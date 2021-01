Et si la carrière de show post-sketch la plus impressionnante appartenait à Key, pas à Peele?

Bien sûr, c’est une prise chaude, mais écoutez-moi. Jordan Peele a suivi le succès de Comedy Central « Clé et Peele»En devenant simplement l’un des plus grands auteurs de films de sa génération, alors que son partenaire, Keegan-Michael Key, a emprunté un parcours plus varié, voler des scènes dans «Hamlet» au Théâtre Public et improviser des morceaux à Broadway, chanter dans une comédie musicale, jouer dans un Séries comiques, faisant un travail de voix prolifique dans des films à succès, animant un jeu télévisé et étant un invité de talk-show absolument stellaire (son conversations avec Conan O’Brien sont hilarants). Mesuré par la diversité du travail et l’abondance de rires, Key se porte bien, en particulier après son nouveau projet, la série de podcasts Audible « L’histoire de la comédie de croquis», Est publié jeudi.

Le titre ne lui rend pas justice. Réalisé et co-écrit avec sa femme, Elle Key, « The History of Sketch Comedy » est beaucoup plus excentrique, drôle et personnel qu’un cours d’introduction à la comédie, bien que ce soit aussi cela. Ses 10 épisodes d’une demi-heure environ couvrent des milliers d’années des anciens Sumériens (qui a lancé la comédie avec une blague de pet) jusqu’à l’émission Netflix de Tim Robinson « Je pense que tu devrais partir. »

Mais cette histoire de nerd de la comédie est filtrée à travers les mémoires, avec Key racontant des histoires de son fandom en herbe, s’entraînant et passant de la bande dessinée d’improvisation au dessinateur de télévision. Il suit le discours sur la comédie d’Aristophane en disant qu’il a grandi « un chariot » de Greektown à Detroit.

En même temps, il s’arrête pour offrir le genre de conseils pratiques que vous pourriez trouver dans les vidéos MasterClass. «Si vous êtes acteur d’une comédie, vous devriez essayer de faire rire l’équipe», dit-il dans le neuvième épisode. Key explique les concepts enseignés dans les écoles de comédie comme «rehausser» ou «le jeu d’une scène», et décompose également les quatre principaux archétypes de personnages de comédie, datant de la commedia dell’arte. Démystifiant l’art, il fournit sinon une formule, puis une feuille de route.