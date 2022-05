Sur le mont Pilate en Suisse, un écrivain se souvient

LE MONT PILATUS SE COMPOSE d’une chaîne de montagnes surplombant Lucerne et le lac voisin du même nom. À son apogée, il mesure près de 7 000 pieds : le terrain rocheux et les grands sapins laissent place à des vallées luxuriantes ponctuées de jardins, de maisons en bois et de moutons en pâturage. C’est une chaîne majestueuse et imposante, faisant partie des Alpes suisses, mais éclipsée par d’autres sommets plus spectaculaires et des vues sur le lac. Ce n’est peut-être pas le choix le plus évident, mais son attrait réside dans les mythes et les histoires qui entourent son histoire, un passé sanglant rempli de dragons cracheurs de feu et des ossements de Ponce Pilate, le gouverneur romain qui a présidé le procès de Jésus-Christ. . La légende raconte qu’après son suicide, les Romains ont tenté de jeter son cadavre dans une série de rivières. Les tempêtes ont dépassé chaque rivière qu’ils ont choisie, continuant jusqu’à ce qu’ils aient repêché le corps. Désespéré, ils ont trouvé une montagne isolée dans une forêt lointaine en Suisse et l’y ont enterré, où son esprit angoissé se lève chaque année le Vendredi Saint dans un effort futile pour nettoyer ses mains ensanglantées.

Il n’y a rien de tranquille dans l’histoire du Mont Pilate. Même son ancien nom latin, Fractus Mons, “montagne brisée”, fait allusion à la violence et à la décadence. La tradition suisse parle d’orages terrifiants et d’eaux agitées de lacs, de fantômes hurlant dans les airs. Des brochures commercialisant le mont Pilatus détaillent le bétail sans défense soulevé dans le ciel et, pendant des siècles, les habitants ont échangé des récits d’arbres déracinés et d’inondations si importantes que le gouvernement de Lucerne a interdit à quiconque de gravir la montagne. Le Pilatus était un endroit redoutable, sujet aux tempêtes d’un autre monde, et les esprits étaient le seul moyen d’expliquer ce qui défiait la logique. Les démons et les monstres ont aidé à recadrer le monde pour les habitants de Lucerne. Ils élargissaient les possibilités de ce qui pouvait arriver, alors que tant de choses visibles et concrètes testaient déjà les limites de la crédulité des villageois : maladies et morts subites, mauvaises récoltes et maladies du bétail inexpliquées, inondations et tempêtes. Ces légendes faisaient passer ce qui était désastreux pour quotidien, banal. Ils l’ont rendu supportable.

Aujourd’hui, ces mythes ne sont qu’un point d’intérêt, un angle marketing pour aider à distinguer le Mont Pilate de tous les autres sites pittoresques de Suisse. Les terreurs très réelles qui auraient pu exister autrefois ont été remplacées par la curiosité et un clin d’œil condescendant à la crédulité des personnes peu sophistiquées nées à une autre époque. Les histoires reflètent simplement des superstitions naïves et des imaginations surdéveloppées. Les mêmes angoisses n’existent sûrement plus.

Peut-être ma mère avait-elle une peur personnelle qu’elle espérait surmonter lorsqu’elle a commencé son voyage vers le mont Pilatus. L’endroit l’appelait d’une manière qu’elle ne pouvait pas expliquer, et tissée dans ses nombreux récits de ce voyage était sa fierté palpable de l’avoir fait seule. Après ce voyage, elle était déterminée à m’emmener.