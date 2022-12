Sur le front est avec les troupes ukrainiennes : bombardements constants, pas de chauffage ni de café

Des soldats de la cinquième brigade de la Garde nationale ukrainienne sortent d’une tranchée après une pause dans les bombardements russes près de Kreminna, en Ukraine, dimanche. (Serhiy Morgunov pour le Washington Post)

PRÈS DE KREMINNA, Ukraine – Au plus profond de la forêt et à moins d’un mile des positions russes ennemies, le bruit de l’artillerie entrant à proximité gronde toutes les quelques minutes. Le paysage est jonché de munitions non explosées, de sorte que les soldats ukrainiens n’osent pas marcher là où ils ne l’ont pas fait auparavant. Ils sont légers parce qu’ils pourraient être en mouvement rapidement – vers l’avant, espèrent-ils.

Dans leur avant-poste de boue exigu et creusé à la hâte, ils s’excusent de n’avoir que du thé – pas de place pour le café.

Un commandant occupant l’une des positions les plus avancées de l’Ukraine n’a pas bronché au rugissement des obus qui s’écrasaient à proximité alors qu’il zoomait sur sa tablette pour montrer comment les forces de Kyiv dans la région avaient avancé à moins de cinq miles de Kreminna – un bastion occupé pour le Russe porte d’entrée militaire et potentielle pour les forces ukrainiennes alors qu’elles pénètrent dans la région orientale de Lougansk.

“Nous les avons repoussés, et maintenant nous n’avons plus qu’à suivre leurs itinéraires logistiques”, a déclaré le commandant adjoint du bataillon de la 5e brigade Slobozhanska de la Garde nationale ukrainienne, que le Washington Post a accepté d’identifier par son indicatif d’appel, Tor, en raison de les risques de sécurité.

“Dès qu’ils perdront cela, ils devront abandonner leurs positions”, a déclaré Tor. “Ils ne pourront pas apporter de renforts ou plus de munitions.”

Moins d’un mois après que Moscou a retiré ses troupes de la rive ouest du Dniepr et de la ville de Kherson – la seule capitale régionale que la Russie ait capturée lors de cette invasion – le centre de la guerre s’est à nouveau tourné vers l’est de l’Ukraine, où la Russie a attisé le conflit armé depuis 2014.

Ici, l’Ukraine est toujours à l’offensive. Mais les gains sont plus lents et plus durs que la contre-offensive surprise qui a expulsé les forces russes de presque toute la région du nord-est de Kharkiv en une seule semaine en septembre.

Le combat ici incarne le rythme effréné auquel les analystes militaires et les responsables du renseignement occidental s’attendent à ce que la guerre ralentisse jusqu’à cet hiver. Les Ukrainiens ont réfuté les suggestions d’une pause opérationnelle, affirmant que cela donnerait simplement à la Russie le temps de régénérer ses forces à un moment où elles semblent affaiblies.

Mais les soldats ukrainiens admettent que les batailles dans les régions orientales de Donetsk et de Louhansk, collectivement connues sous le nom de Donbass, sont plus dures – reflétant peut-être la nouvelle priorité du président russe Vladimir Poutine et de ses commandants : éviter de nouvelles défaites après les retraites humiliantes du nord et du sud.

Poutine a répété à plusieurs reprises que l’objectif principal de sa guerre était de “libérer” tout le Donbass, ce qui signifie que des pertes dans la région marqueraient un échec clair et évident.

Les lignes de front ici sont bien renforcées par les deuxième et troisième vagues de défenses russes. Parfois, des renforts sont amenés quelques heures après une attaque ukrainienne – souvent des combattants récemment mobilisés.

Oleh, commandant de compagnie de l’une des brigades ukrainiennes combattant près de Kreminna, a déclaré qu’après que son unité ait attaqué des positions russes dans un village au nord de la ville, la reconnaissance par drone a observé deux camions amenant plus de soldats tôt le lendemain matin.

“L’ennemi amène simplement les mobilisés en tas, et ils sont simplement poussés au front, sans aucun entraînement”, a-t-il déclaré. Le Post a accepté de ne pas divulguer le nom de famille d’Oleh car il a encore des membres de sa famille vivant sous occupation russe dans sa région natale de Louhansk.

“Il y en a beaucoup”, a déclaré Oleh à propos des Russes. “Ils les apportent juste ici comme viande.”

Les Ukrainiens se battent pour repousser une masse de forces ennemies, y compris des mercenaires, dans la ville de Bakhmut, dans la région de Donetsk, actuellement le site de la bataille la plus sanglante de la guerre. Leur objectif est d’empêcher la Russie de tenter d’empiéter sur les villes de Kramatorsk et Sloviansk.

Pendant ce temps, l’Ukraine a commencé à faire des gains aux abords de la région occupée de Louhansk, qui borde directement la Russie continentale. Plusieurs brigades attaquent sur deux fronts – du nord, vers la ville occupée de Svatove, et ici de l’est, vers Kreminna.

Prendre les deux menacerait l’emprise de la Russie sur les villes de Severodonetsk et de Lysychansk, que les forces de Moscou ont capturées lors de victoires très médiatisées fin juin et début juillet, après de féroces batailles.

“Tout échec pour eux maintenant est dévastateur, alors ils se battent dur pour chaque petit morceau”, a déclaré Tor. “Ils se sont battus pendant de nombreux mois pour Lysychansk, et ils sont sur le point de le perdre.”

Aux côtés des troupes inexpérimentées se mêlent des forces vétérans. Oleh a déclaré que les “Kadyrovites” – les forces tchétchènes combattant pour la Russie – avaient pris d’assaut les positions de son unité au cours du week-end mais avaient subi de lourdes pertes.

“Ils n’essaient même pas de récupérer les corps de leurs morts”, a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, par exemple, ils ont abandonné un de leurs blessés. Nous avons essayé d’aider l’homme et de l’évacuer, mais il n’a pas survécu.

Oleh a déclaré que des soldats contractuels du groupe de mercenaires Wagner combattaient également dans la région. Des comptes de médias sociaux pro-russes ont publié des images d’une vaste “ligne Wagner” de défense – deux rangées de blocs pyramidaux en béton destinés à arrêter les chars – s’étendant autour de certaines parties des régions occupées de Donetsk et Lougansk et même le long de la frontière russe.

Plus tôt ce mois-ci, des soldats de la 92e brigade mécanisée ukrainienne combattant à la limite nord de la région de Louhansk, près de Svatove, ont ignoré ces fortifications. “Les garçons, dites-moi, ce… triangle de béton, voudriez-vous le briser avec un tir direct ?” a demandé Oleksandr, un capitaine, qui a parlé à condition que seul son prénom soit utilisé.

“Oui, bien sûr, il tombera en poussière”, a répondu un soldat debout au sommet d’un char T-72 “trophée”, qui a été saisi aux forces russes en retraite avec l’équipement pour le réparer et les munitions pour l’armer. .

À ce moment-là, Oleksandr s’est plaint que le principal obstacle à l’avance ukrainienne était le temps doux et humide. Les troupes – et leurs chars et véhicules blindés de transport de troupes – étaient littéralement coincées dans la boue. Mais à peine une semaine plus tard, une baisse de température a rendu le champ de bataille plus ferme et plus favorable.

Le gel a aussi ses inconvénients. Les soldats de l’unité de Tor postés dans la forêt près de Kreminna sont si proches des forces russes qu’ils n’oseront pas chauffer leurs quartiers d’habitation extérieurs, ce qui pourrait révéler leur emplacement aux drones russes volant au-dessus de leur tête. Ils dorment dans leurs manteaux, sous des sacs de couchage légers, au grand air froid.

Il y a une semaine, ils étaient à environ cinq milles plus loin dans cette même forêt.

Les événements d’une journée ressemblent à ceux d’un mois ici. Il n’y a qu’un seul chemin de terre étroit qui serpente dans la forêt. Les Russes savent que c’est une bouée de sauvetage pour les Ukrainiens – utilisés pour apporter des renforts et évacuer les blessés – alors ils le frappent constamment avec de l’artillerie. Sur ses bords se trouvent des véhicules détruits qui, au cours des derniers jours, ont légèrement dévié pour faire de la place au trafic venant en sens inverse – et ont malheureusement heurté une mine.

La semaine dernière, alors qu’il évacuait un soldat ukrainien blessé avec des éclats d’obus à l’estomac et au côté qui provoquaient une hémorragie interne, Roman Kabashnuy, membre de l’unité de Tor, a accéléré sur la route cahoteuse pour obtenir plus rapidement une aide médicale pour le soldat. L’homme a crié de douleur depuis le siège arrière tandis qu’un autre soldat tentait de le retenir. Ralentir pourrait signifier la mort – d’autres bombardements pourraient se produire à tout moment – ​​mais conduire trop vite pourrait également blesser le blessé.

Une heure seulement après que Kabashnuy ait conduit les journalistes du Post sur la route jusqu’à la position de première ligne de l’unité, le trajet de retour était différent. De nouveaux arbres et branches étaient éparpillés sur la route – signes de bombardements récents. Il y avait aussi un nouveau cratère.

“Quelque chose a déjà changé”, a déclaré Kabashnuy, tandis que son camarade se précipitait hors de la voiture pour déplacer un arbre tombé à l’écart. “C’est comme ça qu’on vit ici.”

Serhiy Morgunov et Kamila Hrabchuk ont ​​contribué à ce rapport.