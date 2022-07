Sur les raisins gommeux et autres fruits conçus pour avoir le goût de bonbons

Les fraises, l’un des fruits les plus vendus aux États-Unis, ont également fait l’objet d’une mise à jour. Sunset Grown propose trois variétés, dont la sucette Wow Berries, qui a la douceur alléchante d’un Starburst rose. Les fraises Omakase parfaitement mûres d’Oishii sont parfumées, savoureuses et si douces qu’elles doivent être bercées dans des emballages en mousse pour survivre dans les rayons des épiceries – d’où, chez Whole Foods dans le quartier de Chelsea à Manhattan, elles disparaissent régulièrement avant midi. (Après qu’Oishii ait acquis plus de 100 fois plus d’espace de culture en mai, il a pu faire baisser le prix d’un plateau de 50 $ à 20 $.) Driscoll’s vend un trio de fraises de créateurs : Rosé Berries ; Tropical Bliss pâle, avec des notes d’ananas et de fruits de la passion; et mon préféré, Sweetest Batch, que la marque décrit comme ayant un goût de punch aux fruits. Ensuite, il y a le nouvel ananas Honeyglow de Del Monte, qui est cueilli à pleine maturité pour une saveur prononcée et plus ronde que ceux cueillis au préalable et laissés mûrir dans le magasin ou sur un comptoir de cuisine. La marque propose également des ananas Pinkglow, qui sont de la couleur du jambon de charcuterie et vendus dans des boîtes roses pour environ 15 $ pièce. J’en ai attrapé un pendant le week-end du 4 juillet et il était juteux et légèrement sucré, complètement dépourvu de l’acidité habituelle du fruit.

Souvent, en plus d’être gustatifs, les changements sont notamment esthétiques. L’été dernier, le grossiste Baldor Specialty Foods a commencé à vendre des melons Picasso, un miellat particulièrement sucré “avec des taches de léopard des neiges sur l’écorce et une belle chair verte”, explique le directeur du merchandising et du développement des catégories de l’entreprise, Matt Rendine, ainsi que Sunshine Watermelons. , qui ont une croûte jaune dorée et une chair magenta. Voir aussi la pomme rose cachée, dont la chair est tachetée de rose et a le goût de limonade à la fraise.