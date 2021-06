Sur le saut technologique des télécommunications 5G, Juhi Chawla déclare que « les radiations augmenteront de façon exponentielle » | Nouvelles des gens

Mumbai : L’actrice Juhi Chawla, qui a déposé une plainte devant la Haute Cour de Delhi sur les risques pour la santé associés à la technologie des télécommunications 5G, a exhorté les internautes à faire quelques recherches sur les effets néfastes des radiations.

Juhi Chawla est allé sur Instagram tôt mercredi pour parler de l’augmentation exponentielle des radiations avec la 5G et a exhorté les personnes intéressées à se joindre à elle lors de la première audience virtuelle qui se tiendra à la Haute Cour de Delhi, le 2 juin.

S’exprimant dans une vidéo Instagram en hindi et en anglais tôt mercredi, Juhi a déclaré: « Les gens me demandent pourquoi je me suis réveillé soudainement et j’ai porté plainte. Je veux leur dire que je ne me suis pas réveillé aujourd’hui. J’ai parlé de radiations, utilisation sûre des téléphones portables, radiations des tours de téléphonie cellulaire depuis les 10 dernières années et j’ai essayé de sensibiliser autant que possible.

« Nos téléphones fonctionnent sur les ondes radio, qui augmentent dans notre environnement. De la 1G à la 2G à la 3G à la 4G. Maintenant, la 4G à la 5G est un très grand saut. mais quand c’est plus que nécessaire, on en connaît les effets néfastes », a-t-elle ajouté.

Citant un exemple, l’actrice a ajouté : « Je vais vous donner un exemple simple. Un médicament pharmaceutique lorsqu’il est introduit sur le marché, des recherches sont effectuées pendant au moins 10 à 15 ans pour vérifier ses effets secondaires, puis il obtient enfin l’approbation pour être libéré sur le marché. Mais ce rayonnement s’est propagé au cours des 20 à 25 dernières années, est-ce que quelqu’un a étudié à ce sujet ? »

Invitant les internautes à lire et à faire des recherches sur les radiations, elle a ajouté : « Nous utilisons tous la technologie, je vous demande donc de faire des recherches à ce sujet et de voir ce que vous apprenez à ce sujet. J’espère que vous êtes convaincu et que vous vous joignez à moi. vient de commencer et notre première audience est le 2 juin. Je partagerai le lien si vous souhaitez vous joindre à moi. »

L’actrice a également partagé une note pour les membres qui ont créé des mèmes sur elle et son cas. S’adressant à eux dans sa vidéo, Juhi a déclaré: « Je veux remercier ceux qui ont fait des mèmes sur moi. À cause de ces mèmes, beaucoup de gens ont appris à ce sujet. Alors, continuez, profitons de la balade. »

Parallèlement à sa vidéo, Juhi a écrit sur Instagram: « Hum, tum aur 5G. Si vous pensez que cela vous concerne de quelque manière que ce soit, n’hésitez pas à participer à notre première audience virtuelle qui se tiendra à la Haute Cour de Delhi, le 2 juin, 15h00 IST en avant ! Lien dans la bio. #5g. »