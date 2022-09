Sur ou sous les prévisions pour l’ensemble de NFC Nord – Shaw Local

La NFC Nord n’a pas beaucoup changé ces dernières années, mais la saison 2022-23 pourrait s’avérer précieuse pour les parieurs.

Green Bay est le favori depuis quelques années maintenant, mais a perdu son meilleur receveur à l’intersaison. Cela ouvre-t-il la porte au reste de la NFC Nord ? Chicago et le Minnesota ont tous deux de nouveaux entraîneurs, tandis que Detroit semble avoir une tendance à la hausse sous la direction de l’entraîneur-chef de deuxième année Dan Campbell.

Le marché total gagnant est un excellent moyen de prendre position sur la façon dont vous pensez que la division va secouer cette année. Pariez au-dessus ou en-dessous du total de victoires de pré-saison respectif de chaque équipe à Césars Sportsbookle partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports.

Voici mes projections pour les quatre équipes du point de vue de la victoire totale :

Emballeurs de Green Bay

Plus de 11 victoires (+100)/Moins de 11 victoires (-120)

Les Packers ont remporté 13 matchs au cours de chacune des trois dernières saisons, remportant trois couronnes de division au cours de cette période. Ils ont échoué en séries éliminatoires, n’ayant pas atteint le Super Bowl depuis qu’ils ont tout gagné en 2010.

Mais les séries éliminatoires n’ont pas d’importance lorsqu’il s’agit de parier sur le total des victoires, et Green Bay ne devrait pas prendre trop de recul après avoir perdu le receveur vedette Davante Adams pendant l’intersaison. Rodgers, qui a remporté des prix MVP consécutifs, devra trouver une nouvelle cible principale – et il a montré sa capacité à le faire.

Selon StatuetteRodgers a une note de passeur de 112,7 pour accompagner 24 touchés et trois interceptions en 11 matchs sans Adams depuis que le talentueux receveur est entré dans la ligue en 2014. Que ce soit l’un des deux receveurs recrue que Green Bay a repêché ou un vétéran, Rodgers devrait gérer la vie sans Adams.

De l’autre côté du ballon, Green Bay devrait être amélioré. Les Packers ont sélectionné une paire de défenseurs Georgia Bulldog avec leurs deux choix au premier tour et reviennent le demi de coin Jaire Alexander, qui a raté 13 matchs en raison d’une blessure après avoir été le demi de coin le mieux classé via Pro Football Focus en 2020.

Cette équipe trouvera un moyen de gagner 12 matchs. C’est la méthode Packer.

Prendre: Plus de 11 victoires

Vikings du Minnesota

Plus de 9 victoires (-135)/Moins de 9 victoires (+115)

Mike Zimmer, qui était l’entraîneur-chef des Vikings depuis 2014, est maintenant parti. Entrez Kevin O’Connell, qui était auparavant le coordinateur offensif des Rams de Los Angeles. Les champions en titre se sont classés au deuxième rang de la ligue avec 10 jeux de plus de 50 verges l’an dernier sous O’Connell et l’entraîneur-chef Sean McVay.

En attaque, les Vikings ont les pièces pour se qualifier pour les séries éliminatoires après avoir raté les séries éliminatoires au cours de trois des quatre dernières années. Le receveur vedette Justin Jefferson a enregistré 3 016 verges et 17 touchés au cours de ses deux premières saisons, tandis que Dalvin Cook continue d’être l’un des meilleurs porteurs de ballon de la ligue.

Kirk Cousins ​​​​a ses limites au poste de quart-arrière, mais il a produit au cours des quatre années au Minnesota. Cousins ​​retrouvera O’Connell après que les deux aient travaillé ensemble à Washington, ce qui pourrait mener à la meilleure année du quart-arrière à ce jour.

Le véritable impact qu’un nouvel entraîneur pourrait avoir est sur la façon dont les Vikings gèrent les matchs serrés. Le Minnesota a mené la ligue en 14 matchs à un score l’an dernier, avec une fiche de 6-8 dans de telles compétitions. Beaucoup de ces jeux se résumaient même au jeu final. Attendez-vous à une régression positive à venir, avec le retour des Vikings en séries éliminatoires.

Prendre: Plus de

Lions de Détroit

Plus de 6,5 victoires (-155)/Moins de 6,5 victoires (+130)

Ce n’est pas souvent qu’une équipe qui sort d’une saison de trois victoires est un dormeur à la mode, mais c’est le cas pour les Lions de Detroit. Lors de la première année de Dan Campbell à la barre, Detroit a affiché une fiche de 3-13-1 et un différentiel de -142 points.

Mais les Lions sont allés 10-6 contre l’écart, ce qui explique pourquoi les parieurs sont impatients de soutenir cette équipe. Cette équipe a ajouté le receveur DJ Chark pendant l’intersaison avant de recruter à la fois Aidan Hutchinson (bord de pointe) et Jameson Williams (récepteurs) au premier tour du repêchage de la NFL 2022.

Detroit est l’une des quatre équipes de la NFL avec un total de victoires en pré-saison plus élevé cette année après être passé sous la marque la saison dernière, rejoignant un groupe qui comprend les Broncos de Denver, les Chargers de Los Angeles et les Giants de New York.

Selon Pro Football Focus, Detroit avait la note défensive la moins bien classée de tout le football la saison dernière. Bien que l’attaque puisse être améliorée, il est difficile de prédire sept victoires pour les Lions à moins que leur défense ne fasse un énorme pas en avant.

Prendre: En dessous de

Ours de Chicago

Plus de 6 victoires (-105)/Moins de 6 victoires (-115)

Comme le suggère le jus, la valeur s’est tarie pour ceux qui veulent parier moins sur le total de victoires de Chicago en saison régulière. Cela a été un pari populaire tout au long de l’intersaison, c’est pourquoi le nombre a chuté d’un match complet par rapport à son prix d’ouverture.

Les Bears sont en transition après avoir laissé partir Matt Nagy et l’avoir remplacé par l’entraîneur-chef de première année Matt Eberflus. Cette organisation s’est engagée à se reconstruire après avoir perdu Khalil Mack, Akiem Hicks et Allen Robinson au cours de la dernière intersaison.

Mais rien de tout cela n’aurait d’importance si le quart-arrière de deuxième année Justin Fields faisait un bond. Bien que les situations comptent, bon nombre des meilleurs quarts-arrière peuvent surmonter cela. Lamar Jackson a mené les Ravens de Baltimore à un clip de 8-3 l’année dernière et à la première place de l’AFC, malgré les blessures de plusieurs joueurs clés, avant d’être finalement écarté d’une blessure.

Fields a flashé au cours de son année recrue, notamment lorsqu’il était le quart-arrière le mieux classé de PFF au cours de la semaine 9 après sa performance contre les Steelers de Pittsburgh. Cette année, il s’agit de s’assurer que les Bears ont leur quart-arrière, et je pense qu’ils le découvrent au cours d’une saison de six victoires pour se préparer à un grand bond en 2023.

Prendre: Pousser