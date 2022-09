Les Québécois aiment dire qu’ils se soucient de l’environnement. Parmi les 25 000 premières personnes à avoir terminé CBC’s Boussole électorale enquête, qui demande aux électeurs quelles sont leurs priorités, 31% ont indiqué l’environnement comme la question qu’ils considéraient comme la plus importante lors de cette élection.

L’environnement a été mentionné plus fréquemment que tout autre sujet en août ; plus que des soins de santé; plus que l’économie.

Mais ce constat confronte un autre constat quantifiable sur le Québec : il devrait exploser son objectif d’émissions de 2030, selon les projections publié plus tôt cette année.

Pour le moment, la province ne va même pas dans la bonne direction. Entre 2016 et 2019, les émissions ont augmenté au Québec de près de 3 %, principalement en raison de la poursuite des ventes soutenues de VUS et d’autres véhicules énergivores, comme l’indique le rapport de février. L’état de l’énergie au Québec 2022publié par HEC Montréal.

L’environnement est un problème majeur, mais les politiques sont impopulaires

Ce n’est pas un problème insoluble. Il existe plusieurs politiques bien établies que le prochain gouvernement pourrait utiliser pour remettre la province sur la bonne voie et atteindre ses objectifs de 2030.

Mais la plupart de ces politiques impliqueraient un grand nombre de Québécois adoptant un mode de vie moins dépendant de la voiture, étant donné que le transport représente la majeure partie des émissions de la province, selon le rapport annuel sur les émissions de la province.

Jusqu’à présent, les partis politiques ont été réticents à faire plus que suggérer gentiment d’autres moyens de se déplacer.

“C’est comme s’il était important d’en parler [the environment]mais quand il s’agit de faire quelque chose, une grande partie de l’électorat devient assez froid à ce qui est proposé », a déclaré Christian Bourque, vice-président de la firme de sondage Léger.

S’adressant à Radio Noon de CBC la semaine dernière, Bourque a décrit une logique politique au Québec dans laquelle les partis savent qu’ils sont censés discuter de l’environnement, mais savent également qu’ils seront punis s’ils proposent des mesures jugées trop drastiques.

Pourtant, ce sont ces mesures « drastiques » — des taxes sur les véhicules polluants, par exemple, ou des taxes sur l’essence plus élevées — qui, selon les experts, aideraient en fait le Québec à atteindre son objectif d’émissions.

Au lieu de cela, les partis politiques du Québec ont largement opté pour des propositions qui retarderaient le dur labeur de la lutte contre les changements climatiques dans l’espoir que les Québécois s’en sortiront d’eux-mêmes.

Le chef conservateur du Québec, Éric Duhaime, affirme que cela ne vaut pas la peine que le Québec atteigne ses objectifs en matière de changement climatique, étant donné que la province n’est responsable que d’un faible pourcentage du carbone rejeté dans l’environnement. (Jacques Boissinot/La Presse canadienne)

Certains partis ont des plans à long terme

Pour commencer ce tour d’horizon à une extrémité du spectre politique, les conservateurs du Québec n’ont même pas proposé d’objectif de réduction des émissions.

Le chef Éric Duhaime a déclaré atteindre les objectifs ça ne valait pas la peine étant donné que le Québec n’est responsable que d’un faible pourcentage du carbone rejeté dans l’environnement.

La Coalition Avenir Québec, dirigée par le premier ministre sortant François Legault, a cherché à repousser le défi de son flanc droit en se présentant comme une alternative plus pragmatique et sensée aux conservateurs en matière d’environnement.

Il a au moins un objectif d’émissions. Mais à 37,5% en dessous des niveaux des années 1990 d’ici 2030, cet objectif n’est pas conforme aux dernières recommandations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies, qui affirme que des réductions de 44% sont nécessaires pour prévenir les pires effets du réchauffement climatique.

Le plan du gouvernement de la CAQ pour atteindre son modeste objectif plaçait ses espoirs dans le remplacement des voitures électriques par des voitures alimentées par des carburants fossiles, ce qui, selon les experts, ne sera probablement pas suffisant pour atteindre l’objectif de 2030. En campagne électorale, Legault mentionne rarement l’imminence de l’échéance.

Le barrage de La Tuque Hydro-Québec. François Legault de la CAQ a proposé la construction d’un autre barrage pour répondre aux besoins en énergie renouvelable du Québec. (Hydro-Québec)

Sa proposition environnementale phare est de demander à Hydro-Québec d’étudier la possibilité de construire un autre barrage, qui fournirait l’énergie renouvelable supplémentaire dont la province a besoin pour devenir neutre en carbone d’ici 2050.

Des doutes sur la viabilité de ce plan ont été immédiatement soulevés par Communautés des Premières Nationsqui s’est dit préoccupé par les inondations nécessaires à la construction d’un tel projet détruirait des zones importantes sur leurs terres.

Les libéraux ont un plan à long terme tout aussi ambitieux. Le chef Dominique Anglade veut que la province dépense 100 milliards de dollars d’ici 2050 pour développer une industrie de l’hydrogène vert.

Bien que la technologie semble prometteuse – elle résoudrait le problème de trouver un moyen sans carbone d’alimenter le transport longue distance, comme les navires et les avions – elle ne résout pas le problème à court terme de la réalisation des objectifs de 2030.

La chef libérale du Québec, Dominique Anglade, à droite, souhaite que la province investisse 100 milliards de dollars dans le développement de l’industrie de l’hydrogène vert. (Jacques Boissinot/La Presse canadienne)

Carotte ou bâton ?

Les plans du Parti québécois et de Québec solidaire sont similaires à bien des égards, en partie parce qu’ils ont utilisé par coïncidence la même entreprise pour modéliser leurs plans de réduction des émissions.

Les deux parties ont fixé des objectifs tout aussi ambitieux de réduction des émissions d’environ 50 % d’ici 2030, et toutes deux envisagent d’énormes investissements dans le transport en commun.

Ils partagent, en ce sens, la reconnaissance que l’objectif à court terme ne peut être atteint tant que les habitudes de navettage ne changent pas de manière significative.

Mais dans la poursuite de cet objectif, une différence importante apparaît. Paul St-Pierre Plamondon, le chef du PQ, a choisi de miser sur les incitatifs pour amener les Québécois à abandonner leur voiture.

En plus du transport en commun bon marché, les concessionnaires automobiles seraient obligés de transporter plus de véhicules électriques sur leurs terrains. Les crédits d’impôt pour ceux qui achètent des véhicules électriques augmenteraient également. Tout est carotte, pas de bâton.

“L’erreur serait d’ajouter des restrictions aux personnes qui n’ont pas d’autres options”, a déclaré Plamondon lorsqu’il a annoncé la proposition.

Comme pour le plan de la CAQ, on craint cependant que le simple fait de pousser les consommateurs vers des voitures plus vertes ne suffise pas à retirer suffisamment de véhicules à carburant fossile des routes d’ici 2030.

Co-porte-parole de Québec Solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. Le programme environnemental du parti prévoit une réduction des émissions de 55 % d’ici 2030. (Dany Pilote/Radio Canada)

Québec Solidaire, quant à lui, propose à la fois la carotte et le bâton. En plus de subventionner les achats de véhicules électriques, ils veulent imposer une taxe de 15 % sur l’achat de VUS et d’autres véhicules lourds polluants (bien que des exceptions soient faites pour les familles nombreuses ou les personnes vivant dans des régions éloignées).

Le parti a été cloué au pilori en campagne, notamment par la CAQ, pour avoir proposé une taxe sur les VUS. La campagne de Legault soutient que de telles mesures sont trop «radicales» et «irréalistes», même si l’objectif est «noble».

Cependant, bon nombre des plus grands experts québécois en matière de politique climatique ont salué le plan Québec solidaire. Ils réclament depuis longtemps des taxes plus élevées sur les gros véhicules de loisirs, des hausses de la taxe sur l’essence et d’autres formes de dissuasions financières à la conduite.

Non seulement le bâton est nécessaire, mais il doit être suffisamment grand.

« La proposition de QS va dans le sens, mais c’est encore trop timide », a déclaré Pierre-Olivier Pineau, directeur de la gestion de l’énergie à HEC Montréal, au journal francophone 24 heures.

En d’autres termes, même le plan considéré par certains comme le plus radical proposé risque encore de laisser le Québec en deçà de ses objectifs climatiques. Pour chaque pas timide fait maintenant, plus la distance que la prochaine génération doit parcourir est grande.