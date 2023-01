Sur le mauvais formulaire T20I de Shubman Gill, l’énorme déclaration de Prithvi Shaw de Gambhir

Étiqueté par beaucoup comme «l’avenir du bâton indien», Shubman Gill n’a pas été en mesure de créer le même impact dans le cricket T20 pour l’Inde qu’il l’a été dans le cricket ODI. Après une autre mauvaise performance au sommet de l’équipe nationale, Gill a reçu un avertissement subtil de l’ancien ouvreur indien Gautam Gambhir qui estime que le joueur “n’a toujours pas trouvé ses marques au format T20”. Gill a été licencié pour seulement 11 courses sur 9 balles, gaspillant une autre opportunité de devenir un membre important de l’équipe indienne.

Après la conclusion du 2e T20I contre la Nouvelle-Zélande, Gambhir a souligné comment Shubman a lutté contre le spin bowling. Il a exhorté le frappeur droitier à améliorer ses compétences de maniement des fileurs, en particulier pour tourner les guichets.

«Je pense que Shubman Gill doit s’améliorer contre les rotations, sur un guichet qui tourne. Il a également eu ses luttes contre le Bangladesh. Oui, il a été fabuleux dans le format 50-over, a de bons guichets à frapper, avec 5 joueurs de champ à l’intérieur, mais ensuite, vous devez vous améliorer lorsque la balle commence à tourner, à saisir et à rebondir également. Il sera testé, non seulement contre les coutures mais aussi contre les rotations », a déclaré Gambhir sur Star Sports.



Gambhir pense également que le «jeu de base» de Gill convient plus au cricket ODI qu’au cricket T20. Au contraire, Prithvi Shaw est un joueur dont le “jeu de base” convient davantage au format le plus court.

“Il n’a toujours pas trouvé ses marques dans le format T20, quand il s’agit de jouer au cricket international. Parfois, vous devez jouer à un tempo différent. Son jeu de base convient au format 50-over. Quelqu’un comme Prithvi Shaw, son jeu instinctif de base est fait pour le cricket T20. Shubman Gill est quelqu’un dont le jeu de base est conçu pour le format 50+. La rapidité avec laquelle il apprend et s’adapte à ce format décidera s’il sera capable de jouer aux trois formats », a affirmé Gambhir.

Lors des deux premiers T20I contre la Nouvelle-Zélande, Shubman n’a marqué que 18 points au total. En comparaison, il avait marqué plus de 350 points dans la série ODI de 3 matchs contre les mêmes adversaires.