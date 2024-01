Sur les éléments essentiels de la création artistique ‹ Hub littéraire

Une fois au lycée d’Englewood, ma classe d’anglais a reçu pour mission de composer un poème. Nous devions chacun nous lever devant la classe et lire ce que nous avions écrit. Une des filles fut la première à partir. Elle s’est levée devant le tableau et a commencé à expliquer ce qu’elle avait essayé de faire. «C’est un poème sur…» Le professeur l’interrompit immédiatement. « Arrêtez », dit-il. « Lisez simplement le poème. Ne nous dites pas de quoi il s’agit.

À l’époque, je ne l’entendais que comme une injonction pratique liée à ce à quoi j’allais devoir faire face quelques minutes plus tard. Mais cela m’est resté quelque part à l’arrière de la tête, et pour moi, c’est un bon résumé de la façon dont l’art fonctionne en général. Vous n’avez pas besoin de connaître quoi que ce soit en art. Vous n’avez pas besoin que quoi que ce soit soit divulgué à l’avance. Il vous suffit d’en faire l’expérience.

Le problème n’est pas que l’art soit universel, sauf dans la mesure où toutes les sociétés humaines le font d’une manière ou d’une autre. Il existe encore des obstacles et des ambiguïtés, des aspects d’une situation donnée que certaines personnes ne seront pas en mesure de comprendre ou de comprendre. Mais on ne peut pas expliquer l’art. Cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon.

Parfois, je dois détruire mon propre processus pour arriver à quelque chose de nouveau.

Je trouve que moins j’en parle sur ma musique, mieux c’est. Si je dis quelque chose, cela a tendance à être oblique ou oraculaire : des mots destinés à sortir l’auditeur de la complaisance de l’attente. Ensuite, c’est à vous de venir au son, curieux et à l’oreille ouverte, pour entendre ce que vous trouvez.

*

On s’attend à ce que l’autobiographie d’un artiste serve de guide, fournissant des « explications » sur l’art. Mais ce livre n’est pas un guide d’écoute. Au contraire, il s’agit d’un défi étendu à cette attente. Si cela est destiné à vous apprendre quelque chose sur ma musique, cela commence par la leçon selon laquelle vous devez abandonner ce désir de transparence. La musique, c’est écouter. Rien de ce que je peux dire ne peut signifier quoi que ce soit une fois que vous commencez à écouter. Il s’agit du son, pas des mots que je pourrais épingler pour préfacer ou accompagner tout ce que le son vous fait lorsqu’il entre dans vos oreilles.

Si vous avez vraiment besoin de savoir, je peux vous dire – peu importe ce que ça vaut – que tout peut entrer dans ma musique. Je reçois des idées de toutes sortes de sources. Il peut s’agir d’aller au théâtre, de regarder un tableau ou simplement de regarder une branche d’arbre par la fenêtre. Il peut s’agir de lire sur les subtilités boueuses de la guerre des tranchées pendant la Première Guerre mondiale ou de se pencher sur Le Livre des Cinq Anneaux (Livre de Miyamoto Musashi du XVIIe siècle sur les tactiques de combat à l’épée) ou en regardant les romans de James Joyce ou de Heinrich Böll. Tout peut s’infiltrer dans la musique.

J’ai toujours été intensément impliqué dans la musique d’autres compositeurs. Mais même si je glane parfois des techniques que je peux adapter, j’ai tendance à aller chercher mes informations à un autre niveau. J’ai plus d’idées sur la musique en regardant une sculpture ou en regardant une danse qu’en écoutant d’autres musiques. Je vais ailleurs : c’est comme ça que je m’informe. Mais cela ne veut pas dire que la musique concerne l’une de ces autres choses, ou qu’il existe une source clé qui, si vous en étiez conscient, pourrait débloquer la musique pour vous en tant qu’auditeur.

Plutôt que de fournir un sujet, ce genre de choses façonne ma musique à travers une sorte d’extrapolation formelle lâche. Disons que je lis sur la guerre des tranchées. Cela pourrait attirer mon attention sur la manière dont vous pouvez avoir plusieurs niveaux d’engagement : certaines choses se passent en surface et d’autres se passent dans les tunnels.

Comme je l’ai pu constater au Vietnam, les tunnels peuvent être des labyrinthes cachés : ce sont des réseaux qui vous permettent de vous déplacer d’un endroit à un autre sans être vu, sans vous exposer. Les tranchées sont également des lignes de territoire : une calligraphie grossière de forces qui avancent et reculent s’affrontant à travers un no man’s land. Et ils finissent par être aussi des espaces sociaux, où vous dormez, mangez, fumez, faites pipi et écrivez des lettres à la maison. On pourrait même dire qu’ils ont leur propre temporalité. Un trench, c’est toute une ambiance émotionnelle avec une palette qui lui est propre, de l’appréhension—Est-ce que c’est un canon de fusil que je vois sortir de cette crevasse ?-aux mares silencieuses de l’ennui.

Mais je ne pense pas à toutes ces choses pour écrire de la musique sur l’expérience historique d’un soldat pendant la Première Guerre mondiale. Au lieu de cela, le processus implique une sorte de transposition : comment un morceau de musique peut-il fonctionner à plusieurs niveaux de la même manière, ou suggérer ce genre d’ambiguïté émotionnelle ? Le parallèle est subtil – une question d’intuition – plutôt que direct et mécanique. (En d’autres termes, travailler sur plusieurs niveaux en musique ne signifie pas seulement utiliser un mélange d’aigus et de graves.) La transposition me fait réfléchir à la structure musicale d’une manière différente.

Tout n’est pas l’affaire de tout le monde. Les éléments qui entrent en compte dans ma démarche artistique font partie de ce processus, mais ils n’ont pas nécessairement quelque chose à voir avec l’impact de l’œuvre finie sur l’auditeur.

*

Les gens me posent toujours des questions sur les titres de mes chansons. « Continuez à jouer à travers le miroir au-dessus de l’eau » : qu’est-ce que cela signifie ? « Salut au bandit de lavement », « Spotted Dick Is Pudding » : à quoi diable faites-vous référence ? « Entreprendre mes coins ouverts » ? Pourquoi vos titres sont-ils si énigmatiques ? « Juste les faits et passer le seau » ? Ils supposent trop vite que les titres sont toujours descriptifs ou programmatiques : des indices sur le contenu. Cela pourrait être le cas de certains compositeurs.

Mais j’utilise les titres des chansons comme une autre source de stimulation. Ils ont peut-être leurs racines dans mon processus artistique – dans les diverses choses que j’ai rencontrées au cours de la réalisation de l’œuvre – mais leur fonction n’est pas de suggérer que la musique peut être réduite à ces sources. Pour l’auditeur, ils fonctionnent comme une étincelle. Le langage est destiné à stimuler votre propre processus de réflexion pendant que vous écoutez. Vous n’avez pas besoin de savoir à quoi j’ai pu penser. Au lieu de cela, vous devez commencer avec ce matériel que j’ai jeté sur la table devant vous et déterminer votre propre réaction. Et maintenant? Qu’est-ce que cela vous fait ressentir ? À quoi cela vous fait-il penser ? Sortez-moi de l’équation. Vous êtes l’équation : vos oreilles, votre pouls sanguin, votre propre monde sonore, vos propres prédilections. Maintenant, qu’avons-nous ?

*

L’expérimentation est au cœur du processus créatif. Ce qui distingue l’art et la science de tous les autres domaines de l’activité humaine, c’est qu’ils constituent des domaines formalisés propices à l’expérimentation radicale. Pour avoir pris des risques. Des domaines d’activité où la conjecture et la prise de risque sont privilégiées et où les échecs et les impasses sont acceptés comme faisant partie du jeu.

C’est la raison pour laquelle il existe une tension perpétuelle entre les musiciens et les maisons de disques : l’expérimentation ne fait pas bon ménage avec la marchandisation. Les mêmes types de tensions peuvent surgir en science, avec le financement de recherches qui semblent trop théoriques, trop lointaines, trop éloignées de toute application pratique ou potentiel de brevet.

Pour m’expulser de mes penchants, je dois parfois laisser mon esprit glisser dans un autre monde. Il est alors difficile de tomber dans des habitudes, dans des méthodes de travail bien ancrées. Parfois, je dois détruire mon propre processus pour arriver à quelque chose de nouveau.

À l’hiver 2009, j’ai eu une résidence à la Copland House à Cortlandt Manor, la ville située au bord du fleuve Hudson, à New York, où le compositeur Aaron Copland a vécu au cours des dernières décennies de sa vie. Copland l’appelait son « refuge ». Vous êtes seul là-haut dans cette belle maison dans les bois. Je lisais là-bas certains des livres que j’avais trouvés dans sa collection. Je suis tombé sur un exemplaire de Ulysse et j’ai commencé à le relire, mais je regardais aussi par la fenêtre. Parfois, c’est tout ce qu’il faut.

Il doit y avoir une situation – la chanson crée une situation – et ensuite je dois m’en sortir.

Un jour, j’ai remarqué une vigne devant la fenêtre de la tanière qui aurait dû être morte. C’était en décembre. Tous les arbres étaient nus. Mais il y avait un buisson traversé par une vigne qui s’était attachée à la maçonnerie sur le côté de la maison, et il y avait quelques feuilles dessus. J’ai commencé à dessiner la vigne sous différents angles, en esquissant simplement la structure, la répartition tridimensionnelle de ce qui se trouvait devant moi.

En l’observant attentivement, j’ai réalisé à quel point c’était complexe : certaines parties de la vigne semblaient mortes, et puis il y avait ces sections avec des feuilles qui ressemblaient à de petites touffes résiduelles de vie tenace. Un petit bout de vert qui semblait déterminé à s’accrocher – au diable le vent, la neige et la glace. Wow, ai-je pensé. Regarde ça.

Je n’avais pas de plan. Cela a juste piqué ma curiosité.

Je le vérifiais tous les matins, puis j’ai commencé à apprécier la façon dont il évoluait. Une feuille peut tomber au sol pendant la nuit. La composition ne cessait de se modifier, et il y avait un rythme dans les changements, même si je ne pouvais pas prédire exactement ce qui allait se passer et quand.

Je me suis réveillé un matin et j’ai vu que deux touffes de feuilles étaient tombées. Elles avaient déjà perdu leur couleur et l’intensité du vert des feuilles restantes de la vigne semblait accentuée par rapport au brun qui l’entourait. Il restait moins de vert, mais cela rendait la couleur encore plus vive.

Rien de tout cela n’est surprenant d’un point de vue botanique. Changer les saisons n’est pas comme appuyer sur un interrupteur. La nature est remplie de petites poches particulières de résilience et de résignation : certaines choses qui semblent déterminées à ne pas mourir, et d’autres qui semblent se laisser aller prématurément.

Mais cette vision banale a affecté mon processus de composition, car j’ai également commencé à jouer avec les contrastes entre les domaines d’activité de la musique que j’écrivais : des contrastes changeants entre les développements au premier plan, au milieu et à l’arrière-plan du paysage sonore. Des motifs qui s’attardaient « trop longtemps » jusqu’à ce qu’ils soient mis en relief sur leur environnement.

C’est-à-dire que pour moi, l’expérimentation musicale n’est pas une question de trouver un nouveau contenu – je n’ai jamais essayé de représenter sonorement les feuilles qui tombent – mais plutôt une manière de trouver une incitation formelle provenant d’une source totalement indépendante…