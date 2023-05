Sur l’eau, les roues et les pieds ; Les triathlètes viennent à Kelowna pour la course annuelle Cherry Blossom

Plus de 200 athlètes se sont réunis à Kelowna le matin du 7 mai pour le Cherry Blossom Triathlon.

Kimberly Brunet, de Kelowna, a déclaré qu’il s’agissait de son premier triathlon depuis 2015.

« C’est un grand événement local et je suis heureux de le soutenir. »

C’était la première fois qu’elle courait, nageait et faisait du vélo dans la course Cherry Blossom organisée au Centre H2O.

« Il y avait beaucoup de monde pour encourager et soutenir les athlètes. »

Alors qu’elle était acclamée jusqu’à la ligne d’arrivée, Brunet a été rejointe par son fils pour les derniers mètres.

« Je suis heureux de pouvoir l’inclure et de donner le bon exemple pour sa vie en menant une vie active. »

Brunet a terminé la course avec un temps de 1:43:16 et s’est classée 13e sur 20 dans sa division.

La meilleure femme de l’événement était Karla Sevens, terminant avec un temps de 1:14:46.

Le meilleur coureur masculin était Carson McComb avec un temps de 1:03:29.

Les résultats de la course sont disponibles sur startlinetiming.com.