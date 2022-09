Sur les champs de bataille repris par l’Ukraine, des soldats récupèrent des corps

PRUDYANKA, Ukraine – Les quatre soldats étaient allongés dans l’herbe, des sacs de couchage et des boîtes de conserve, certains ouverts, éparpillés autour d’eux. Sous les arbres voisins, leurs voitures ont été brisées et déchirées par des éclats d’obus. Les hommes étaient morts depuis des mois. Cette région de champs vallonnés et de bois près de la frontière russe a été le théâtre de batailles acharnées pendant des mois durant l’été. Ce n’est que maintenant, après que les forces ukrainiennes ont repris la zone et repoussé les troupes russes de l’autre côté de la frontière dans une contre-offensive fulgurante, que la récupération des corps éparpillés sur le champ de bataille a été possible.

La zone était d’une importance stratégique car ses hauteurs font partie des positions où l’artillerie russe pourrait facilement frapper Kharkiv, la deuxième ville durement touchée d’Ukraine, a déclaré le colonel Vitalii Shum, commandant adjoint de la 3e brigade de la Garde nationale ukrainienne, dont l’équipe recueille les morts du champ de bataille – ukrainiens et russes – depuis des jours.

Pour les familles des soldats, la nouvelle de la récupération du corps sera la confirmation définitive et incontestable que leur fils, frère, père ou mari ne rentrera pas à la maison.

Même s’ils avaient été informés que leurs proches étaient morts au combat, sans corps pour pleurer, une lueur d’espoir subsistait.

“Ils espèrent qu’il a été capturé, et c’est le pire”, a déclaré Shum. Une fois l’identité des corps vérifiée par des tests ADN, “une procédure difficile et dure aura lieu”, a-t-il ajouté : informer la famille que le corps a été retrouvé, et tout espoir que leur proche franchisse à nouveau la porte d’entrée est perdu.

Au cours de la mission de récupération de lundi, l’équipe de Shum a photographié le site à la recherche de preuves et a déballé les sacs mortuaires pendant que les soldats vérifiaient les environs et les corps eux-mêmes à la recherche de pièges et de mines. L’un des soldats morts avait une grenade à main sur lui – il n’a jamais eu le temps de l’utiliser lorsque les Russes se sont rapprochés.

Une fois la recherche d’explosifs terminée, un soldat a fouillé les poches des uniformes des hommes décédés à la recherche de cartes d’identité et d’effets personnels, les plaçant dans des sacs en plastique avant que les corps en décomposition ne soient transportés dans des sacs mortuaires.

La tâche a été accomplie de manière neutre, silencieuse et douce. Les sacs mortuaires ont été zippés, numérotés et transportés le long d’une piste boueuse jusqu’à un camion en attente.

La bataille a eu lieu ici en juin, et elle a été aussi féroce que sanglante. Il comprenait des combats rapprochés ainsi que l’utilisation de chars et d’artillerie, a déclaré le 1er lieutenant Mykyta Sydorenko, un commandant de 24 ans d’une unité antichar qui a participé au combat et était maintenant de retour pour aider à récupérer les restes. de ses compagnons d’armes.

En tout, les Ukrainiens avaient quatre positions dans la région et étaient déterminés à les conserver. Les troupes russes ont attaqué et capturé quatre soldats ukrainiens, et les Ukrainiens ont lancé une offre de sauvetage. Une bataille d’une journée entière s’est ensuivie, a déclaré Sydorenko. Des renforts ukrainiens sont arrivés, mais les Russes n’ont cessé d’arriver.

“Ils venaient comme des fourmis, je ne sais pas comment le décrire d’une autre manière”, a-t-il déclaré.

Les pertes sont lourdes des deux côtés. Sydorenko a déclaré qu’au moins 16 soldats russes avaient été tués, les Russes utilisant l’artillerie pour tenir les Ukrainiens à distance pendant qu’ils récupéraient leurs morts et leurs blessés.

Parmi les Ukrainiens, les six tenant une position ont été capturés, a-t-il dit, et les huit tenant une autre ont été blessés. Sur les quelque 17 ou 18 hommes à la position de Sydorenko, trois ont été tués et deux ont été blessés.

Il ne sait pas ce qui est arrivé aux six hommes occupant la quatrième position. La zone où les corps des quatre hommes ont été retrouvés était un point d’évacuation mis en place pour les blessés, a-t-il déclaré.

Finalement, face à l’assaut russe, les Ukrainiens survivants, dont Sydorenko, ont été contraints de battre en retraite à travers un champ de mines et un marécage.

Retourner là où il a perdu ses camarades n’a pas été facile pour le jeune officier. C’est « franchement désagréable », dit-il. “Il n’y a pas beaucoup de bons souvenirs de cet endroit.”

À proximité, un char russe gisait incendié, ses chenilles arrachées de ses roues, un drapeau ukrainien bleu et jaune flottant maintenant dessus. Quelques jours plus tôt, les hommes de Shum ont trouvé les restes d’un soldat russe à l’intérieur, qu’ils ont récupérés et livrés à la morgue de Kharkiv.

Alors que le vent froid d’automne balayait les mauvaises herbes et que les tournesols fanés poussaient à l’état sauvage dans les champs en jachère, Shum et ses hommes ont poursuivi leurs recherches. Il y avait le corps d’un autre soldat ukrainien à côté de la piste, et à proximité, les restes d’un autre qui semblait avoir été écrasé par le char maintenant hors d’usage.

Plus haut sur une colline, un véhicule blindé et une voiture détruits, des caisses de munitions et des pièces d’équipement éparpillées témoignent de la férocité du combat. À l’intérieur du véhicule blindé se trouvait le corps d’un autre soldat.

La même procédure a été répétée et le corps a été soulevé à travers la vitre brisée du véhicule. Le soldat soulevant les pieds du corps bâillonna, mais attendit que sa tâche soit terminée avant de se diriger vers les buissons.

En tout, Shum et ses hommes ont récupéré les corps de sept soldats ukrainiens et ont trouvé la main d’un soldat russe parmi des gilets pare-balles et des sacs à dos russes abandonnés. Tous les restes ont été transportés à la morgue de Kharkiv.