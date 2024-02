Sur les épaules des « Giants », Swizz Beatz et Alicia Keys montent une nouvelle exposition inspirante

Les œuvres de la collection personnelle du producteur Swizz Beatz, né Kasseem Dean, et de son épouse Alicia Keys, font l’objet de leur première grande exposition publique au Brooklyn Museum, à une immense présentation bien nommée « Géants ». Mêlant culture pop et grands arts d’une manière similaire à la récente rétrospective Spike Lee du musée, « Giants » attire à la fois les connaisseurs d’art et un public attiré par le spectacle de voir ce qui est accroché aux murs de la maison du couple de célébrités. Manoir californien à flanc de falaise, leur offrant un cours intensif d’art noir avec un « A » majuscule. Avec 98 pièces de 37 artistes – dont Nick Cave, Amy Sherald, Lorna Simpson, Ernie Barnes, Derrick Adams et Arthur Jafa – « Giants » impressionne par son ampleur et sa portée.

«Nous voulons que les gens se voient eux-mêmes et se sentent inspirés», remarque Keys dans une vidéo diffusée vers la fin de l’exposition. “Chaque personne accrochée aux murs est comme vous et moi. Nous voulons que vous voyiez que vous êtes aussi un géant : spécial, incroyable, unique.”

Le fait qu’un couple afro-américain d’une quarantaine d’années, originaire des quartiers difficiles du Bronx et de Harlem, ait pu constituer une collection d’art de plusieurs millions de dollars est sans doute assez inspirant. Mais imaginer, par exemple, des élèves de couleur des écoles publiques visitant le musée et étant exposés aux photographies de Gordon Parks de Muhammad Ali, Malcolm X et de la marche sur Washington de 1963 – ou aux portraits de Jamel Shabazz des B-boys et B-girls du milieu branché. -l’âge d’or de la culture houblonnée dans les années 1980 ; ou une toile colorée de Kehinde Wiley représentant un jeune homme noir de style Renaissance («Femme Piquée par un Serpent”) montre clairement que la Dean Collection atteint l’objectif déclaré de Keys.

Au cours des années 90, Swizz Beatz a amassé sa fortune en grande partie en créant des succès pour des artistes rap comme DMX, Jay-Z et Eve. Bien qu’il possède sans aucun doute sa part de bling, de Bentley et d’autres symboles de richesse ostentatoires, les investissements de Beatz dans l’œuvre d’art contemporaine de Jean-Michel Basquiat (« Giants » montrent le «Portrait sans titre de Langston Hughes»), Nina Chanel Abney et d’autres marquent un changement de maturité dans l’orientation de la culture. Entre autres exemples, Jay-Z a tourné ses visuels « Picasso Baby » dans une galerie d’art avec l’artiste de performance Marina Abramović, tandis que Kanye West a présenté les œuvres de Takashi Murakami sur deux pochettes d’album. Le New York Times s’est même prononcé il y a cinq ans que « l’intérêt du hip-hop pour l’art contemporain est désormais en quelque sorte un cliché ».

Dites ça à une troupe de lycéens de la génération Z qui découvrent Méléko Mokgosi pour la première fois, attirés par leurs réflexions sur eux-mêmes et par l’association de l’art avec les créatifs derrière des succès comme « Party Up (Up in Here) » et « Empire State of Mind ». Comme la récente rétrospective de la carrière de Jay-Z à la bibliothèque publique de Brooklyn, « Giants » est susceptible d’attirer un public plus jeune qui n’a pas l’habitude d’acheter des billets de musée ou qui n’est pas familier avec des artistes africains comme Esther Mahlangu et Odili Donald Odita.

L’exposition s’ouvre avec des vélos BMX disposés près du piano de la vidéo « We Are Here » de Keys ainsi que des portraits du couple réalisés par Kehinde Wiley et Derrick Adams. Les platines vinyles Technics 1200 et les haut-parleurs Herculoïdes originaux de DJ Kool Herc garantissent que le hip-hop soit entendu. « First Painting », d’Ernie Barnes, 19 ans (l’artiste célèbre pour « The Sugar Shack », le tableau du générique de clôture de « Good Times »), montre une scène de rue urbaine qui rappelle la collagiste Romare Bearden. Des causeuses en cuir et des tables basses disséminées dans toute l’exposition ajoutent à une sensation de détente dans le salon des doyens.

Dans le documentaire HBO 2021 «L’art noir : en l’absence de lumière», Swizz Beatz explique que « la collection Dean a commencé comme un musée imaginaire pour mes enfants ». La collection est depuis longtemps devenue digne d’une exposition, comme le prouve facilement « Giants ». Mis à part les arguties subjectives sur la juxtaposition de ses œuvres, les peintures, photos, sculptures et objets de l’exposition réalisés par des artistes de la diaspora noire traduisent clairement la conviction de Swizz Beatz et d’Alicia Keys selon laquelle, pour citer leur promotion des « Géants », « tout le monde devrait avoir l’opportunité de apprécier l’art, cultiver une relation avec la créativité et construire sa propre communauté artistique. Jungle de béton où les rêves sont réellement faits.

Miles Marshall Lewis (@MMLunlimited) est un auteur et critique culturel basé à Harlem dont les travaux ont été publiés dans le New York Times Magazine, GQ, Rolling Stone et de nombreux autres médias. Lewis termine actuellement une biographie culturelle du comédien Dave Chappelle, sa suite à Promise That You Will Sing About Me: The Power and Poetry of Kendrick Lamar.

