Sur le recrutement de Kyngstonn Viliamu-Asa en tant qu’état de l’Ohio, Notre Dame, USC attendent la décision

BELLFLOWER, Californie – Les gants d’école qu’un prospect très vanté porte pendant le processus de recrutement indiquent généralement très peu. Cela dit, il a été difficile d’ignorer quels gants du programme le secondeur quatre étoiles de St. John Bosco (Bellflower, Californie) Kyngstonn Viliamu-Asa a portés lors des tournois 7 contre 7 au cours des deux derniers week-ends.

Ces gants appartiennent à l’État de l’Ohio. Lorsqu’on lui a demandé ce que les gens devraient penser de son choix vestimentaire, Viliamu-Asa, dont la photo de profil sur Instagram le représente dans une veste de l’État de l’Ohio, a répondu : « Je ne sais pas. Ils peuvent en penser ce qu’ils veulent.

En avril, Viliamu-Asa – le joueur n ° 102 du cycle de recrutement 2024, le secondeur n ° 7 et le meilleur secondeur potentiel de la côte ouest – a réduit sa liste d’écoles à trois finalistes: Ohio State, Notre Dame et USC. Il annoncera sa décision le 23 juillet.

Bien que les allusions subtiles (ou pas si subtiles) pointent vers les Buckeyes, Viliamu-Asa a déclaré Samedi, il n’a toujours pas pris de décision finale alors que son annonce approche dans deux semaines.

« Pas encore », a-t-il déclaré après que St. John Bosco ait remporté son propre tournoi 7 contre 7 ce week-end. « Pas encore à 100% mais je me penche vers ça. »

Mec, ça a été un voyage. J’annoncerai mon engagement le 23 juillet 🙏🏽 pic.twitter.com/0VT7C0drlH – Kyngstonn Viliamu-Asa (@AsaViliamu) 3 juillet 2023

Il y a des enjeux légitimes pour les trois programmes concernés. Ainsi, bien qu’il semble de l’extérieur qu’il faudrait une ascension difficile pour dépasser l’État de l’Ohio, il ne serait pas surprenant que Notre Dame et l’USC tentent de faire un dernier effort au cours des deux prochaines semaines. Viliamu-Asa est le genre de perspective qui nécessite de telles actions.

À 6 pieds 3 pouces et 230 livres, Viliamu-Asa est déjà construit comme un secondeur universitaire. Il est physique, joue constamment dans le champ arrière et a prouvé qu’il était capable d’atteindre le quart-arrière, qu’il fasse la queue à partir d’un poste de secondeur traditionnel hors balle ou sur le bord. Et il a assez de vitesse pour jouer ligne de touche contre ligne de touche.

Pour l’État de l’Ohio, l’importance de Viliamu-Asa est assez simple. Les Buckeyes doivent s’améliorer et/ou renforcer leur défense. Sous Ryan Day, l’attaque devrait toujours être d’élite. Mais la défense de l’Ohio State l’a laissé tomber sur les plus grandes scènes ces dernières années, et elle a été repoussée contre le Michigan de manière embarrassante.

Les Buckeyes ont remporté une énorme victoire de recrutement défensif en battant Notre Dame, entre autres, pour le joueur de ligne défensive cinq étoiles Justin Scott ce mois-ci. Ohio State a déjà un engagement du coin quatre étoiles Bryce West, une recrue du top 50. L’ajout de Viliamu-Asa donnerait à Ohio State un autre talent d’élite en défense.

Marcus Freeman a été amené à élever le plafond de recrutement de Notre Dame. Alors que les Irlandais ont terminé 12e au niveau national dans le 247Sports Composite au cours du cycle 2023, la note moyenne des joueurs de Notre Dame (91,78) était meilleure qu’elle ne l’avait généralement été pendant la dernière moitié du mandat de Brian Kelly. Mais deux désengagements cinq étoiles – le joueur de ligne défensive Keon Keeley et le demi défensif Peyton Bowen – ont piqué et ont fait chuter le niveau de talent global de la classe.

Après avoir perdu ces deux-là et Scott, Freeman pourrait utiliser une victoire quelconque pour fournir une étincelle sur la piste de recrutement. La note moyenne des joueurs de Notre Dame dans le cycle 2024 (90,62) ressemble à celle de certaines classes récentes de Kelly. Viliamu-Asa – un joueur à la limite du top 100 – est le type de prospect que Freeman et les Irlandais doivent gagner plus souvent.

USC est toujours au milieu d’une reconstruction défensive. Le jeu de secondeur du programme a été l’un des abandons les plus notables de l’époque de Pete Carroll lorsque les Troyens ont présenté des défenses étoilées. L’USC a en fait battu l’État de l’Ohio (et le Wisconsin) pour le secondeur quatre étoiles Tackett Curtis lors du dernier cycle de recrutement. Mais si l’USC veut atteindre les sommets auxquels il aspire, à savoir remporter des championnats nationaux, Lincoln Riley doit recruter des recrues plus défensives comme Viliamu-Asa, qui ont du talent, comblent un besoin là où les chevaux de Troie ont lutté ces dernières années et sont dans la cour d’USC.

C’est pourquoi chaque programme a envoyé un troupeau d’entraîneurs pour poursuivre Viliamu-Asa.

« De l’Ohio State, je suis très proche de l’entraîneur (James) Laurinaitis, de l’entraîneur (Tim) Walton et de l’entraîneur (Larry) Johnson », a-t-il déclaré. « De Notre Dame, c’est vraiment tout le staff défensif et Coach Freeman. Et SC, c’est la même chose. Toute l’équipe défensive, l’entraîneur (Brian) Odom et l’entraîneur Riley.

Viliamu-Asa a visité chaque école avec sa famille le mois dernier. Il a noté une chose qui était différente lors de ces visites, c’est qu’il a pu parler davantage aux joueurs et obtenir leur point de vue sur la façon dont chaque programme fonctionne au jour le jour, des entraîneurs à la salle de musculation et au développement.

Alors, quels seront finalement les facteurs décisifs dans la décision de Viliamu-Asa ?

« Je pense que ce sont toutes de très bonnes écoles », a-t-il déclaré. « Ils ont d’excellents programmes sur et en dehors du terrain. Je pense vraiment que cela va se résumer à ce que je me sente amené à passer par la prière et à passer du temps avec Dieu où je peux me voir.

Message de l’État de l’Ohio résonne clairement sur la piste de recrutement. La note moyenne des joueurs des Buckeyes (93,49) est actuellement la meilleure au pays. Notre Dame devrait surmonter son récent souvenir de pertes de recrutement difficiles et très médiatisées sous ce personnel tandis que l’USC devrait surmonter le fait que son personnel n’a pas encore de preuve de concept à offrir en défense.

Ainsi, dans deux semaines, le monde du recrutement découvrira si ces indices subtils étaient plutôt un signe de la direction que prenaient les choses.

(Photo: Antonio Morales / L’athlétisme)