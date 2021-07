Sur Niladri Bije, l’art du sable de Sudarsan Pattnaik du Seigneur Jagannath offrant Rasagola à la déesse Mahalakshmi est inestimable ! | Actualités culturelles

New Delhi : à l’occasion propice de Niladri Bije – qui marque le dernier jour du plus vénéré Rath Yatra dans la ville-temple de Puri à Odisha, on pense que Lord Jagannath offre Rasagola à la déesse Mahalakshmi.

Noté Sudarsan Pattnaik, artiste de sable basé à Bhubaneswar partagé des visuels de son chef-d’œuvre créatif sculpté sous une belle forme. Il est allé sur Twitter et a écrit : A la pieuse occasion de NiladriBije, Mahaprabhu Jagannath de retour à Ratna Singhasana, offre Rasagola à #MahaLakshmi. Mon sandart pour ce rituel unique. #RasagolaDibasa #JaiJagannatha

Sudarsan Pattnaik a rendu hommage au Rath Yatra sur Niladri Bije montrant Lord Jagannath offrant Rasagola à la déesse Lakshmi et le jour est marqué comme Rasagola Dibasa.

Sur Niladri Bije, les divinités présidentes de Lord Jagannath, Lord Balabhadra et Devi Subhadra retournent au Ratna Bedi. Selon le rituel, Lord Jagannath offre Rasgulla à la déesse Lakshmi pour entrer dans le temple. Et c’est pourquoi Niladri Bije et Rasgulla Dibas ou Rasagola Dibasa sont vénérés par les fidèles. Il est célébré le Ashadha Traydashi.

La ville-temple de Puri est magnifiquement ornée pendant cette période festive alors que des milliers de fidèles se rendent à la demeure divine du seigneur et recherchent les bénédictions du Seigneur Jagannath, du frère Balabhadra et de la sœur Devi Subhadra.

Au milieu de la nouvelle pandémie mortelle de coronavirus, le Jagannath Rath Yatra a été organisé sous des restrictions strictes, et les fidèles n’étaient pas autorisés à entrer dans les locaux du temple pour éviter l’épidémie ou l’infection virale.

Le festival de chars le plus vénéré de la ville de Puri, dédié à Lord Jagannath – Le Jagannath Rath Yatra a commencé cette année dans le cadre d’un protocole COVID strict le 12 juillet.

Les trois chars utilisés pour transporter le Lord Jagannath, frère Balabhadra et soeur Subhadra sont de tailles différentes et autres détails. Les chars sont magnifiquement et intrinsèquement conçus et peints chaque année.

Jai Jagannath !