Les chercheurs ont été témoins de ce qu’ils soupçonnent d’être le premier cas d’abeilles sauvages utilisant des outils, après avoir observé des abeilles asiatiques ramasser des excréments d’animaux pour parer aux attaques de frelons géants.

Dans toute la région, l’abeille asiatique (Apis cerana) est la proie d’une espèce de frelon géant (Vespa soror) – étroitement liée au frelon meurtrier qui a envahi les États-Unis au cours de l’été.

Dans une nouvelle étude sur les ruches d’abeilles au Vietnam, les chercheurs ont observé des abeilles ouvrières collectant des excréments d’animaux frais et les étalant à l’extérieur de leur nid pour dissuader les frelons de les anéantir.

Les chercheurs ont introduit des frelons vivants ou leur « parfum » chimique dans une zone et, peu de temps après, les abeilles résidentes se sont précipitées pour ramasser autant d’excréments, quelle que soit leur source, et les enduire sur leurs nids pendant plusieurs jours.

On ne sait pas exactement (scientifiquement parlant) comment les excréments protègent la colonie, mais étant donné que les frelons rongent le nid lui-même lors de leurs attaques, quelques théories pourraient venir à l’esprit.

«Nous soutenons qu’A. Cerana recherche les excréments d’animaux parce qu’il a des propriétés qui repoussent ce prédateur mortel des entrées des nids, fournissant le premier rapport sur l’utilisation d’outils par les abeilles et la première preuve qu’elles recherchent des solides qui ne sont pas dérivés de plantes,» écrivent les chercheurs.

Ils affirment que c’est la première fois que des abeilles sont observées à l’aide d’outils en dehors d’un contexte de laboratoire. Bien que les abeilles soient connues pour collecter du matériel végétal pour construire leurs nids, il y a un désaccord apparent au sein de la communauté scientifique sur le point de savoir si cela constitue l’utilisation d’outils.

Une définition largement acceptée est qu’un outil est un objet trouvé à l’extérieur sur lequel on travaille pour lui donner un but défini. La technique consistant à enduire les excréments d’autres animaux sur le nid d’abeilles, connue sous le nom de «repérage fécal», correspond à cette définition, bien que d’une manière plutôt désagréable.

Le frelon géant est un redoutable prédateur et constitue une menace majeure pour l’humble abeille car un seul insecte peut tuer des milliers d’abeilles à lui seul en quelques heures, grâce à son armure épaisse.

Les déchets militarisés se classent cependant au deuxième rang parmi un certain nombre de techniques de défense sophistiquées déployées par les abeilles. Leur méthode principale consiste à essaimer et à entourer l’envahisseur avant de le faire vibrer suffisamment pour générer de la chaleur et cuire lentement l’insecte envahissant.

Les abeilles ont également été observées effectuer ce qui a été décrit comme «Danses d’urgence» à l’extérieur des nids pour distraire les frelons attaquants tandis que d’autres ouvriers continuaient de répandre des excréments autour de l’entrée.

Curieusement, les attaques d’autres frelons plus petits et beaucoup moins meurtriers n’ont pas déclenché cette réponse de gestion des déchets.

Les scientifiques soupçonnent que les excréments peuvent contenir des produits chimiques qui masquent l’emplacement du nid, ce qui lui donne une forme de camouflage plutôt troublante pour repérer des frelons géants, mais nécessite trop de temps et de ressources pour se déployer lors de chaque attaque. Les abeilles réservent plutôt la «défense de la bouse» à leur ennemi mortel, Vespa soror.

