Et à ce stade, Igor Angulo du FC Goa remporte le Soulier d’Or, grâce à avoir joué quelques minutes de moins. Mais un but en finale et cette distinction iraient à Krishna. «Je ferai de mon mieux», a déclaré Krishna sur ses chances de remporter le soulier d’or. «Mais depuis le premier jour, tout tourne autour de l’équipe. Si je gagne le Soulier d’Or, ce sera un bonus, mais je veux faire de mon mieux pour l’équipe et remporter le trophée. Il ne s’agit pas seulement des objectifs du Fidjien. Il a été un joueur d’équipe important et un créateur de chance pour Bagan. Il a fourni sept passes décisives jusqu’à présent – le deuxième meilleur total de la ligue aux côtés de Hugo Boumous du Mumbai City FC.

