la Caroline occidentale F, 56-13 9 septembre contre l’État de Kent W, 28-6 16 septembre contre BYU L, 38-31 23 septembre à LSU* L, 34-31 30 septembre Texas A&M* (à Arlington) L, 34-22 7 octobre chez Ole Miss* L, 27-20 14 octobre en Alabama* Midi 21 octobre contre l’État du Mississippi* Midi 28 octobre AU REVOIR 4 novembre en Floride* À déterminer 11 novembre contre Auburn* À déterminer 18 novembre contre Floride International À déterminer 24 novembre contre le Missouri* 16h

*Jeu SEC