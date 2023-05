L’auteure et philanthrope Sudha Murty fait face à un contrecoup surprenant pour un commentaire que beaucoup percevraient comme une réaffirmation de son humilité et de son style de vie sans prétention. Apparaissant sur ‘Le spectacle Kapil Sharma‘, l’épouse du fondateur d’Infosys NR Narayana Murthy et belle-mère du Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu’un agent d’immigration à Londres avait refusé de croire son adresse résidentielle lorsqu’elle avait écrit ’10 Downing Street’ sur un formulaire. L’officier lui a apparemment demandé si elle « plaisantait » – un commentaire qui, selon elle, a été déclenché par sa simple apparence.

Le commentaire a inspiré des commentaires et des mèmes sur Twitter, dont certains caustiques.

#KirenRijiju est ministre des Sciences de la Terre Sudha Murthy est ministre des sciences terre à terre — S🍁oirse (@SaoirseAF) 18 mai 2023

Dieu a en fait écrit l’histoire d’Abigaïl en voyant son humilité… — Mishoo (@Mishoo_amsbfa) 18 mai 2023

« Sudha Murthy est l’une des personnes les plus riches du pays, mais elle respire de l’oxygène. Simplicité Pro Max, » lire un autre tweet.

Mme Murty, l’une des personnes les plus riches d’Inde, a également déclaré dans l’émission qu’elle avait été appelée « behenji » par deux femmes à l’aéroport de Londres. Elle a dit qu’elle était vêtue d’un salwar kameez et qu’elle avait un billet en classe affaires pour prendre un vol pour Bangalore depuis Londres. « Vêtu de salwar kameez avec un billet en classe affaires, je faisais la queue à l’aéroport d’Heathrow. Les deux co-passagers m’appelaient behenji parce que j’étais en salwar kameez. Selon eux, si vous portez un sari ou un costume de salwar, alors vous êtes un didi ou un behenji », a déclaré Mme Murty sur ‘Le spectacle Kapil Sharma‘.

Plusieurs utilisateurs sont venus dans son soutien. « Pourquoi les gens la traînent inutilement? Elle ne mérite pas autant de haine. Tout le monde a sa propre perception et elle n’a rien dit de mal à être traînée. Son entreprise est le deuxième plus grand employeur du pays. Si vous ne pouvez pas respecter au moins don ‘ troll, » a déclaré un utilisateur.

« Est-ce une coïncidence si certaines personnes (y compris les soi-disant régionalistes) ont soudainement commencé, après les élections, à dire du mal de Smt. Sudha Murthy ? Détendez-vous les gars. Elle a consacré sa vie à essayer de résoudre un tel mal social dans le nord du Karnataka que… vous JOKERS allez frissonner même d’en parler », a tweeté un autre.

Le mois dernier, Sudha Murty avait déclaré que sa fille Akshata Murty, « avait fait de son mari un Premier ministre ». L’ascension rapide au pouvoir de Rishi Sunak a déjà été soulignée, mais sa belle-mère a affirmé que c’était sa fille qui avait rendu cela possible.

M. Sunak est le plus jeune Premier ministre du Royaume-Uni de l’histoire moderne à 42 ans.

Mme Murty a déjà travaillé chez Telco, maintenant connue sous le nom de Tata Motors, en tant que première femme ingénieur. L’offre d’emploi est venue après son interaction unique avec JRD Tata, un pionnier de l’industrie indienne et président du groupe Tata.

Elle a écrit une carte postale à M. Tata alors qu’elle cherchait à travailler chez Telco et n’a pas pu postuler en raison de la discrimination sexuelle. Elle a souligné le langage discriminatoire dans l’offre d’emploi dans sa carte postale à M. Tata. Moins de 10 jours plus tard, elle a été convoquée pour un entretien et a décroché un emploi.

Mme Murty a reçu cette année le Padma Bhushan, la troisième plus haute distinction civile indienne. Après l’annonce de sa nomination, elle a longuement parlé de sa vie et de ses rêves.

Ingénieure à l’origine et experte en informatique, elle a écrit plus de 20 livres, dont certains ont inspiré des séries télévisées.

« J’ai une passion pour l’écriture, j’écrivais en kannada… Lorsque mon premier livre en anglais a été publié, cela a été un tournant dans ma vie car il pouvait alors être traduit dans toutes les langues indiennes… J’ai pu pour me réinventer », a déclaré Mme Murty à NDTV.

Elle a également prodigué des conseils à son mari, sa fille et son gendre, notamment sur la façon de faire face aux controverses.

« Les gens qui sont sous les feux de la rampe auront toujours des controverses », a-t-elle déclaré, les exhortant, ainsi que d’autres, à « avoir moralement et éthiquement raison et à travailler sincèrement ».

L’auteur renommé a déclaré que la patience et la sagesse de connaître ses limites sont les conditions clés du succès.