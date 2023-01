Sur LinkedIn, les employés d’Amazon postent qu’ils veulent de nouveaux emplois, les patrons sont au courant

Alors que les suppressions d’emplois se multiplient dans les secteurs de la technologie, de la finance et d’autres secteurs, pourquoi attendre d’être licencié alors que vous pouvez passer directement à l’embauche ?

Le mouvement, appelé “amortissement de carrière”, implique d’aligner un plan B tout en étant pleinement employé, en particulier lorsque des suppressions d’emplois sont imminentes. Cela se fait généralement discrètement – peut-être un appel de réseautage pris pendant le déjeuner ou en prenant le temps de se connecter avec d’anciens collègues.

Certains employés d’Amazon.com Inc. vont encore plus loin en publiant publiquement qu’ils sont #OpenToWork sur LinkedIn alors qu’ils sont encore employés par l’entreprise. Tout est là pour tout le monde, y compris leurs patrons et les patrons des patrons, à voir.

L’une de ces Amazoniennes est Kayla Look, coordinatrice du recrutement. Dans une interview, Look a déclaré que son anxiété était à son comble lorsque des licenciements ont été annoncés en novembre : les vacances approchaient, elle venait d’obtenir son diplôme universitaire l’année précédente et était en train de planifier un mariage. Les dépenses et l’incertitude montaient.

Le malaise a commencé lorsque la société basée à Seattle a gelé l’embauche quelques semaines plus tôt. Elle pensait pouvoir se détendre lorsqu’elle a survécu à la première série de suppressions d’emplois, mais lorsque l’entreprise a annoncé qu’elle supprimerait 18 000 emplois – au lieu des 10 000 initiaux – le sentiment de soulagement s’est évaporé.

Elle savait qu’il était temps d’être proactive. “Cela fait deux mois et demi que l’inquiétude d’être licenciée a commencé”, a-t-elle déclaré. “J’en ai marre d’être anxieux.” Ses managers n’en savent pas plus qu’elle, il n’y a donc personne pour répondre à ses questions, a-t-elle déclaré.

Amazon dit que c’était une “décision difficile” de supprimer des emplois.

“Nous ne prenons pas ces décisions à la légère et ne sous-estimons pas à quel point elles pourraient affecter la vie de ceux qui sont touchés”, a écrit le directeur général d’Amazon, Andy Jassy, ​​dans la note la plus récente sur les coupes à venir, qui seront particulièrement concentrées dans son People Département , Expérience et Technologie. “Nous travaillons pour soutenir ceux qui sont touchés et proposons des packages comprenant une indemnité de départ, des prestations d’assurance maladie transitoires et une aide au placement externe.” Amazon a refusé de commenter davantage.

Quand l’un des managers de l’équipe de Look a posté qu’elle était #OpenToWork sur LinkedIn la semaine dernière, c’était comme un feu vert. “C’est l’une de mes leaders – je devrais la suivre si elle ne semble pas confiante dans nos chances”, a-t-elle déclaré. “Parce que je suis encore nouveau sur le marché du travail, j’ai l’impression que si je fais ça, je ne fais pas preuve de loyauté et donc je vais me faire virer. Mais non – cela m’a rassuré sur le fait que c’est bien de faire attention à vous-même. “

La bannière, que LinkedIn a introduite en 2020 après le coup de Covid-19, est devenue un spectacle de plus en plus courant sur la plate-forme alors que les licenciements se répercutent sur l’industrie technologique.

Même si elle veut finalement rester chez Amazon, Look a envoyé des CV.

Robin Ryan, qui travaille comme coach de carrière de l’autre côté du lac auprès du géant du commerce électronique et a conseillé de nombreuses personnes souhaitant rejoindre (ou quitter) l’entreprise, dit qu’elle voit les messages comme une sorte de refoulement – une façon de dire “‘Hey , je peux aller ailleurs.'”

Chez Amazon, qui compte 1,5 million d’employés, le travail du recruteur est difficile : “Le roulement là-bas est incroyable. La plupart démissionnent, c’est un lieu de travail très stressant”, a déclaré Ryan. Les recruteurs ont de nombreux rôles à remplir, dont beaucoup sont très techniques et impliquent une recherche approfondie et des entretiens rigoureux.

Ceux qui sont soumis à des mois d’incertitude sont susceptibles de ressentir un certain ressentiment, a déclaré Ryan. Et comme Look, beaucoup de recruteurs sont des professionnels débutants qui ne reçoivent pas les énormes salaires gagnés par des ingénieurs expérimentés. Après le loyer, le paiement de la voiture et d’autres dépenses, il ne leur reste souvent plus grand-chose, ce qui rend la perspective de perdre leur emploi d’autant plus énervante.

Look’s était l’un des plus d’une demi-douzaine de messages #OpenToWork d’employés actuels d’Amazon consultés par Bloomberg News. D’autres employés, dont certains ont accepté des rachats volontaires, ont écrit des messages similaires le mois dernier.

“Dans ce cas, vous essayez d’amener des gens dans l’organisation, et ils viennent de vous expulser”, a déclaré Ryan.

Look espère que le jeu de l’attente touchera bientôt à sa fin. “Ils sont censés commencer à envoyer des lettres la semaine prochaine”, a-t-elle déclaré. “Honnêtement, je suis excité pour ça, parce que je suis prêt à savoir si je suis là ou pas pour pouvoir passer à autre chose.”

