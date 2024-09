Sur les tablettes Android, vous pourrez ajuster la taille et l’emplacement de la fenêtre comme sous Windows

Google teste une nouvelle fonctionnalité pour les tablettes Android qui permettra aux utilisateurs de redimensionner librement les applications et de les organiser à volonté sur l’écran, tout comme les fenêtres dans Windows. La fonctionnalité s’appelle Windows on the Desktop et est disponible en avant-première pour les développeurs. signalé par The Verge.

Une fois cette fonctionnalité disponible pour tous les utilisateurs, elle peut être activée en appuyant longuement sur l’icône de la fenêtre en haut de l’écran du programme.

Si vous avez un clavier connecté, vous pouvez également utiliser le raccourci clavier (Windows, Commande ou Recherche) + Ctrl + Bas pour activer le mode bureau. Vous pouvez quitter le mode en fermant tous les programmes actifs ou en faisant glisser une fenêtre vers le haut de l’écran.

Google indique que les applications verrouillées en orientation portrait peuvent toujours être redimensionnées, ce qui peut paraître un peu étrange si certaines applications ne sont pas optimisées. Cependant, Google prévoit de résoudre ce problème dans une future mise à jour en redimensionnant l’interface des applications inchangées tout en conservant leur rapport hauteur/largeur.

De plus, les applications qui prennent en charge la nouvelle fonctionnalité peuvent être ouvertes dans plusieurs instances. Par exemple, vous pouvez ouvrir des fenêtres distinctes pour deux onglets dans un navigateur.

Une fonctionnalité similaire est disponible sur l’iPad : Stage Manager. Elle permet également de redimensionner et de déplacer les fenêtres sur l’écran. Les tablettes Samsung disposent également de DeX avec gestion des fenêtres. Désormais, cette fonctionnalité n’est plus exclusive aux tablettes de certains fabricants.

Les utilisateurs peuvent actuellement accéder à l’aperçu du développeur dans la dernière version bêta 2 d’Android 15 QPR1 pour les tablettes Pixel. La date de sortie complète de la nouvelle fonctionnalité n’a pas encore été annoncée.