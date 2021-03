«Pour les nouveaux acteurs qui arrivent, il s’agit d’acteurs et non d’acteurs masculins ou féminins. Il y a des histoires en cours d’écriture et des acteurs jouent leur rôle. Le jeu est en train de changer de l’étape d’écriture elle-même. OTT est l’une des principales raisons pour lesquelles cela change. Le cinéma régional offre également une variété de bons contenus. Maintenant, les choses se font différemment. La nouvelle génération d’acteurs et de producteurs comprend la valeur de faire quelque chose. Les producteurs ne peuvent pas avoir une seule personne pour porter la série sur leurs épaules en raison de leur célébrité », dit-elle.

L’actrice Kirti Kulhari, qui a fait partie de nombreux projets OTT, dont The Girl On The Train et Four More Shots Please, dit que OTT a changé la façon dont le showbiz fonctionne. Elle dit que pour un projet OTT, un grand nom peut susciter le buzz au début, mais après cela, c’est juste le contenu qui compte.

