Sur les réseaux sociaux, la chasse à la fraude électorale devient un jeu

“J’ai un nom pour vous”, a écrit lundi un participant sur la chaîne Telegram. Il a soumis un nom commun latino et a déclaré que la personne était sans papiers et prévoyait de voter. Bien qu’il n’ait pas fourni de preuves à l’appui de son affirmation, il a quand même obtenu deux points.

Les règles étaient simples : trouver des exemples de fraude électorale et gagner des points virtuels. Si les membres du groupe avaient des noms d’immigrants sans papiers qui avaient l’intention de voter illégalement lors des élections de mi-mandat de mardi et ont publié des détails, ils ont obtenu deux points. S’ils identifiaient des personnes susceptibles d’organiser des bus pour transporter ces immigrants aux bureaux de vote, ils obtenaient 50 points.

Que de nombreux messages, photos et vidéos utilisés pour marquer des points ont été largement démystifiés car la désinformation n’a pas ralenti le groupe. Cela n’a pas non plus empêché la diffusion du jeu sur d’autres plateformes sociales, où des dizaines de canaux de messagerie privés sont également engagés dans une chasse à la fraude électorale.

Le Times a passé en revue 26 de ces jeux joués sur les applications de messagerie et les plateformes sociales Telegram, WhatsApp, Gab et Truth Social au cours des deux derniers mois. Dans chacun, les joueurs ont reçu un système lâche de points ou de titres honorifiques s’ils partageaient des preuves supposées d’irrégularités de vote. De nombreux participants ont été encouragés à publier autant que possible, encouragés par des conversations et des messages bruyants de type carnaval.

Les jeux ont vu le jour dans des groupes en ligne qui prétendaient concerner l’intégrité des électeurs et la sécurisation des élections. On ne sait pas depuis combien de temps les jeux existent, car de nombreuses chaînes ont changé de nom ou effacé leur historique numérique. Aucun n’a semblé apporter la preuve d’une fraude électorale, ce qui est exceptionnellement rare.

Mais les faits ne sont souvent pas le but de ces jeux. Au lieu de cela, ils font partie d’une tendance plus large de «désinformation participative», dans laquelle les gens s’impliquent plus activement dans le partage de mensonges et de théories du complot. Cela conduit les gens à s’intégrer à une communauté plus large et à gagner des félicitations, ce qui les rend plus susceptibles de croire et d’investir dans la désinformation, ont déclaré les chercheurs.