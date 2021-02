Sur quel type d’avion suis-je en train de voler?

Les passagers à bord d’un vol United Airlines de Denver à Honolulu ont connu plusieurs moments de terreur le 20 février lorsque leur avion, un Boeing 777-200, a subi une panne du moteur droit peu de temps après le décollage, provoquant une explosion massive et envoyant des débris pleuvant au-dessus. une banlieue calme de Denver. Vidéo capturée par les passagers, une grande partie est partagée sur les réseaux sociaux, du moteur Pratt & Whitney de l’avion, son capot arraché, sa turbine oscillante et en flammes. L’avion, qui avait 231 passagers et 10 membres d’équipage à bord, est retourné à Denver et a atterri en toute sécurité. Un incident étrangement similaire s’est produit le même jour aux Pays-Bas avec un avion cargo Boeing 747-400. Le moteur de cet avion, bien que différent du Boeing 777 du Colorado, a également été fabriqué par Pratt & Whitney.Il a également pris feu et craché des pièces métalliques avant que l’avion ne fasse son propre atterrissage d’urgence en toute sécurité. Ces événements étaient les derniers d’une série de pannes dramatiques à haute altitude au cours des dernières années. En 2018, un autre vol United Airlines, se dirigeant également vers Honolulu, a connu une panne moteur presque identique à celle observée au-dessus du Colorado. Il en a été de même pour un vol Japan Airlines allant de Tokyo à Okinawa en 2020. Ces deux avions étaient également des Boeing 777-200 équipés de moteurs Pratt & Whitney. D’autres avions ont eu des incidents majeurs: l’explosion du moteur en vol d’un avion Southwest en 2018 a causé la mort d’une passagère, Jennifer Riordan. (Cet avion, un Boeing 737, était équipé d’un moteur fabriqué par CFM International, une joint-venture entre General Electric et Safran Aircraft Engines.) Et puis il y a eu les deux écrasements dévastateurs de Boeing 737 Max, qui, combinés, ont tué 346 personnes et a provoqué l’échouement de l’ensemble de la flotte pendant près de deux ans.

Dimanche, United, le seul transporteur américain dont les 777 sont propulsés par ce moteur Pratt & Whitney, a ordonné qu’ils soient tous soigneusement vérifiés avant de pouvoir voler à nouveau, tandis que Boeing a déclaré que 128 de ses 777 avions de ligne dans le monde devraient être temporairement mis hors service . Une première enquête a révélé une fatigue du métal dans les pales du ventilateur du moteur et la FAA a déclaré mardi que les moteurs Pratt & Whitney des Boeing 777 doivent être inspectés avant que les avions ne reviennent dans le ciel. Statistiquement, commercial les voyages aériens se sont avérés extrêmement sûrs, et les épisodes comme celui vu au-dessus du Colorado samedi sont rares. Mais les aviateurs anxieux ressentant une secousse supplémentaire de la nervosité peuvent maintenant se demander comment les avions commerciaux sont entretenus et entretenus, et combien ils peuvent en apprendre davantage sur les avions qu’ils sont chargés de piloter avant de monter à bord. Voici quelques réponses. Comment puis-je savoir sur quel type d’avion je vais voler et puis-je changer? Selon la compagnie aérienne sur laquelle vous voyagez, déterminer l’avion qui vous est attribué est souvent aussi simple que d’examiner de plus près votre réservation. La plupart des compagnies aériennes répertorient ces informations directement sur leur page de réservation en ligne, à côté des détails du vol. Si vous ne pouvez pas le trouver là-bas, des sites Web, y compris SeatGuru, qui propose des plans de salle et des avis clients de la plupart des modèles d’avions, et FlightRadar24, qui permet aux visiteurs de suivre n’importe quel vol en temps réel, tous deux permettent de voir facilement la marque et le modèle de l’avion affecté à n’importe quel vol choisi.

Si vous recherchez un modèle de moteur d’avion, vous devrez creuser un peu plus. Airfleets.net vous donnera cette information, mais vous aurez besoin du numéro de queue de votre avion. C’est une série de six chiffres et lettres, commençant par N, et vous pouvez le trouver en recherchant votre vol sur SeatGuru ou FlightRadar24, ou, si vous êtes déjà à la porte, en regardant réellement votre avion. Comme son nom l’indique, le numéro est visible sur la queue de l’avion.

Mais ne soyez pas surpris si votre compagnie aérienne effectue un changement de dernière minute qui vous met dans un avion complètement différent. De tels changements sont courants, ce qui rend inutile la réservation d’un itinéraire basé sur un modèle d’avion préféré. «Ce que vous réservez aujourd’hui n’est pas nécessairement l’avion que vous prendrez lorsque le voyage arrivera», a déclaré Brian Kelly, fondateur et directeur général du site Web de fidélisation de voyages. Le gars des points. Covid-19, qui a bouleversé les horaires de vol de nombreuses compagnies aériennes, a rendu cette pratique encore plus courante. Mais cela a également permis aux passagers de changer de vol plus facilement s’ils ne sont pas à l’aise à bord de l’avion qui leur est assigné. «Il n’y a pas de loi sur la consommation qui stipule que si vous ne voulez pas voyager à bord d’un certain avion, ils doivent vous accommoder, mais la plupart des compagnies aériennes ont renoncé à leurs frais de modification», a déclaré M. Kelly. «Il est plus facile de changer de vol que jamais.» À quelle fréquence les avions font-ils l’objet d’un entretien de routine? Constamment. Avant chaque vol, les pilotes effectuent une inspection itinérante de l’avion et de son équipement; la Federal Aviation Administration exige que des inspections plus approfondies des avions soient effectuées au moins toutes les 100 heures de vol. Après environ 6000 heures de vol – le timing dépend de l’avion – les avions reçoivent ce qu’on appelle un C Check, qui les mettra hors service pendant une semaine complète ou plus pendant que les techniciens effectuent une inspection approfondie de toutes leurs pièces. AD Check, la visite de maintenance la plus intensive, consiste à démonter entièrement l’avion pour vérifier les dommages dans tous les coins et recoins; ceux-ci se produisent tous les six à dix ans. Il existe des calendriers supplémentaires obligatoires pour la maintenance et les vérifications de service stipulés par le fabricant spécifique des nombreuses pièces de chaque avion. Et il y a aussi des inspections surprises.