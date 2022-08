Sur l’OTAN, McConnell éloigne le GOP de l’approche de l’ère Trump

WASHINGTON (AP) – Lors d’un dîner avec le président finlandais peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le leader républicain du Sénat Mitch McConnell a assuré à son hôte que le Sénat américain ratifierait rapidement l’adhésion à l’OTAN si le pays d’Europe du Nord choisissait de postuler à l’alliance militaire.

C’était une hypothèse audacieuse pour le chef républicain à faire au lendemain de l’ère Trump, lorsque Donald Trump a suscité une tendance néo-isolationniste dans le GOP, s’insurgeant contre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et menaçant parfois de renverser l’alliance vieille de plusieurs décennies. . Mais au cours de plusieurs plats de poisson frais et de schnaps, McConnell, longtemps partisan de l’expansion de l’OTAN comme rempart contre l’agression russe, a cherché à donner l’impression que les États-Unis accueilleraient très certainement les nouveaux membres de l’OTAN à bras ouverts.

Tard mercredi, le Sénat a fait exactement cela, alors que la plupart des républicains se sont joints aux démocrates pour ratifier l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’alliance, par un vote écrasant de 95 contre 1. Les autres pays de l’OTAN doivent également approuver les nouveaux membres.

“Quel grand jour”, a déclaré McConnell lors d’une interview avec l’Associated Press dans son bureau avant le vote.

McConnell a déclaré qu’il venait de terminer un appel téléphonique avec le président finlandais, Sauli Niinisto, qu’il considère maintenant comme un ami. Les deux hommes « parlaient juste de ce que nous avons traversé depuis que nous avons dîné ensemble », a-t-il dit, notant « cette OTAN nouvelle et renforcée et la façon dont elle s’est rassemblée en quelque sorte, devrais-je dire, le monde démocratique. ”

Le républicain n’est pas le chef de la majorité du Sénat, mais sa minorité, mais il a joué un rôle central en unissant ses forces avec le président Joe Biden et les démocrates pour écarter les sénateurs du GOP de l’approche de la politique étrangère de l’ère Trump et assurer la ratification de l’OTAN.

C’est une étape importante pour McConnell, qui a défendu l’alliance de l’OTAN presque depuis qu’il a rejoint le Sénat il y a plus de 35 ans. Cette position l’a mis en désaccord avec Trump pendant son mandat à la Maison Blanche. À l’époque, McConnell et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont invité le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à prononcer un discours devant le Congrès à l’occasion de son 70e anniversaire en réponse directe aux critiques de Trump à l’égard de l’OTAN.

“C’est le rôle que le sénateur McConnell essaie de jouer”, a déclaré Eric Edelman, ancien ambassadeur américain en Finlande et en Turquie.

“C’est une lutte permanente”, a déclaré Edelman. «Toute la lutte contre l’Ukraine est devenue un peu un microcosme, un cas microcosmique, de la lutte plus large du parti sur sa future position en matière de politique étrangère. Et, voyez-vous, malheureusement, beaucoup de gens ne voient pas cela comme un enjeu important pour les États-Unis.

Une action rapide dans le Sénat généralement lent n’était pas une garantie, d’autant plus que les républicains sont toujours en train de régler leurs politiques et leur politique après la présidence de Trump. L’ancien président avait réveillé dans le parti, et de nombreux électeurs américains, un nouveau scepticisme à l’égard de l’alliance outre-mer qui persiste dans le GOP à un moment où l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine a rapproché les États-Unis et leurs alliés européens.

En privé, McConnell a conseillé ses sénateurs du GOP avant le vote avec les mêmes arguments qu’il présente en public – y compris l’idée qu’une partie d’être un leader consiste à expliquer des choix complexes aux électeurs, même si les Américains peuvent dire qu’ils n’aiment pas dépenser de l’argent ou se concentrer l’attention à l’étranger.

“La seule chose qui m’inquiétait, en particulier à ce moment-là, était ce genre de sentiment isolationniste croissant au sein du parti, dans une certaine mesure, exprimé par le président Trump”, a déclaré McConnell dans son bureau, en quittant le Sénat.

Il avait des raisons de s’inquiéter : quelques mois plus tôt, McConnell pensait que jusqu’à 25 sénateurs du GOP, la moitié de son caucus, s’opposeraient à 40 milliards de dollars d’aide militaire et humanitaire à l’Ukraine alors qu’elle combattait la Russie. Au final, 11 personnes ont voté contre le programme d’aide à l’Ukraine, que Trump a critiqué.

Avant le vote de l’OTAN, McConnell a déclaré qu’il cherchait à faire comprendre aux sénateurs que le rôle de leadership des États-Unis dans le monde “n’est pas seulement important sur le plan militaire, mais également sur le plan commercial, ce qui est bon pour ce pays. Ce n’est pas une association caritative dans laquelle nous sommes impliqués ici. C’est au profit de l’Amérique.

Il a ajouté : “Le monde est mieux servi si quelqu’un résiste aux dictatures comme nous en avons en Russie et en Chine.”

En fin de compte, un seul républicain, le sénateur Josh Hawley du Missouri, candidat potentiel à la présidentielle de 2024, a voté contre la ratification de l’élargissement de l’OTAN, affirmant que l’attention des États-Unis serait mieux concentrée sur la Chine.

Même le sénateur non interventionniste de longue date Rand Paul, R-Ky., Ne s’est pas opposé au vote, choisissant plutôt de s’abstenir. Paul a déclaré dans un discours au sol qu’après l’invasion de l’Ukraine par Poutine, “le monde a changé”.

McConnell a ignoré le vote de Paul, affirmant que lui et son compatriote du Kentucky avaient souvent des points de vue différents sur la politique étrangère. Quant à Hawley, le chef du GOP a déclaré qu’il “ne pouvait pas être plus en désaccord” mais n’a pas essayé de changer le vote de son collègue.

Dans les mois qui ont suivi ce dîner de mars avec le président finlandais, McConnell a dirigé une délégation pour rendre visite au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kyiv. Les sénateurs se sont ensuite arrêtés en Suède et en Finlande pour manifester leur soutien à l’alliance.

Lors d’une conférence de presse à Stockholm, McConnell a juré que le Sénat, qu’il ne contrôlait pas, voterait pour ratifier l’adhésion à l’OTAN d’ici l’été.

Le sénateur Tom Cotton, R-Ark., Un autre espoir présidentiel potentiel qui s’est joint au dîner de mars, a déclaré à propos du chef du GOP: «Sen. McConnell a été un fervent partisan tout au long de l’été de ne pas attendre pour que cela soit fait.

Lisa Mascaro, Associated Press