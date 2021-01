BERLIN – La saison 2019-2020 de la National Basketball Association a été suspendue pendant plus de 140 jours après qu’un joueur a été testé positif au coronavirus. Mais une fois que le jeu a repris fin juillet, aucun autre joueur n’a été testé positif.

La ligue a pu échapper au virus en obligeant les équipes à vivre et à jouer leurs matchs dans une zone isolée connue sous le nom de Bubble, dans le complexe Disney World fermé en Floride.

Mais un petit morceau de technologie a également joué un rôle: un bracelet que les joueurs, les entraîneurs et les entraîneurs pouvaient porter hors du terrain, et qui était nécessaire pour les journalistes couvrant les équipes. Une minuscule puce numérique dans le groupe renforce la distanciation sociale en émettant un avertissement – par la lumière et le son – lorsque les porteurs se rapprochent trop les uns des autres pendant trop longtemps. Les groupes ont été repris par la Ligue nationale de football, la conférence de football universitaire Pacific-12 et d’autres ligues sportives du monde entier.

La start-up munichoise derrière les bracelets de la NBA, Kinexon, est heureuse de la publicité visant à empêcher les athlètes de haut niveau d’attraper le virus, même si de tels appareils soulèvent des problèmes de confidentialité. Désormais, il se tourne vers des arènes plus larges: lignes de production en usine, entrepôts et centres logistiques où des millions de personnes continuent de travailler malgré la pandémie.