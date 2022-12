Sur l’individualisation et le devenir de qui vous êtes – Shaw Local

Je trouve intéressant que les gens ne puissent pas croire que deux frères et sœurs viennent du même foyer ou des mêmes parents.

Comme s’ils devaient être des copies conformes l’un de l’autre.

J’ai quatre frères et une sœur, et aucun de nous n’est exactement semblable à l’autre en termes de personnalité, de tempérament ou d’intérêts.

Il existe sans doute de nombreux facteurs externes qui contribuent à cela, tels que l’ordre de naissance, les influences des pairs, l’éducation, les influences culturelles au cours du développement et de la croissance, etc.

Mais je crois que la principale raison pour laquelle les frères et sœurs sont différents les uns des autres, même lorsqu’ils grandissent dans le même foyer, est simple.

Ce sont des personnes distinctes, avec deux âmes complètement uniques et irremplaçables conçues par l’Intelligence Divine elle-même.

Bien sûr, ils ne seront pas les mêmes, simplement parce qu’ils ont grandi dans la même maison, avec les mêmes parents et les mêmes règles.

Considérez la rivalité entre frères et sœurs lorsque les enfants sont jeunes et grandissent dans leur identité. L’une des principales raisons pour lesquelles les frères et sœurs se battent est que chacun essaie d’établir et d’adopter leurs croyances, leurs modèles, qui diffèrent les uns des autres. Un ou plusieurs d’entre eux pourraient ne pas comprendre ou se sentir menacés par l’approche des autres, et parce que leur cerveau est encore en développement, le moyen le plus simple pour eux de le “résoudre” est de se battre, que ce soit verbalement ou physiquement.

Chacun de mes frères et sœurs et moi avons nos propres façons d’être dans ce monde.

La belle chose est, c’est comme ça que c’est censé être.

Oui, il y a des points communs. Ceux qui connaissent notre famille peuvent souvent facilement identifier qui nous sommes et d’où nous venons, simplement par des caractéristiques physiques ou des comportements similaires.

Mais il y a aussi des différences facilement identifiables entre nous.

Grandir dans le même foyer façonne absolument nos vies, mais cela ne la définit pas, c’est pourquoi chacun est invité à s’individualiser dans ses propres expériences, à vivre une vie psychologiquement et émotionnellement saine.

Certaines personnes grandissent dans des circonstances loin d’être idéales, voire horribles. Mais, bien que cela puisse être plus difficile pour eux que pour ceux qui n’ont pas grandi dans de telles circonstances, ils peuvent toujours faire des choix qui amélioreront leur vie et même s’épanouir.

Au sein des familles et dans le monde entier, chaque âme a un but unique, et pour moi, nous devrions chacun chercher à incarner pleinement notre propre âme unique, plutôt que de nous conformer aux diktats sociaux ou culturels, même familiaux.

Pour ce faire, au moins deux choses sont importantes : la conscience de soi et la capacité à établir des limites avec les autres.

Pour développer la conscience de soi, il faut avoir la capacité de regarder à l’intérieur pour savoir ce qui les intéresse et d’identifier honnêtement leurs propres forces et faiblesses, afin qu’ils puissent poursuivre une vie fidèle à leur empreinte d’âme unique.

Développer la conscience de soi peut également nous aider à comprendre quand, pourquoi et comment nous pouvons contribuer au conflit, et à prendre des mesures pour résoudre le conflit et/ou changer ces comportements.

Alors que nous renforçons cette connaissance de nous-mêmes et de ce que nous représentons, de ce dont nous avons besoin pour être des personnes saines et fonctionnelles, il est important de fixer des limites avec les autres.

Les limites peuvent être physiques. Mais ils sont aussi émotionnels, psychologiques et spirituels.

Les limites que nous définissons pour nous-mêmes indiquent aux autres à quoi nous donnerons et ne donnerons pas notre énergie, et ce que nous tolérerons en termes de la façon dont ils nous parlent ou nous traitent.

Évidemment, établir et développer des limites peut être un processus compliqué, et il ne se termine pas nécessairement, car la vie, de par sa nature même, est organique, toujours changeante. Alors, nos frontières changent aussi.

Mais en nous engageant à développer la conscience de soi et à fixer des limites, nous faisons de grands pas en assumant la responsabilité de notre propre vie et en devenant qui nous sommes censés être.

Bien que nous vivions dans une ère technologique en constante évolution, nous ne sommes pas des robots.

Nous n’étions pas non plus conçus pour l’être.

C’est à chacun de nous, sous la direction du Saint-Esprit, de vivre notre vie, selon nos conditions.

C’est notre précieux héritage en tant qu’êtres humains, conçu par une intelligence bien supérieure à ce que chacun de nous, individuellement ou collectivement, peut surpasser.

Ne le gaspillons pas.