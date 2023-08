Sur l’Ukraine, les candidats républicains aux prises avec des divisions politiques

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. L’éléphant dans la salle lors du débat présidentiel républicain de mercredi soir sera le principal favori, qui devrait être absent. Les sondages montrent que l’ancien président Donald Trump a une énorme avance sur le peloton de chasse, un écart qui, selon lui, justifie sa décision de sauter le débat à Milwaukee avec huit autres challengers du GOP – alors même qu’il compte avec ses problèmes juridiques croissants. Les rivaux de Trump essaieront de trouver leur propre moment sous les projecteurs, mais pourraient avoir du mal à se frayer un chemin hors de son ombre.

Un point de discorde potentiellement intéressant pourrait être la guerre en Ukraine, la question de politique étrangère la plus importante à discuter au cours du débat. Le scepticisme de Trump quant au soutien de l’administration Biden à Kiev et son désir de réduire l’aide militaire sont bien connus. Il a insisté sur le fait que c’est plus la responsabilité de l’Europe que des États-Unis d’aider les Ukrainiens à repousser l’invasion russe. Il a vanté ses relations privilégiées avec le président russe Vladimir Poutine lors d’une assemblée publique sur CNN tout en exhortant l’Ukraine à demander la paix. Trump a également récemment appelé les législateurs républicains à conditionner toute future aide américaine à l’Ukraine à la volonté de l’administration Biden d’autoriser des enquêtes sur les relations commerciales de la famille du président Biden.

L’administration Biden a engagé plus de 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et coordonné un effort sans précédent dirigé par l’OTAN pour renforcer la résistance de l’Ukraine à la Russie. L’opposition apparente de Trump au maintien de ce flux d’armes vers Kiev, alors qu’elle est un anathème pour de nombreux législateurs et diplomates à Washington, n’est guère en décalage avec le public américain, et certainement pas avec les républicains. Parmi les électeurs du GOP, 71 % pensent que le Congrès ne devrait pas autoriser de nouveaux financements, et 59 % disent que les États-Unis en ont fait assez pour aider l’Ukraine, selon un récent sondage CNN/SSRS.

Pour cette raison, certains autres candidats à la présidence ont plaidé pour une diminution du soutien à l’Ukraine et la poursuite d’un cessez-le-feu immédiat. D’autres, comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis, ont présenté le conflit comme une distraction des véritables préoccupations stratégiques des États-Unis en Asie. Et un autre camp, qui comprend l’ancien vice-président Mike Pence, rejette ouvertement la position de Trump sur l’Ukraine et soutient que l’administration Biden devrait faire beaucoup plus pour Kiev.

8 candidats à la présidentielle se qualifient pour le premier débat républicain de mercredi

La guerre offre un rare instantané d’une véritable divergence idéologique au sein du Parti républicain. En arpentant le terrain, Majda Ruge, chercheuse principale au Centre européen des affaires étrangères, a esquissé les espoirs du GOP en trois camps : « les primacistes, les restrainers et les prioristes ».

Les « restricteurs » incluent Trump et le franc-tireur libertaire d’extrême droite Vivek Ramaswamy, qui a récemment déclaré que la lutte contre l’invasion de la Russie n’était « vraiment qu’une bataille entre deux voyous de l’autre côté de l’Europe de l’Est » et estime que Kiev devrait faire des concessions territoriales à la Russie. et se voir refuser toute possibilité d’adhérer à l’OTAN. Cela va à l’encontre du consensus transatlantique, les responsables américains et européens désireux de donner à l’Ukraine une voie vers l’alliance occidentale et catégoriques sur le fait que Kiev, et seulement Kiev, déterminera les termes de sa position de négociation avec la Russie.

À proximité des « freins », dans la formule de Ruge, se trouvent les « priorités ». Il s’agit notamment de DeSantis, qui est revenu sur ses remarques antérieures qualifiant la guerre de simple « différend territorial », mais a appelé à la fin du conflit afin que les États-Unis puissent se concentrer sur l’ensemble de défis bien plus épineux posés par la Chine. Dans une interview avec CNN, DeSantis a déclaré que « l’Asie-Pacifique doit être pour notre génération ce que l’Europe a été pour la génération de l’après-Seconde Guerre mondiale ». Lors d’un voyage au Japon plus tôt cette année, il a déclaré à Nikkei Asia que « les Européens doivent vraiment faire plus [on Ukraine]. Je veux dire, c’est leur continent.

C’est un point de vue partagé par un nombre croissant de connards américains influents, qui soutiennent que les contributions gigantesques des États-Unis à l’Ukraine compromettent sa capacité à préparer Taïwan à une future invasion chinoise. « L’administration devrait placer Taïwan en tête des ventes militaires à l’étranger… devant l’Ukraine mais aussi devant ses partenaires au Moyen-Orient et au-delà », ont fait valoir Elbridge A. Colby et Alex Velez-Green dans une chronique de mai pour Le Washington Post.

Un regard sur le montant des dépenses américaines pour alimenter la défense de l’Ukraine

Pourtant, il existe un autre camp de républicains plus traditionnels qui croient que la défense de l’Ukraine est une condition préalable à la défense de Taiwan. Ces « primacistes », comme le dit Ruge, « font écho au consensus de l’establishment selon lequel la défaite stratégique de la Russie est une question vitale pour la sécurité nationale des États-Unis » et qu’un échec en Ukraine porterait un coup aux intérêts américains ailleurs.

« Si nous arrêtons en fait la Russie et ses sponsors chinois en Ukraine, je pense que cela enverra un message très clair à la Chine à propos de Taïwan », a déclaré à mon collègue l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, peut-être le critique de Trump le plus virulent parmi les espoirs du GOP. Josh Rogin. « Si nous coupons et fuyons, nous assurons presque qu’ils feront un pas vers Taiwan. »

Les «primacistes» comprennent les anciens gros bonnets de l’administration Trump à Pence et Nikki Haley, qui critiquent tous deux l’administration Biden pour ne pas avoir envoyé d’aide militaire et d’armes avancées assez rapidement à l’Ukraine. Jusqu’à présent, Pence et Christie se sont rendus à Kiev pour manifester leur soutien à l’effort de guerre ukrainien. Dans leur camp se trouve également le sénateur Tim Scott (RS.C.), qui a soutenu que « dégrader l’armée russe » en aidant et en encourageant les contre-offensives de l’Ukraine est dans l’intérêt des États-Unis.

« Premièrement, cela empêche ou réduit les attaques contre la patrie », a déclaré Scott plus tôt cette année. « Deuxièmement, dans le cadre de l’OTAN et la terre étant contiguë à l’Ukraine, cela réduira la probabilité que la Russie ait l’armement ou la volonté d’attaquer sur le territoire de l’OTAN, ce qui nous impliquerait. »