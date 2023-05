Sur les traces de Jésus : un reçu commercial vieux de 2 000 ans retrouvé à Jérusalem

Un ancien reçu vieux de 2 000 ans a été découvert par l’Autorité des antiquités d’Israël (IAA) le long de la route de pèlerinage de la Cité de David à Jérusalem, selon un communiqué publié mercredi.

Un petit fragment d’une tablette de pierre a été trouvé avec le nom « Shimon » inscrit en hébreu, apparemment accompagné de lignes de lettres et de chiffres suggérant qu’un dossier financier a été pris et indiquant que de l’argent était impliqué dans une transaction.

« A première vue, les noms et les numéros peuvent ne pas sembler excitants, mais penser que, tout comme aujourd’hui, les reçus ont également été utilisés dans le passé à des fins commerciales, et qu’un tel reçu nous est parvenu, est une trouvaille rare et gratifiante qui donne un aperçu de la vie quotidienne dans la ville sainte de Jérusalem », a déclaré l’IAA dans un communiqué publié sur Facebook.

« La vie quotidienne des habitants de Jérusalem qui résidaient ici il y a 2000 ans s’exprime dans ce simple objet. »

Quatre autres inscriptions hébraïques similaires datant du début de la période romaine, l’époque également connue sous le nom de l’époque de Jésus-Christ, ont également été trouvées à Jérusalem et à Bet Shemesh, selon le directeur des fouilles Nahshon Szanton et Esther Eshel, épigraphiste et professeur au barreau. -Université d’Ilan.

Mais la découverte la plus récente est la première du genre à avoir été trouvée à partir de cette période historique dans les limites de la ville de Jérusalem.

Selon les chercheurs, l’inscription a été gravée à l’aide d’un outil pointu sur une dalle de craie, qui était traditionnellement utilisée comme ossuaire ou coffre funéraire à Jérusalem et en Judée entre 37 avant JC et 70 après JC.

« Les ossuaires se trouvent généralement dans des tombes à l’extérieur de la ville, mais leur présence a également été documentée à l’intérieur de la ville, peut-être en tant que marchandise vendue dans l’atelier ou le magasin d’un artisan local », indique le communiqué.

Le reçu historique a été trouvé dans la ville basse le long de la route de pèlerinage, d’environ un tiers de mile de long et reliant la porte de la ville du sud de la Cité de David au Mont du Temple.

Cette route « servait essentiellement d’artère principale de Jérusalem à l’époque », a déclaré l’IAA.

« La combinaison de l’espace architectural et matériel des énormes pierres pavées de la place qui ont été conservées sur le site et la découverte de petites découvertes dans cette zone, telles que la table de mesure et la nouvelle inscription, nous permettent de reconstruire des parties de le puzzle archéologique incroyablement unique dans l’un des centres dynamiques qui existaient dans l’ancienne Jérusalem », ont déclaré Szanton et Eshel dans une déclaration conjointe publiée dans la revue Atiqot.

« Chaque information, et certainement une inscription ancienne, ajoute une dimension nouvelle et fascinante à l’histoire de la ville. »

« La route du pèlerinage, qui est continuellement découverte dans le parc national de la Cité de David à Jérusalem, est un projet phare de l’Autorité des antiquités d’Israël », a déclaré Eli Escusido, directeur de l’Autorité des antiquités d’Israël dans un communiqué de presse.

« Ce n’est pas une coïncidence si les nombreuses découvertes qui sont révélées dans les fouilles mettent en lumière la centralité de cette route même pendant la période du Second Temple. À chaque découverte, notre compréhension de la région s’approfondit, révélant le rôle central de cette rue dans le vie quotidienne des habitants de Jérusalem il y a 2000 ans. »