Sur le prochain film de Guru Purnima, Amitabh Bachchan, Prabhas et Deepika Padukone nommé K, muhurat pooja | Films Actualités

Hyderabad: Le prochain film des acteurs Amitabh Bachchan, Prabhas et Deepika Padukone a démarré, avec un pooja «muhurat» et des applaudissements ici samedi.

Le film, qui est réalisé par Nag Ashwin, a jusqu’à présent reçu le titre provisoire « K ».

Amitabh a atterri à Hyderabad, alors que le muhurat du film avait lieu samedi, à l’occasion propice de Guru Purnima. Pour le tir muhurat, Prabhas a sonné le clap sur Amitabh Bachchan dont les portions seront tournées dans le premier programme.

T 3975 – .. voyagé .. et le mahurat du premier jour demain .. un nouveau film un nouveau départ , un nouvel environ ..

‘NEW’ ne s’efface jamais .. il croît de façon exponentielle – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 23 juillet 2021

Selon l’équipe de production du film, Nag Ashwin tournera des séquences cruciales avec Amitabh et quelques autres acteurs dans le premier programme de tournage, qui commence samedi à Ramoji Film City, ici. Cependant, Prabhas rejoindra l’équipe plus tard.

Prabhas avait également publié la photo du clin sur son compte de réseau social et l’avait légendé comme : « Sur ce #GuruPurnima, c’est un honneur pour moi d’applaudir pour le gourou du cinéma indien ! … ça commence maintenant !! #ProjectK Amitabh Bachchan Deepika Padukone #NagAshwin Vyjayanthi Films. »

Le film est produit par Aswini Dutt, producteur et fondateur de Vyjayanthi Movies. Swapna Dutt et Priyanka Dutt, de Vyjayanthi Movies et Swapna Cinema, sont les coproducteurs.