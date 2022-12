Sur Mars, une collision massive d’astéroïdes pourrait avoir provoqué un « mégatsunami »

Si vous êtes aussi obsédé par T. rex que nous le sommes à CNET, puis vous regrettez le jour où un astéroïde s’est écrasé sur la Terre il y a environ 66 millions d’années, causant des ravages indicibles et mettant fin au règne des dinosaures. Au cours des dernières années, des chercheurs ont montré que l’impact de Chicxulub avait transformé les océans en acides et en a généré un tsunami dévastateur qui a balayé la Terre.

Il y a environ 3,4 milliards d’années, la même chose aurait pu se produire sur Mars. Heureusement, il n’y avait probablement pas de dinosaures extraterrestres pour s’en inquiéter.

Dans une étude, publié dans la revue Scientific Reports du 1er décembre, les chercheurs détaillent les preuves d’une collision entre Mars et un astéroïde qui s’est produite au début de la vie de la planète. À l’aide d’informations géographiques recueillies par des chercheurs précédents et des engins spatiaux en orbite, l’équipe a identifié où cet astéroïde a pu frapper – et les ravages qu’il a pu causer.

Les analyses se sont concentrées sur un cratère, récemment surnommé Pohl d’après le célèbre écrivain de science-fiction Frederick Pohl, dans une région connue sous le nom de Chryse Planitia, au nord de l’équateur martien. La cicatrice de 69 milles de large, Pohl, est l’un des nombreux cratères de la région, formé par les impacts de roches spatiales errantes au début de l’histoire de Mars.

La région est particulièrement intéressante. Depuis les airs, Chryse Planitia dresse un tableau saisissant. Il existe des canaux de sortie clairs qui ont conduit les scientifiques à suggérer que la région abritait autrefois un océan. Pour cette raison, en 1976, la NASA a envoyé son atterrisseur Viking 1 s’installer sur Mars dans la région, en l’atterrissant près d’une sorte de “littoral”. Les orbiteurs Viking l’ont également imagé depuis les airs. Les images de ces engins spatiaux montraient des caractéristiques inhabituelles, ce qui avait conduit les chercheurs précédents à croire que la région avait peut-être connu des périodes extrêmement turbulentes dans le passé.

Et par turbulent, nous entendons deux “mégatsunamis”. Bien que l’emplacement du mégatsunami le plus récent ait été émis l’hypothèse, la cause du tsunami précédent, il y a 3,4 milliards d’années, est restée inconnue.

En utilisant des simulations informatiques, les chercheurs ont déterminé qu’un astéroïde de 1,8 à 5,6 milles de large aurait pu créer le cratère Pohl et donc les tsunamis déchaînés. La taille de l’astéroïde est environ deux à sept fois plus grande que Phobos, une lune martienne qui devrait un jour s’écraser à la surface.

Cet astéroïde aurait percuté la surface martienne à travers des eaux peu profondes, à environ 400 pieds de profondeur. Un tel impact serait remarquablement similaire à l’impact de Chicxulub qui s’est produit sur Terre il y a 66 millions d’années. Dans ce cas, on pensait que l’astéroïde mesurait environ 6 miles de large. Il a également percuté un océan peu profond.

La simulation suggère que l’impacteur se serait écrasé sur Mars et aurait libéré l’équivalent de, oh, peut-être 13 millions de mégatonnes de TNT énergie. L’arme nucléaire la plus puissante jamais testée, la Tsar Bomba, a libéré environ 56 mégatonnes. Cet impact massif aurait créé un mégatsunami de plus de 800 pieds de haut, soit près de trois fois la taille de la Statue de la Liberté, qui a considérablement remodelé une partie de l’ancien littoral de l’océan Chryse Planitia.

Vous pouvez voir pourquoi ce serait une journée difficile pour un dinosaure martien.