Sur le masquage, les vaccins et ce qui l’empêche de dormir la nuit

Eh bien, j’ai toujours eu beaucoup d’attirance pour le concept de médecine, l’application de la médecine. J’ai soigné des milliers de patients au cours de ma longue carrière. J’ai passé beaucoup de temps dans les premières années du VIH, avant même que nous sachions que c’était le VIH, à m’occuper de patients désespérément malades. J’ai été impliqué dans un certain nombre de projets de recherche clinique, et j’ai toujours été fasciné par cela parce qu’il y a beaucoup de gratification et de bien-être quand on s’occupe personnellement d’un patient, quand on fait de la recherche qui fait avancer le domaine, et ces progrès auxquels vous avez peut-être participé profitent à un plus grand nombre de patients qui sont pris en charge par d’autres médecins dans tout le pays et peut-être même dans le monde.

Ce sont donc tous les aspects de la médecine clinique que je veux encourager les jeunes à saisir, ce qui peut être très gratifiant et certainement productif dans le sens de sauver des vies.

En repensant à votre carrière, quels ont été les hauts et les bas, ou les tournants ?

J’ai commencé à m’impliquer dans les soins personnels et la recherche sur les personnes vivant avec le VIH, littéralement à l’automne 1981. [That was] des semaines à des mois après que les premiers cas ont été reconnus. Mes collègues et moi avons passé les années suivantes à soigner des patients désespérément malades, et nous n’avions pas de thérapies efficaces parce que les deux premières années, nous ne savions même pas quel était l’agent idéologique. Même après sa reconnaissance après 1983 et 1984, il a fallu plusieurs années avant que des thérapies efficaces soient développées, donc il y a eu une période où nous étions dans une situation très difficile. Nous mettions essentiellement des pansements sur les hémorragies, métaphoriquement, parce que peu importe ce que nous faisions, nos patients continuaient de décliner. Ce fut une période sombre et sombre de nos vies, inspirée uniquement par la bravoure et la résilience de nos patients. Une période très haute était en [the late 1990s] et au siècle prochain [with the development] de médicaments très efficaces dans la suppression prolongée et efficace des charges virales au point où les personnes vivant avec le VIH, si elles avaient accès à une thérapie, pourraient essentiellement mener une espérance de vie normale.