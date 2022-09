Sur le papier, le GOP a suffisamment de candidats pour prendre le contrôle de la Chambre – Shaw Local

OK, fans de mathématiques électorales, il est temps d’aiguiser vos crayons.

Bien que le scrutin des élections générales puisse encore changer avec des démissions, des décès, des expulsions, etc., au sens large, les enjeux sont établis pour les courses de l’Assemblée générale de novembre.

Ce mois de novembre vaut particulièrement la peine d’être surveillé car les 177 sièges législatifs sont contestés à la suite du processus de recensement et de redécoupage. Les démocrates contrôlent actuellement les deux chambres, détenant une majorité de 41 contre 18 au Sénat et une marge de 73 contre 45 à la Chambre.

Sur les 59 sièges du Sénat, seuls 18 seront en lice. Il y a 24 démocrates et 17 républicains qui se présentent sans opposition, donc les démocrates ne doivent en gagner que six pour conserver une majorité simple, mais devraient aller 17-1 pour conserver leur position actuelle.

Côté Maison, 58 courses sont incontestées, soit près de la moitié. Parmi ceux-ci, c’est une répartition égale : 29 de chaque parti. Cela signifie que les démocrates doivent gagner 44 des courses disputées pour détenir 73 sièges et devraient aller 51-9 pour arriver à 80, la supermajorité convoitée.

Les républicains auraient besoin de gagner 31 élections contestées pour récupérer une majorité à la Chambre. Ce n’est pas particulièrement probable, mais à ce stade en 2020, le GOP avait nommé si peu de candidats à la Chambre qu’il devait terminer 51-4 dans les courses disputées pour reprendre le contrôle. Compte tenu de ces cotes, viser un score de 31 à 29 n’est pas aussi irréaliste.

Aucune de ces analyses ne tient compte de l’influence des candidats des partis minoritaires, qui ont lutté pour s’implanter même modestement dans un État si ancré dans le contrôle de la majorité.

Ce décompte brut ne tient pas non plus compte des batailles extrêmes d’un écrit défiant un titulaire ou des nombreux cas où quelqu’un peut être un législateur en exercice mais pas techniquement un candidat sortant parce qu’il cherche à représenter une nouvelle circonscription d’électeurs largement inconnus. ou espérant passer de la Chambre au Sénat. Il y a aussi d’anciens législateurs qui cherchent à retourner à la législature qui ne sont pas codés comme titulaires.

Nous savons avec certitude que sept sénateurs en exercice et neuf représentants ne seront pas de retour en janvier en raison de leur retraite ou de la perte d’une primaire. Deux autres sénateurs et 10 membres de la Chambre ont choisi de poursuivre un autre bureau, bien que certains d’entre eux aient également perdu des efforts primaires tels que le démocrate de Grayslake Sam Yingling, qui a perdu une primaire au Sénat de l’État, et le républicain de Morrisonville Avery Bourne, un lieutenant-gouverneur plein d’espoir sur un ticket perdant.

C’est-à-dire que même si les mathématiques tournent en faveur des démocrates, il y aura sans aucun doute des changements de personnalité à Springfield, ce qui signifie de nouvelles affectations de comités et peut-être des changements de leadership. Ces ajustements peuvent dicter la conduite des affaires et la manière dont les partis réagissent à l’influence des électeurs.

Prévoyez maintenant d’être un électeur instruit.

Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l'État pour Shaw Media.