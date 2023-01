Sur le vainqueur du match de Victoria Matulevicius, Montini élimine le n ° 1 de Genève dans le thriller du Kipp Hoopsfest – Shaw Local

LOMBARD – Appelez-la rusée ou pilote déterminée, la garde junior Montini Victoria Matulevicius a la capacité étonnante de marquer autour du bord dans les fenêtres les plus étroites.

Son entraîneur ne peut pas toujours l’expliquer.

Samedi, Matulevicius non plus en essayant de rappeler son plus gros panier.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je me suis en quelque sorte évanoui », a déclaré Matulevicius. “J’ai juste roulé jusqu’au panier et le ballon est entré.”

Matulevicius a tourné autour de son défenseur en haut de la clé, a conduit sur le côté gauche de la voie et a lancé un lay-up en cours d’exécution entre deux autres défenseurs genevois avec 4,6 secondes à jouer. Montini, qui a perdu une avance de neuf points dans les trois dernières minutes, a battu Genève, classé n ° 1 de la classe 4A, dans un thriller 44-42 sur le vainqueur du match de Matulevicius au 33e Coach Kipp Hoopsfest à Montini.

Montini (16-4), classé n ° 6 de la classe 3A, a effacé un déficit de huit points à la mi-temps et mis fin à la séquence de 11 victoires consécutives de Genève – en grande partie grâce à l’héroïsme de Matulevicius, qui a marqué un sommet d’équipe de 16 points.

“Je pratique la conduite à l’entraînement, et je travaille sur mes mouvements et je les amène au jeu”, a déclaré Matulevicius. « Je savais que je voulais juste que notre équipe gagne et je voulais montrer aux gens que notre équipe peut faire de grandes choses. Cette victoire l’a prouvé.

En effet, Montini a battu trois meilleures équipes de classe 4A – Lyon, Barrington et Genève – au cours des 16 derniers jours. Matulevicius a marqué un sommet en carrière de 29 samedi dernier lors de la victoire contre le vice-champion en titre Barrington. Cette fois, elle a remporté un énorme match en jeu – et s’est rachetée après avoir raté l’avant d’un un contre un avec une minute à faire qui a ouvert la voie au lay-up égalisateur de Caroline Madden pour Genève avec 40,5 secondes à jouer.

“C’est une joueuse”, a déclaré l’entraîneur de Montini, Shannon Spanos, à propos de Matulevicius. “Elle est rusée et une pilote déterminée, cherchant toujours à atteindre la jante et à terminer. Parfois, elle termine et nous ne savons pas comment ça se passe. C’est une joueuse spéciale.

Lauren Slagle (33 ans) de Genève tire alors que Peyton Farrell (24 ans) de Montini défend lors d’un match du Coach Kipp Hoopsfest le 14 janvier 2023 au lycée catholique Montini de Lombard. (Jon Cunningham pour Shaw Local News Network)

Genève (16-3), qui a perdu pour la dernière fois contre Barrington le 3 décembre, menait 27-19 à la mi-temps, mais après un troisième quart de quatre points, elle s’est retrouvée en baisse de 42-33 avec 3:46 à faire après que Matulevicius se soit glissé pour une conduite. score.

Mais les Vikings l’ont effacé avec une superbe course de 9-0, marquant deux fois les revirements. Madden, qui a maintenu la star de Montini Shannon Blacher à six points sur un tir de 2 contre 9, n’a elle-même marqué que deux paniers – mais ils étaient gros. Son vol dans la zone arrière et son score avec un 1:16 à gauche ont réduit la marge à deux, puis son lay-up de conduite l’a égalé.

“Elle ne s’arrête pas”, a déclaré l’entraîneure genevoise Sarah Meadows à propos de Madden. « Ces deux enfants, Caroline et [fellow Geneva guard] Rilee [Hasegawa], on le dit tout le temps. Ils ne font pas exploser la feuille de statistiques, mais si ces enfants ne sont pas sur le terrain, nous sommes une équipe complètement différente.

Montini a rapidement pris une avance de 12-4, cinq filles différentes marquant au premier quart, mais Genève a renversé la vapeur grâce aux poteaux Cassidy Arni et Lauren Slagle.

Slagle, une recrue de Grand Valley State, a marqué 13 points en première mi-temps et Arni, une engagée Wisconsin-Parkside, en a eu neuf, son 3 points envoyant Genève à la mi-temps devant 27-19.

Mais les deux se sont combinés pour seulement sept points en seconde période, deux au troisième quart.

Ellie Helm (44 ans) de Montini s’attaque à une balle perdue lors d’un match du Coach Kipp Hoopsfest contre Genève le 14 janvier 2023 au lycée catholique Montini de Lombard. (Jon Cunningham pour Shaw Local News Network)

“Nous avons un peu changé notre défense contre Slagle, car elle nous tuait”, a déclaré Spanos. “Nous essayions de lui refuser le ballon et de la retirer du jeu.”

Eleanor Helm de Montini, qui a récolté quatre passes décisives et quatre rebonds dans ses premières minutes prolongées depuis son retour d’une blessure à la cheville il y a une semaine, a encaissé un 3 points pour terminer le troisième quart avec son équipe devant 35-31. C’est l’une des nombreuses contributions qui ont rendu possible la victoire de Montini. Peyton Farrell a récolté huit points et Shea Carver sept rebonds.

“Ellie est revenue ce soir en grand”, a déclaré Spanos. “J’ai dit aux filles que j’étais tellement contente de leur attitude de non-abandon. Ils étaient menés à mi-temps, ils sont revenus et ils n’ont cédé que quatre points au troisième quart. Et puis il semblait presque que nous essayions de le donner. Genève a insisté et bravo à eux pour nous avoir accélérés.

Les Vikings ont peut-être attendu un peu longtemps pour relâcher cette pression, les leçons apprises de janvier qui peuvent aider à venir en février et mars. Slagle a récolté 18 points et neuf rebonds, les deux records du match, pour Genève.

“Nous étions un peu mous et obsolètes au troisième quart, et en tant qu’entraîneurs, cela aurait pu être sur nous”, a déclaré Meadows. «Peut-être que nous devions remettre cette presse en marche pour faire avancer les enfants, car nous nous en nourrissons. Il y a des choses que nous devons évaluer. C’est pourquoi nous voulons jouer à des jeux comme celui-ci.