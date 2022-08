Sur les fleuves du Chili, spiritualité autochtone et développement s’affrontent

Commentez cette histoire Commentaire

MELIPEUCO, Chili – La brume s’est soudainement élevée de la rivière Truful Truful alors qu’elle coulait sous le volcan Llaima enneigé, et Victor Curin a souri au jet d’eau tacheté de soleil. Chef de file de l’une des communautés indigènes situées sur les rives du fleuve dans les Andes chiliennes, Curin l’a pris comme un signe que le ngen de la cascade – son esprit propriétaire et protecteur – a approuvé sa visite et sa prière ce matin de la mi-juillet.

“La nature vous dit toujours quelque chose, répond toujours”, a déclaré Curin, qui travaille comme garde forestier dans le parc national de Conguillio, à la source de la rivière. “Les êtres humains se sentent supérieurs à l’espace où ils vont, mais pour nous Mapuche, j’appartiens à la terre, la terre ne m’appartient pas.”

Dans la vision du monde des Mapuche, le plus grand groupe autochtone du Chili et plus de 10 % de sa population, une rivière vierge abrite une force spirituelle à vénérer, pas une ressource naturelle à exploiter.

Cela a conduit de nombreux Mapuche à travers le sud du Chili, riche en eau, à lutter contre les centrales hydroélectriques et d’autres projets qu’ils considèrent comme profanant la nature et privant les communautés autochtones d’énergies essentielles qui les empêchent de tomber malades.

« Faisant partie de la nature, nous ne pouvons pas détruire une partie de nous-mêmes », a déclaré Lientur Ayenao, un machi ou guérisseur et guide spirituel qui puise l’eau du Truful Truful pour ses cérémonies.

À environ 200 miles au sud, un autre machi, Millaray Huichalaf, a mené une bataille parfois violente contre les centrales hydroélectriques sur la rivière Pilmaiquen, qui coule à travers les pâturages vallonnés d’un lac dans les contreforts des Andes.

Après sa résistance et ses consultations culturelles avec les communautés autochtones, une compagnie d’énergie a gelé les plans d’une usine près d’un site sacré au bord d’une rivière et a déclaré qu’elle rendrait la propriété de la terre aux Mapuche.

Mais la construction se poursuit sur une autre usine, donc le combat n’est pas terminé – tout comme ce n’est pas le cas sur le Truful Truful, où un projet d’usine est en cours d’examen.

“En même temps que nous nous battons pour la rivière, nous sommes en train de reconquérir notre territoire et de reconstruire spirituellement”, a déclaré Huichalaf alors qu’un orage frappait sa cabane en bois.

C’est sur la question des droits sur les terres indigènes, une question volatile dans la politique chilienne, que la spiritualité s’emmêle avec l’idéologie. Plusieurs dirigeants mapuches disent que les esprits apparaissant dans les rêves encouragent la lutte contre le capitalisme.

Le mois prochain, les Chiliens voteront une nouvelle constitution controversée mettant en lumière les droits des peuples autochtones et la restitution des terres. Mais ils sont également confrontés à des attaques croissantes contre les industries agricoles, forestières et énergétiques, en particulier dans la région d’Araucanie.

Pour la plupart des Mapuche, une telle violence déstabilise davantage l’équilibre recherché entre les gens, l’espace naturel auquel ils appartiennent et les esprits qui l’habitent. Une première étape contre cela consiste à s’assurer que les non-Autochtones comprennent l’importance de la nature pour les Mapuche, a déclaré le leader et médiateur autochtone Andrés Antivil Álvarez.

“Le monde n’est pas un butin”, a-t-il dit assis près du feu dans sa ruka, un bâtiment traditionnel à l’extérieur de sa maison. “Vous devez comprendre que l’esprit de ce feu, présent ici, est aussi sacré que le Christ dans une église.”

La vénération des membres de la communauté mapuche est évidente lorsqu’ils marchent le long de rivières comme la Truful Truful, dont le nom signifie « de cascade en cascade » en langue Mapudungun.

Ne pas demander la permission au ngen de s’approcher de l’eau, ou d’expliquer la nécessité de le faire, a déclaré Ayenao près de la cascade principale de la rivière, signifie transgresser l’espace, aliéner les esprits qui le protègent et vous rendre malade, vous, votre famille et même vos animaux .

Mais si le ngen le permet, alors Ayenao peut utiliser le “pouvoir énergétique” distinctif de l’eau qui tombe à des fins de guérison.

Après près d’une décennie de multiples évaluations environnementales et culturelles, ainsi que des appels en justice, une nouvelle centrale hydroélectrique juste à côté de la cascade a été temporairement bloquée devant les tribunaux. La communauté espère qu’une décision finale fera définitivement échouer le projet, a déclaré Sergio Millaman, l’avocat qui a remporté le dernier appel.

En avril, le code de l’eau du Chili a été mis à jour pour mieux protéger divers droits, notamment l’utilisation de l’eau à sa source pour la conservation ou les coutumes ancestrales, a déclaré Juan José Crocco, un avocat spécialisé dans la réglementation et la gestion de l’eau. Cependant, on ne sait pas comment une nouvelle constitution pourrait modifier cela ou s’appliquer aux projets hydroélectriques.

Une bataille acharnée sous la direction de Huichalaf a commencé il y a dix ans pour arrêter trois de ces usines sur la rivière Pilmaiquen. Elle a commencé à rêver de Kintuantü, un ngen vivant près d’un large coude de rivière.

“Kintuantü m’a dit que je devais parler pour lui parce qu’il était mourant”, a déclaré Huichalaf.

Une plante aurait élevé la rivière jusqu’aux grottes à flanc de falaise où vit le ngen. Au sommet de la falaise se trouve un complexe cérémoniel mapuche, comprenant un cimetière, d’où l’on pense que les âmes voyagent via des eaux souterraines à travers les grottes, dans le Pilmaiquen et jusqu’à une éventuelle réincarnation.

Huichalaf y menait une occupation. Une maison privée a brûlé et des manifestants se sont affrontés avec la police. D’autres manifestations et poursuites judiciaires ont suivi, divisant les communautés autochtones autour de la rivière, et Huichalaf a été emprisonné pendant plusieurs mois.

Maintenant, Statkraft, la société énergétique publique norvégienne qui a acheté les projets Pilmaiquen, travaille avec le gouvernement chilien pour rendre la propriété du complexe cérémoniel, a déclaré sa directrice chilienne, María Teresa González.

González a déclaré que l’entreprise avait compris l’importance d’impliquer les communautés autochtones et c’est exactement ce qu’elle fait avec la construction d’une autre usine sur le Pilmaiquen, tout en condamnant la violence en cours contre ses travailleurs.

Pour Huichalaf, le combat continue : “Notre grand objectif est que les entreprises du fleuve partent.”

De retour sur le champ volcanique noir traversé par le Truful Truful, Curin a défini le but de son peuple en des termes plus essentiels.

« Pourquoi le monde mapuche se bat-il ? Que protège le monde mapuche ? Pas un monde d’argent », a-t-il déclaré. « La culture mapuche est très spirituelle, très centrée sur le cœur. Ce n’est pas un hasard si nous sommes toujours là.

Puis il s’agenouilla pour siroter l’eau de la rivière et retourna à son poste de garde forestier.