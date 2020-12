Cette mobilisation rapide des manifestants était un rare exemple de confrontation ouverte de Cubains à leur gouvernement – et un exemple frappant de la façon dont l’accès généralisé à Internet via les téléphones portables teste l’équilibre des pouvoirs entre le régime communiste et ses citoyens.

Le flux du mois dernier a incité ses amis d’un collectif d’artistes à entamer une grève de la faim, que la police a interrompue après une semaine, arrêtant des membres du groupe. Mais leurs détentions ont également été capturées sur des vidéos de téléphones portables et largement partagées sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit des centaines d’artistes et d’intellectuels à organiser une manifestation devant le ministère de la Culture le lendemain.

LA HAVANE – À une autre époque, la détention d’un jeune dissident cubain est peut-être passée complètement inaperçue. Mais lorsque le rappeur Denis Solís a été arrêté par la police, il a fait quelque chose qui n’est devenu possible que récemment sur l’île: il a filmé la rencontre sur son téléphone portable et l’a diffusé en direct sur Facebook.

Il n’est pas encore clair si ce mouvement de protestation naissant rassemblera l’élan et la discipline nécessaires pour transformer fondamentalement un système politique qui a annulé des décennies de défis – ou disparaîtra simplement. Mais le simple fait qu’une telle manifestation ait eu lieu – et a conduit à la création d’un mouvement formel avec un nom et une page Facebook – est en soi extraordinaire dans un pays où l’opposition est à peine présente.

Et alors que les revendications des manifestants sont passées de la suppression des limites de l’expression artistique à la promotion de libertés politiques plus fondamentales, elles ont attiré l’attention d’un nombre croissant de jeunes Cubains normalement non enclins à l’activisme.

«Ce qui se passe à Cuba est sans précédent», a déclaré José Miguel Vivanco, directeur du programme Amériques à Human Rights Watch. «C’est un réveil.»

Lorsque le président Trump est entré en fonction, il a rapidement annulé la réouverture par l’administration Obama des relations entre les deux pays, qu’il a qualifiée d ‘«accord terrible et malavisé».

Pourtant, l’une des conditions inhérentes à cet accord – que Cuba élargisse l’accès à Internet – a continué à jouer sur l’île, entraînant une pression accrue sur le gouvernement.